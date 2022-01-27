Абсолютний туристичний рекорд. Стало відомо, з яких країн найчастіше їдуть в Україну

За даними Держприкордонслужби, найбільше зріс потік туристів з Саудівської Аравії

У Державній прикордонній службі України оприлюднили дані про те, громадяни яких найчастіше відвідували нашу країну упродовж минулого року. Про це йдеться на офіційному сайті ДПСУ.

На основі даних (ДПСУ) обсягів пропускних операцій за 2021 рік, потік іноземців зріс на 26%. Республіки Молдова очолила рейтинг країн, громадяни яких найчастіше приїздили в Україну у 2021 році. Це понад 1,05 млн осіб. Друге та третє місця посіли Росія та Польща – 518 та 310 тисячі осіб відповідно.

Потік громадян з Республіки Білорусь до України за 2021 рік знизився на 41% і склав 272 тисячі осіб.

П’яту сходинку посіла Румунія – торік до нас приїздили 264 тисячі громадян з цієї країни, що загалом на 15% більше ніж за 12 місяців 2020 року. Туреччина, Угорщина та Німеччина посіли шосту, сьому та восьму позиції зі зростанням потоку – в 1,7 та 2,1 раза відповідно.

На дев’яту та десяту позиції вийшли Ізраїль та США – 133 та 103 тисячі громадян відповідно.

Фото: Рейтинг країн, громадяни яких відвідували Україну 2021 року (dpsu.gov.ua)

Також у ДПСУ зазначили, що впродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зросла у 103 рази, і це стало абсолютним рекордом приросту. Загалом кількість іноземців, які побували в Україні минулого року зросла на 26% та склала 4,27 млн осіб.

Десять країн, громадяни яких відвідували Україну 2021 року

Молдова – понад 1,05 млн осіб (+13%); Росія – 518 тисячі осіб (+33%); Польща – 310 тисячі осіб (+14%); Білорусь – 272 тисячі осіб (-41%); Румунія – 264 тисячі осіб (+15%) Туреччина – 246 тисячі осіб (1,7р); Угорщина – 227 тисячі осіб (+4%) Німеччина – 154 тисячі осіб; Ізраїль – 133 тисячі осіб; США – 103 тисячі осіб.

У 103 рази зросла кількість громадян з Саудівської Аравії, які минулого року відвідували Україну здебільшого з метою туризму – (56,1 тисячі осіб).

Нагадаємо, раніше Польща очолила рейтинг країн, до яких найчастіше їздять українці.