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Чергове фіаско. Росія залишилася без документації майже на всі пасажирські літаки

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Четвер 03 березня 2022 07:00
Чергове фіаско. Росія залишилася без документації майже на всі пасажирські літаки Фото: Літаки (unsplash.com/olivia-anne-anyder)
Автор: Євгенія Тугушева

Airbus та Boeing відключили від доступу до технічної документації авіакомпанії країни-окупанта

Найбільші світові виробники літаків Airbus та Boeing відключили від доступу до технічної документації російські авіакомпанії через санкції з боку США та Євросоюзу. Вони пішли у відповідь на агресивне вторгнення Росії в Україну.

Зараз більшість авіалайнерів у парку російських авіакомпаній – це Airbus та Boeing.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна за посиланням на сайт avianews.com.

"Без актуальної інформації не можна навіть поміняти лампочку"

Через санкції авіакомпанії не зможуть зробити нічого, що пов'язано з необхідним обслуговуванням авіалайнерів, пояснив інженер з техобслуговування Павло Кошелєв.

"Без актуальної інформації не можна навіть поміняти лампочку. Тобто, літак літає до найближчого дефекту або найближчої перевірки, після чого він не в сервісі. Будь-який літак після цього моменту буде нелегальним", — пояснив фахівець.

Виробляти технічне обслуговування авіалайнерів не зможуть навіть сторонні послуги, розташовані за кордоном. При введенні реєстраційних даних літаків з Росії системи Airbus і Boeing просто не бачать їх у своїй базі й не видають необхідну інформацію для обслуговування.

Чергове фіаско. Росія залишилася без документації майже на всі пасажирські літаки

Фото: Виробляти технічне обслуговування авіалайнерів не зможуть навіть сторонні послуги, розташовані за кордоном (unsplash.com/iwnph)

"Якщо у когось у Росії залишився доступ до офлайн-документації, то, наприклад, наступна ревізія документів у Airbus намічена на 1 травня. З того дня нинішня документація стане недійсною.

Використання нелегальної документації є злочином. І, розуміючи таку ситуацію, будь-хто інспектор у будь-якому аеропорту може зупинити літак через те, що його використання не буде безпечним", - додав інженер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "посадить" російську авіацію на землю всерйоз та надовго.

Також ми писали, які країни закривають небо для російських літаків.

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