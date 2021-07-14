Аномальна спека на курортах Туреччини: туристів попередили про пік температур і високу вологість

На пляжах Анталії через спеку ночують натовпи людей

Погода в Туреччині стає аномально спекотною: до кінця цього тижня температура буде на 10 градусів вищою за сезонні норми. Турецькі метеорологи попереджають: в період з 11 до 16 годин краще не перебувати на сонці, повідомляє місцеве видання Ege Haber.

У зведенні погоди Головного управління метеорології за 13 липня йдеться, що попередження було зроблено Егейському регіону. Це провінції Ізмір (курорти Чешме, Алачаті, Кушадаси) і Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхіє). Температура там підвищиться до 39-42 градусів спеки.

Тим часом, через підвищену вологість літня спека сильніше відчувається на Середземному узбережжі Туреччини – на курортах провінції Анталія (Аланія, Кемер, Белек, Сіде). Там в останні дні фіксували температурні піки в 43 градуси.

Пляжі як порятунок від спеки вночі

В останні дні пляжі Анталії перетворилися на "готелі просто неба" – натовпи туристів приходять туди спати через те, що в приміщеннях занадто жарко. Також біля моря приходять переночувати і місцеві жителі, у яких немає кондиціонерів.

Фото: Ночівля на пляжі Коньяалти в Анталії (dha.com.tr)

Деякі городяни і місцеві туристи розстеляють покривала і сплять цілими сім'ями, інші ставлять намети, повідомляє видання haberler.com.

"В Анталії, де термометри час від часу показують 43 градуси, жителі, змучені високою вологістю і спекою, переводять дух на знаменитому пляжі Коньяалти. Прокинувшись вранці, вони насамперед йдуть купатися в морі. Звертає на себе увагу щільність тих, хто спить на пляжі", - пише видання.

Місцеві жителі і ті, хто орендує квартири, змушені спати на пляжі через нестерпну спеку.

"Ми їдемо на пляж Коньяалти, тому що в будинках немає кондиціонера, вважаємо за краще спати тут. Пляж дуже багатолюдний, сюди приїжджають спати чимало місцевих та іноземців", - розповів місцевий житель Шереф Делен.

Інші жителі сусідніх районів пояснюють - в будинках занадто спекотно, на пляжі вночі прохолодніше. Спати комфортно, тому що комарів немає.

Фото: Пляж Коньяалти в Анталії (pixabay.com)

Як врятуватися від спеки в Туреччині: поради з місцевих форумів

Незважаючи на те, що у всіх готелях, куди вирушають українські туристи, номери обладнані кондиціонерами, терпіти аномальні температури все ж іноді доводиться. Так, нещодавно один з готелів з декількома корпусами в Мармарисі залишив туристів на цілий знемагати від спеки через поломку всієї системи кондиціонування.

Також багато туристів вирушають на екскурсії в місця, де у них не завжди є можливість сховатися в тіні.

Фото: Поберегтися від спеки туристам варто під час екскурсій (unsplash.com/vlada)

Тому на місцевих форумах часто діляться порадами з туристами ті українці, які живуть в Туреччині не перший рік. Серед перевірених способів уникнути теплового удару називають такі:

- надягати вільний одяг з натуральних тканин, що максимально закриває тіло (наприклад, широку світлу сорочку з довгим рукавом). Так легше вберегтися від перегріву;

- щоб не обгоріти, на голову обов'язково потрібно надіти капелюх, на шию – хустинку.

- часто охолоджуватися: купатися в басейні, мити руки і шию холодною водою;

- якщо обгоріли, слід нанести на шкіру свіжий сік алое (часто росте на території готелів) або купити засіб з його вмістом в найближчому магазині;

- пити теплий чай, а не холодну воду або алкоголь;

- голод тамувати кавуном або айраном;

До слова, ці ж способи можна застосовувати і на курортах України, де в найближчі дні також очікується аномальна спека.

Нагадаємо, ми писали, що готелі Туреччини заповнені вщент - в чому причина ажіотажу.

Також ми розповідали, які неприємності ховаються за літніми чартерними перельотами.