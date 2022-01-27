Абсолютный туристический рекорд. Стало известно, из каких стран чаще всего едут в Украину

По данным Госпогранслужбы, больше всего вырос поток туристов из Саудовской Аравии

В Государственной пограничной службе Украины обнародовали данные о том, граждане которых чаще всего посещали нашу страну в прошлом году. Об этом говорится на официальном сайте ГНСУ.

На основе данных (ГНСУ) объемов пропускных операций за 2021 год поток иностранцев вырос на 26%. Республики Молдова возглавила рейтинг стран, граждане которых чаще всего приезжали в Украину в 2021 году. Это более 1,05 млн человек. Второе и третье места заняли Россия и Польша – 518 и 310 тысяч человек соответственно.

Поток граждан из Республики Беларусь в Украину за 2021 год снизился на 41% и составил 272 тысяч человек.

Пятое место заняла Румыния – в прошлом году к нам приезжали 264 тысячи граждан из этой страны, что в целом на 15% больше чем за 12 месяцев 2020 года. Турция, Венгрия и Германия заняли шестую, седьмую и восьмую позиции с ростом потока – в 1,7 и 2,1 раза соответственно.

На девятую и десятую позиции вышли Израиль и США – 133 и 103 тысяч граждан соответственно.

Фото: Рейтинг стран, граждане которых посещали Украину в 2021 году (dpsu.gov.ua)

Также в ГНСУ отметили, что в течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, приезжавших в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза, и это стало абсолютным рекордом прироста. В целом количество иностранцев, побывавших в Украине в прошлом году, выросло на 26% и составило 4,27 млн ​​человек.

Десять стран, граждане которых посещали Украину в 2021 году

Молдова – более 1,05 млн человек (+13%); Россия – 518 тысяч человек (+33%); Польша – 310 тысяч человек (+14%); Беларусь – 272 тысячи человек (-41%); Румыния – 264 тысячи человек (+15%) Турция – 246 тысяч человек (1,7р); Венгрия – 227 тысяч человек (+4%) Германия – 154 тысячи человек; Израиль – 133 тысячи человек; США – 103 тысячи человек.

В 103 раза увеличилось количество граждан из Саудовской Аравии, которые в прошлом году посещали Украину в основном с целью туризма – (56,1 тысячи человек).

Напомним, ранее Польша возглавила рейтинг стран, в которые чаще всего ездят украинцы.