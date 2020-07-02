Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися

Албанія – одна з тих країн, куди цього літа українські туристи можуть потрапити без здачі тестів на COVID-19. Ця країна досі залишається однією з найбільш незвіданих туристами країн Європи. І абсолютно незаслужено. Краса незайманої природи, відгомони давньої історії всюди, прозорі води Адріатичного й Іонічного морів і 300 сонячних днів у році - гарний початок для знайомства. Приємний бонус - безвізовий в'їзд і дуже доступні ціни в порівнянні з популярними європейськими курортами.

Щоб зігріваючі серце спогади про поїздку залишалися з вами довше, туроператор Join UP! зібрав невеликий список рекомендацій для туристів з України.

Додайте у подорож пристрасті, дайте екстриму

Хочете по-справжньому познайомитися з країною? Беріть в оренду машину, найкраще - позашляховик, і вирушайте в дорогу. Досвідченим «мандрівникам на колесах» підійде поїздка в Сес - містечко в горах, яке називають «проклятими Горами» через їх скелястий і дикий ландшафт. Також можна вирушити у лагуну Караваста або до озера Коман.

Фото: Мальовнича Албанія відкрилася для українців цього літа (pixabay.com)

Життєвою силою наповніться в горах

В Албанії є величезна кількість похідних гірських стежок. Що може бути краще для повного перезавантаження? Один з найпопулярніших маршрутів - з Вальбонну в Тет. Він, як і маршрут Піки Балкан, розрахований на підготовлених туристів. Можна вибрати більш прості прибережні походи, включаючи гору Чікай й через Кераунські гори. Для єднання з природою також відмінно підійдуть кемпінги в природних парках.

Відпочиньте на албанській Рив'єрі

Мальовничі берегові лінії, пляжі в оточенні гір, найчистіша вода - все це незрівнянна албанська Рив'єра. Пляжний релакс можна врізноманітнити прогулянкою на швидкісному катері, дослідженням морської печери на півострові Карабурун, відвідуванням мальовничого каньйону Джіпеа і захоплюючого дух видами перевалу Логара.

Досліджуйте давнину

Можете собі уявити відвідування 2500-літніх руїн часів Римської імперії без необхідності чекати, доки натовп туристів вийде з кадру, щоб їх сфотографувати? В Албанії неспішність і чудові кадри вам забезпечені. Побувати варто в стародавньому місті Бутринт, Аполлонії, погуляти замком Розафа.

Фото: Ця країна точно не залишить українців без вражень (pixabay.com)

Знайдіть скарби на острові Сазані

"Примарний" острів Сазані неподалік від Влера до недавнього часу був військовою базою. Через його географічне розташування клімат тут не середземноморський, а субтропічний, що дуже незвично для Албанії. Тут більше 3500 бункерів, багатокілометрові тунелі, а серед підземних споруд - кінотеатр, школа і лікарня. На острові є вілла Муссоліні, яка була побудована під час італійської окупації країни і зруйнована бомбардуваннями під час спільних військових навчань з НАТО.

Ще одне оповите легендами місце недалеко від острова, яке варто відвідати - Печера Піратів.

Абстрагуйтеся від суєти у термальних джерелах

На півдні Албанії досить багато термальних джерел. В оточенні мальовничих пейзажів розташувалося джерело Беньяна. Прогулянка по каньйону вздовж річки принесе не менше задоволення, ніж прийняття термальної ванни. Одними з найвідоміших в Албанії залишаються термальні джерела неподалік від міста Ельбасан. Найближче до Тірани знаходяться термальні джерела Біляй.

Помилуйтеся мистецтвом і пориньте в історію

Для любителів музеїв і виставок в Албанії також знайдеться чимало цікавого. У величезному ядерному бункері під Тіраною розташувалася галерея сучасного мистецтва Bunk'Art. Національний археологічний музей, національний музей історії в Тирані, а також музей археології в Дурресі познайомлять з історичними артефактами різних періодів починаючи з доісторичних часів.