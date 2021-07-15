Вершини, озера та ліси: найяскравіші місця Карпат для відпочинку в розпал літа

Чим цікаві курорти Буковель, Драгобрат і Верховина

В українських Карпатах є все, за чим туристи зазвичай вирушають в різні куточки країни: від чарівної природи і водойм з пляжами до екскурсійних програм і гастрономічних витребеньок.

Влітку в карпатських горах можна відпочивати в готелях зі спа і мінеральними водами, вирушати підкорювати вершини і милуватися "дикою" місцевістю, пробувати активні розваги і спорт, гуляти, збираючи ягоди і гриби, спати на сіні.

Яку локацію в Карпатах вибрати для відпустки в другій половині літа, щоб набратися найяскравіших вражень?

Буковель - найдрайвовіша локація Карпат

Найвідоміший гірський курорт України - Буковель - розташований поруч із селом Поляниця в Івано-Франківській області. Якщо взимку сюди з'їжджаються тисячі туристів для катання на лижах, то влітку локація приваблює тисячі тих, хто шукає альтернативу морю.

Вибір розміщення в готелях всіх категорій і приватних котеджах, варіантів відпочинку і розваг великий, і цей фактор приваблює чимало іноземців. У Буковель раніше приїжджали туристи з сусідніх країн, зараз ця локація стала обов'язковою в списку відвідування для мандрівників із арабських країн. До слова, цього літа в Буковель також стали навідуватися туристи і з Саудівської Аравії.

Влітку крім схилів та інфраструктури курорту, туристів приваблює озеро з пляжем в Буковелі, яке є найбільшою штучною водоймою. Навколо озера на схилах гір ростуть хвойні і букові ліси, які відомі своїм цілющим повітрям.

Фото: Озеро на курорті Буковель (wikipedia.org)

Влітку на курорті гостям доступні чимало активностей:

- роуп-джампінг (політ на канаті) над водою озера;

-зіп-байкінг - поїздка на велосипеді по канатній дорозі через озеро;

- мотузкові парки, переправи, тролеї;

- оглядові підйомники;

- прогулянки пішки, на квадроциклах, велосипедах, конях за організованими маршрутами;

- рафтинг;

У літній період в цю локацію також з'їжджаються діти в літній табір, для якого організовано спеціальний простір. Під час канікул дітям проводять майстер-класи, возять на екскурсії та водять у походи.

У Буковелі до пандемії часто проводили різноманітні фестивалі та заходи. У це місце також їдуть насолодитися місцевою їжею і гуцульським колоритом.

З мінусів курорту - багатолюдність і високі ціни як на житло, так і на харчування. Тому багато туристів вважають за краще зупинятися в сусідніх селищах з чарівливими кораєвидами - наприклад, в Яремче або Яблуниці.

Верховина - найбільш гуцульський регіон

За 50 кілометрів від Буковеля знаходиться селище Верховина (Закарпатська область), куди їдуть любителі автентичних Карпат. Всього в 30 кілометрах від селища знаходиться Ворохта, куди туристи їздять фотографуватися на тлі віадуків – колоритних залізничних мостів, побудованих за часів Австро-Угорської імперії.

Фото: Верховина на початку літа (wikipedia.org)

Розташоване селище на річці Чорний Черемош в оточенні гірських ландшафтів. Сам курорт взимку приймає туристів як гірськолижний, але влітку в цю місцевість їдуть як лікуватися мінеральними водами в санаторіях (там знаходиться близько сотні джерел), так і збирати гриби і ягоди на схилах гір.

У Верховині зберігають місцеві традиції, і мандрівники можуть відчути дух в "найбільш гуцульському регіоні" - від присутності при обрядах до відвідування музеїв і храмів, дегустації старовинних страв.

Втім, для туристів пропонують і активні розваги: можна вирушти на екскурсію або пікнік в гори, сплавитися річкою.

Проживання у Верховині - в невеликих гостьових дворах і готелях.

Драгобрат – " українські Альпи"

Курорт на висоті 1400-1700 метрів над рівнем моря в Закарпатській області (18 км від селища Ясіня) вибирають туристи, які хочуть відпочити на самоті в умовах незайманої природи. Взимку це найбільш сніжний і екстремальний гірськолижний курорт, який називають "карпатським Сибіром". Сніг на вершинах в цій місцевості лежить до кінця весни. Влітку Верховина перетворюється на "Альпи" з луками в оточенні величних хвойних лісів.

Фото: Курорт Драгобрат влітку (Євгенія Колесник/для РБК-Україна)

Саме на Драгобат вибираються туристи (виїхати на гору можна, орендувавши УАЗ або на джипі), які хочуть тиші, романтики і фантастичних пейзажів.

Втім, нудьгувати на відпочинку не обов'язково. Можна вирушити на піші прогулянки майже неходженими стежками, збирати чорницю, брусницю і гриби, трави на чай. При бажанні можна поїздити на велосипедах і конях, покататися на оглядовому підйомнику. Також туристам пропонують лазні та чани з карпатськими травами.

На курорті можна зупинитися в недорогих готелях або дерев'яних будинках. Ціни помірні порівняно з Буковелем.

Синевир: перлина Карпат

Одне з наймальовничіших місць Карпат - найбільше і найглибше високогірне озеро Синевир. Водойму називають Перлиною Карпат. Воно знаходиться на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря в Закарпатській області біля села Синевирська поляна та райцентру Міжгір'я.

Фото: Простори Синевиру (wikipedia.org)

Озеро з'явилося в льодовиковий період в результаті зсуву скель, які перекрили струмок. У нинішні дні вода в Синевир надходить з гірських струмків - прозора і слабомінералізована. Посередині водойми знаходиться острів, який на тлі водної гладі нагадує зіницю. Тому озеро ще називають Морським оком Карпат.

Синевир займає площу близько 7 гектарів, тому є найбільшим за площею гірським озером. Глибина мальовничої водойми - 10-12 м, а максимальна - 24 м.

Незважаючи на те, що воду теплою назвати важко – в спекотні дні вона прогрівається до 10 градусів, з року в рік чимало туристів долають гірські дороги і стежки, щоб відпочити на березі чарівної водойми. В озері водиться три види форелі.

Синевир відноситься до національного парку, який розвиває туристичну інфраструктуру. Так на березі озера можна зупинитися на базі відпочинку, замовити екскурсії на конях або велосипеді, покататися на плотах.

За 10 км знаходиться село Колочава, в якому створили десяток музеїв: просто неба можна подивитися на два десятки старовинних гуцульських будівель, а також музеї 20 століття.

Микуличин - річки і водоспади

У долині річки Прут на високогір'ї знаходиться кліматичний курорт Микуличин (Івано-Франківська область). Там - також територія національного парку з мальовничою природою навколо. Поруч знаходяться гори Маковиця і Явірник-Горган, річки Жанець і Прут, водоспади Жанецький Гук, Капливець.

Фото: Краєвиди в Микуличині( Льоля Філімонова/для РБК-Україна)

Туристи, які приїжджають в Микуличин, вирушають на піші прогулянки в гори, збирають гриби і ягоди. Деякі їдуть, щоб почати сходження на Говерлу, або до озера Несамовите.

Є для ідпочивальників і більш звичні розваги - можна вирушити в гори на велосипеді, попаритися в чанах, порибалити на форель або осетра. Популярні маршрути - стежка Довбуша, соляна печера.

Також у Микуличині можна скуштувати чотири сорти місцевого пива та смачну бринзу з тамтешньої сироварні.

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