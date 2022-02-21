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Air France скасувала рейси до Києва й назад на 22 лютого

Автор: Катерина Гончарова

У компанії раніше заявляли, що всі польоти в Україну виконуються за графіком

Компанія Air France скасувала рейси до Києва і назад 22 лютого.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Відзначається, що Air France скасувала рейси до Києва і назад 22 лютого "через ситуацію на Україні", повідомили виданню у прес-службі.

Інших подробиць, у тому числі про можливість повернення квитків і подальших польотів до Києва, в компанії поки не повідомили.

При цьому 19 лютого в компанії заявляли, що продовжують виконувати рейси в Україну за графіком.

"Air France продовжує здійснювати польоти до Києва в нормальному режимі. Ще один прямий рейс до Києва запланований 22 лютого", — казав раніше представник компанії.

У суботу, 19 лютого, німецька компанія Lufthansa призупиняє всі польоти до Києва, а Austrian Airlines - з Києва та Одеси.

Також "Скандинавські авіалінії" припинили польоти над українським небом.

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Air France