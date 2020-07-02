Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть

Албания – одна из тех стран, куда этим летом украинские туристы могут попасть без сдачи тестов на COVID-19.

Эта страна до сих пор остается одной из самых неизведанных туристами стран Европы. И совершенно незаслуженно. Красота нетронутой природы, отголоски древней истории повсюду, прозрачные воды Адриатического и Ионического морей и 300 солнечных дней в году — хорошее начало для знакомства. Приятный бонус — безвизовый въезд и очень доступные цены по сравнению с популярными европейскими курортами.

Чтобы согревающие сердце воспоминания о поездке оставались с вами подольше, туроператор Join UP! собрал небольшой список рекомендаций для туристов из Украины.

Добавьте путешествию страсти, дайте экстрима

Хотите по-настоящему познакомиться со страной? Берите в аренду машину, лучше всего - внедорожник, и отправляйтесь в путь. Опытным "путешественникам на колесах" подойдет поездка в Сес — городок в горах, называемых "Проклятыми Горами» из-за их скалистого и дикого ландшафта. Также можно отправиться в лагуну Караваста или к озеру Коман.

Фото: Живописная Албания открылась для украинцев этим летом (pixabay.com)

Жизненной силой наполнитесь в горах

В Албании - огромное количество походных горных троп. Что может быть лучше для полной перезагрузки? Один из самых популярных маршрутов — из Вальбоны в Тет. Он, как и маршрут Пики Балкан, рассчитан на подготовленных туристов. Можно выбрать более простые прибрежные походы, включая гору Чика и через Кераунские горы. Для единения с природой также отлично подойдут кемпинги в природных парках.

Отдохните на албанской Ривьере

Живописные береговые линии, пляжи в окружении гор, чистейшая вода — все это несравненная албанская Ривьера. Пляжный релакс можно разбавить прогулкой на скоростном катере, исследованием морской пещеры на полуострове Карабурун, посещением живописного каньона Джипеа и захватывающего дух видами перевала Логара.

Исследуйте древности

Можете себе представить посещение 2500-летних развалин времен Римской империи без необходимости ждать, пока толпа туристов выйдет из кадра, чтобы их сфотографировать? В Албании неспешность и великолепные кадры вам обеспечены. Побывать стоит в древнем городе Бутринте, Аполлонии, погулять по замку Розафы.

Фото: Эта страна точно не оставит украинцев равнодушными (pixabay.com)

Найдите сокровища на острове Сазани

"Призрачный" остров Сазани неподалеку от Влера до недавнего времени был военной базой. Из-за его географического расположения климат здесь не средиземноморский, а субтропический, что очень необычно для Албании. Здесь более 3500 бункеров, многокилометровые тоннели, а среди подземных сооружений — кинотеатр, школа и больница. На острове есть вилла Муссолини, которая была построена во время итальянской оккупации страны и разрушена бомбардировками в ходе совместных военных учений с НАТО.

Еще одно окутанное легендами место недалеко от острова, которое стоит посетить — Пещера Пиратов.

Абстрагируйтесь от суеты в термальных источниках

На юге Албании довольно много термальных источников. В окружении живописных пейзажей расположился источник Бенья. Прогулка по каньону вдоль реки доставит не меньше удовольствия, чем принятие термальной ванны. Одними из самых известных в Албании остаются термальные источники неподалеку от города Эльбасан. Ближе всего к Тиране находятся термальные источники Биляй.

Полюбуйтесь искусством и окунитесь в историю

Для любителей музеев и выставок в Албании также найдется немало интересного. В огромном ядерном бункере под Тираной расположилась галерея современного искусства Bunk’Art. Национальный археологический музей, национальный музей истории в Тиране, а также музей археологии в Дурресе познакомят с историческими артефактами разных периодов начиная с доисторических времен.