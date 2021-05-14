Альтернатива курортам Європи: чим приваблює туристів спа-відпочинок у Сербії

Термальні курорти Італії, Чехії, Словенії та Угорщини, які були популярні серед українських туристів, вже більше року недоступні для відвідування через жорсткі карантинні обмеження в Європі. Точної дати дозволу для в'їзду наших туристів в європейські країни, які користувалися попитом до пандемії, поки що немає.

Але українці можуть відвідувати лікувальні курорти Сербії, куди для поїздки потрібно тільки здати ПЛР-тест за 48 годин до в'їзду. Віза громадянам України не потрібна.

Ця країна не входить до переліку найпопулярніших серед українців. Зокрема, чимало хто не знає про місцеві термальні спа-курорти. Проте, за словами фахівців туристичного ринку, в Сербії є де відпочити і що подивитися. Крім бальнеологічного відпочинку, доступний широкий вибір екскурсій, а поїздки між містами країни під час карантину не обмежені.

"Сербія підійде туристам, які звикли відпочивати в якісних європейських готелях рівня 4-5 зірок", - розповідає РБК-Україна засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert" Олександра Панамарчук.

Дістатися на термальні курорти країни українцям можна без особливих складнощів. Наприклад, по вівторках і п'ятницях є прямий переліт Київ-Белград, з інших міст зручні стикування. Індивідуальний трансфер в спа-готелі займає приблизно півтори години.

Фото: У Сербії є понад півсотні термальних курортів (booking.com)

У чому особливість бальнеологічних курортів Сербії

Ще в 19 столітті при вивченні мінеральних вод в Сербії з'ясувалося, що за складом вони є одними з найкорисніших в Європі. Хоча теплими водами ця територія славилася ще з часів Римської імперії.

Зараз в країні налічується більше тисячі купалень з термальними водами. Навіть в назвах курортів присутнє слово" баня", оскільки поселення утворювалися навколо гарячих джерел. Більшість з них розташовані біля підніжжя гір в мальовничій місцевості на півдні країни, що додає плюсів "санаторному" відпочинку. В цілому в Сербії є понад півсотні населених пунктів, в кожному з яких не менше десятка термальних купалень.

"При багатьох захворюваннях опорно-рухового апарату регулярне санаторне лікування життєво необхідно. Термальна вода знімає біль, втома і запалення, ефект від її дії триває від 6 до 8 місяців", - пояснює експерт причини, з яких туристи вирушають на бальнеологічні курорти.

Фото: Термальні води Сербії - одні з найкорисніших у Європі (booking.com)

Вона додає: кожен, хто хоч раз побував на термальному курорті, стає постійним гостем. Тому що масажі, ванни, теплі басейни набагато приємніші, ніж уколи і таблетки.

"Найпопулярнішими курортами для наших туристів в Сербії стали Врднік і Аранжеловац. Тут розташовані готелі 5* з високим рівнем сервісу, басейни з термальною водою температурою 32-38, джакузі і сауни знаходяться прямо в готелях, для тих, то проживає, вони входять у вартість", - розповідає Олександра Панамарчук.

За додаткову оплату можна замовити лікувальні процедури: масажі, грязьові аплікації, фізіопроцедури.

"На курорті Аранджеловац також можна попити знамениту лікувальну воду "Князь Мілош", яка дуже корисна для лікування захворювань органів травлення. Бювет з водою розташований в курортному парку", - говорить вона.

Як розважатися туристам

Українці зазвичай їдуть на термальний відпочинок до Сербії на 7-11 ночей. При цьому сидіти на території готелю весь час не доводиться. Під час відпочинку багато туристів надають перевагу пішим прогулянкам в гори, навколо термальних курортів організовані трекінгові маршрути і прогулянкові стежки, і навіть ресторани в горах.

Фото: Монастир у Врдніку (wikipedia.org)

Також туристи не втрачають можливості спробувати вина у Сербії, яка славиться своїм виноробством вже багато століть. Вина в цій країні більш солодкі, ніж у багатьох європейських країнах – але тільки завдяки більшому накопиченню цукрів у винограді. У Сербії більше 200 виноробень, але небагато з їхніх вин можна придбати за кордоном.

"Після приємного лікування є можливість відвідати дегустацію вин або поїхати на екскурсію. Ціни на продукти і цінники в кафе цілком порівнянні з українськими. 30 євро - вечеря на двох з основною стравою, вином і кавою", - розповідає фахівець.

За її словами, Сербія - безпечна країна, а люди доброзичливі, завжди підкажуть і допоможуть туристам в різних ситуаціях. Сербська мова схожа на українську, а персонал на курортах говорить англійською.

"Найпопулярніші екскурсії, які обирають туристи - в Белград і в так званий "Сербський Святий Афон" - комплекс монастирів з 15-16 століть на Фрушка-горі", - рекомендує локації турагент.

Монастирі Фрушської гори - це комплекс з 16 православних обителей в області Срем, побудованих в Середньовіччя. Комплекс отримав статус культурної спадщини особливої значимості. Монастирі були побудовані в унікальному стилі сербського бароко і вражають туристів високими дзвіницями, фресками і химерними іконостасами.

Скільки коштує відпочинок

Популярні серед українців термальні курорти підходять тим, хто цінує гарну якість за розумні гроші, зазначає Олександра Панамарчук.

"У Сербії є багато курортів з бюджетними 3* готелями, але попиту на них серед українських туристів немає. Оскільки разом з перельотом і трансфером відпочинок буде коштувати дорожче, ніж в Україні. Бюджетні туристи воліють або чекати відкриття Угорщини та Словаччини, куди можна дістатися поїздом і автобусом, або відпочивають в Україні", - розповідає вона про попит на лікувальний відпочинок в Сербії.

Фото: Відпочинок в п'ятизіркових готелях буває дешевший, ніж в 4-зіркових (booking.com)

Вона наводить приклад мінімальних цін на відпочинок в Сербії в останній тиждень травня.

"Вартість відпочинку - від 15800 гривень на людину за 7 ночей з трансфером, 2-х разовим харчуванням та відвідуванням термальних басейнів. Це в 5-зірковому готелі на курорті Врднік. Вартість перельоту від 4800 гривень в обидва боки з багажем. На перельоти ціна різна по різних днях, це мінімальна, а може бути і вище ", - уточнює вона.

У Сербії можна відпочити і в 4 * готелях - але таке проживання обходиться дорожче.

"У 4-зіркових готелях є гірки, для наших відпочивальників сенсу в них немає. Навіть гірше - буде галас через дітей. На терми з дітьми майже не їздять, для цього є інші напрямки", - підсумовує фахівець.

Нагадаємо, ми писали, де дешевше відпочивати на морі в новому сезоні - в Україні чи Чорногорії.

Також ми розповідали, скільки коштують путівки до Туреччини в новому сезоні.