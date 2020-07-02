Антон Птушкин показал, как путешествует по Украине во время карантина

Фото: Путешествие Антона Птушкина (скриншот РБК-Украина)

Как известный тревел-блогер ездил в Карпаты

Известный тревел-блогер и бывший ведущий программы "Орел и решка" Антон Птушкин показал захватывающее видео украинских Карпат, которое он снял во время карантина. За два дня 25-минутный ролик под названием "Путешествие с закрытыми границами" набрал более 2 млн. просмотров.

Антон путешествовал по Карпатам в течение десяти дней. Снимал возле города Верховина на Ивано-Франковщине. Он называет свою работу экспериментом, ведь во время видео почти не комментирует то, что снимал.

"Мне кажется, что именно такой безмолвный формат – это самый правильный вариант с точки зрения атмосферы, как передать пеший поход для зрителей", – говорит Антон о своей работе.

Он добавляет, что до этого никогда не ходил в горы.

"Я пошел первый раз и очень кайфую. Когда как не сейчас надо начинать путешествовать по стране, в которой ты живешь. Сейчас просто идеальное время", - добавил блогер.

Больше смотрите в видео:

Видео: Как Антон Птушкин побывал в Карпатах во время карантина (youtube.com/Антон Птушкин)

Антон Птушкин родился в Луганске. В 2012 году переехал в Киев. Основал радиостанцию Lounge FM, также является соучредителем "Радио Пятница".

В 2017 году стал ведущим шоу "Орел и решка". В июле 2018 года Антон Птушкин покинул шоу и начал снимать видеоролики о путешествиях для YouTube. На его канал подписаны почти 3 млн. пользователей.

Напомним, ранее мы писали, как работают поезда "Интерсити" во время карантина в Украине.

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