Аномальная жара на курортах Турции: туристов предупредили о пике температур и высокой влажности

На пляжах Анталии из-за зноя ночуют толпы людей

Погода в Турции становится аномально жаркой: к концу этой недели температура будет на 10 градусов выше сезонных норм. Турецкие метеорологи предупреждают: в период с 11 до 16 часов лучше не находиться на солнце, сообщает местное издание Ege Haber.

В сводке погоды Главного управления метеорологии за 13 июля говорится, что предупреждение было сделано Эгейскому региону. Это провинции Измир (курорты Чешме, Алачати, Кушадасы) и Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхие). Температура там повысится до 39-42 градусов жары.

Между тем, из-за повышенной влажности летний зной сильнее ощущается на Средиземном побережье Турции – на курортах провинции Анталия (Алания, Кемер, Белек, Сиде). Там в последние дни фиксировали температурные пики в 43 градуса.

Пляжи как спасение от жары ночью

В последние дни пляжи Анталии превратились в "отели под открытым небом" – толпы туристов приходят туда спать из-за того, что в помещениях слишком жарко. Также возле моря приходят переночевать и местные жители, у которых нет кондиционеров.

Фото: Ночевка на пляже Коньяалты в Анталии (dha.com.tr)

Некоторые горожане и местные туристы расстилают покрывала и спят целыми семьями, другие ставят палатки, сообщает издание haberler.com.

"В Анталии, где термометры время от времени показывают 43 градуса, жители, измученные высокой влажностью и жарой, переводят дух на знаменитом пляже Коньяалты. Проснувшись утром, они первым делом идут купаться в море. Обращает на себя внимание плотность спящих на пляже", - пишет издание.

Местные жители и те, кто арендует квартиры, вынуждены спать на пляже из-за невыносимой жары.

"Мы едем на пляж Коньяалты, потому что в домах нет кондиционера, предпочитаем спать здесь. Пляж очень многолюдный, сюда приезжает спать много местных и иностранцев", - рассказал местный житель Шереф Делен.

Другие жители соседних районов объясняют – в домах слишком жарко, на пляже ночью прохладнее. Спать комфортно, потому что комаров нет.

Фото: Пляж Коньяалты в Анталии (pixabay.com)

Как спастись от жары в Турции: советы из местных форумов

Несмотря на то, что во всех отелях, куда отправляются украинские туристы, номера оборудованы кондиционерами, терпеть аномальные температуры все же иногда приходится. Так, недавно один из отелей с несколькими корпусами в Мармарисе оставил туристов на целый изнывать из-за жары по причине поломки всей системы кондиционирования.

Также многие туристы отправляются на экскурсии в места, где у них не всегда есть возможность укрыться в тени.

Фото: Поберечься от жары туристам стоит во время экскурсий (unsplash.com/vlada)

Поэтому на местных форумах часто делятся советами с туристами те украинцы, которые живут в Турции не первый год. Среди проверенных способов избежать теплового удара называют следующие:

- надевать свободную одежду из натуральных тканей, максимально закрывающую тело (например, широкую светлую рубашку с длинным рукавом). Так легче уберечься от перегрева;

- чтобы не обгореть, на голову обязательно нужно надеть шляпу, на шею – платок.

- часто охлаждаться: купаться в бассейне, мыть руки и шею холодной водой;

- если обгорели, следует нанести на кожу свежий сок алое (часто растет на территории отелей) или купить средство с его содержанием в ближайшем магазине;

- пить теплый чай, а не холодную воду или алкоголь;

- голод утолять арбузом или айраном;

К слову, эти же способы можно применять и на курортах Украины, где в ближайшие дни также ожидается аномальная жара.

Напомним, мы писали, что отели Турции заполнены "под завязку" - в чем причина ажиотажа.

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