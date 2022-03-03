ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Очередное фиаско. Россия осталась без документации почти на все пассажирские самолеты

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 07:00
Очередное фиаско. Россия осталась без документации почти на все пассажирские самолеты Фото: Самолеты (unsplash.com/olivia-anne-anyder)
Автор: Евгения Тугушева

Airbus и Boeing отключили от доступа к технической документации авиакомпании страны-оккупанта

Крупнейшие мировые производители самолетов Airbus и Boeing отключили от доступа к технической документации российские авиакомпании из-за санкций со стороны США и Евросоюза. Они последовали в ответ на агрессивное вторжение России в Украину.

Сейчас большинство авиалайнеров в парке российских авиакомпаний — это Airbus и Boeing.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт avianews.com.

"Без актуальной информации нельзя даже поменять лампочку"

Из-за санкций авиакомпании не смогут сделать ничего, что связано с необходимым обслуживанием авиалайнеров, пояснил avianews.com инженер по техобслуживанию Павел Кошелев.

"Без актуальной информации нельзя даже поменять лампочку. То есть самолет летает до ближайшего дефекта или ближайшей проверки, после чего он не в сервисе. Любой самолет после этого момента будет нелегален", — объяснил специалист.

Производить техническое обслуживание авиалайнеров не смогут даже сторонние сервисы, расположенные за границей. При вводе регистрационных данных самолетов из России, системы Airbus и Boeing просто не видят их в своей базе и не выдают необходимую информацию для обслуживания.

Очередное фиаско. Россия осталась без документации почти на все пассажирские самолеты

Фото: Производить техническое обслуживание авиалайнеров не смогут даже сторонние сервисы, расположенные за границей (unsplash.com/iwnph)

"Если у кого-то в России остался доступ к оффлайн-документации, то, например, следующая ревизия документов у Airbus намечена на 1 мая. С того дня нынешняя документация станет недействительной.

Использование нелегальной документации является преступлением. И, понимая такую ситуацию, любой инспектор в любом аэропорту может остановить самолет из-за того, что его использование не будет безопасным", — добавил инженер.

Напомним, ранее мы писали, что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго.

Также мы писали, какие страны закрывают небо для российских самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росавиация Вторжение России в Украину
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения