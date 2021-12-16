Популярна серед українців курортна країна змінить правила в'їзду: що потрібно знати

З 1 січня до Домінікану потрібен буде закордонний паспорт терміном дії не менше 6 місяців

З 1 січня 2022 року туристам для поїздки до Домінікани буде потрібен закордонний паспорт, термін дії якого становить не менше 6 місяців з дати закінчення поїздки, повідомляє профільне видання Turprofi.com.ua.

Ті, хто планує поїздку у грудні, до кінця місяця ще зможуть в'їхати за паспортом, який діє протягом їхньої поїздки. Проте з нового року документ із терміном дії менше 6 місяців уже не підійде, якщо до міграційного законодавства не внесуть жодних нових змін.

Додатковий ПЛР-тест. Чи знизиться попит на відпочинок у країні

Таке нововведення в Домінікані навряд чи вплине на попит у туристів, відзначають туристичні експерти.

“Можливо, якийсь одиничний тур, що горить, тепер і не продадуть, але в цілому на ситуацію це ніяк не вплине. Паспорт терміном дії у шість місяців – вимога 99% напрямків. Майже всі туристи це знають і змінюють заздалегідь паспорти. Якщо у когось терміни тиснуть, то документ ще можна встигнути поміняти”, – пояснює Андрій Демура, директор туристичної компанії “Аполло-тур”.

На думку фахівців, важливо, щоб для туристів не вводили нові правила для Covid-документів, які, наприклад, вже ввели на Кіпрі. Тоді попит збережеться стабільним.

Фото: Пляж у Домінікані (unsplash.com/kelly-sikkema)

А ось вимога робити експрес-тести на третій день перебування в країні вже серйозно "вдарить" за популярністю та попитом на відпочинок у країні, зазначають виданню фахівці ринку.

“Тепер усім (і вакцинованим, і не вакцинованим), крім здачі тесту в аеропорту, доведеться робити за 72 години ще один експрес-тест. І оскільки немає чіткого алгоритму дій на випадок позитивного результату, та й страхові випадки не дуже відпрацьовані, такі напрями одразу йдуть у бік менш популярних. Ніхто не хоче псувати собі відпочинок, – констатує Андрій Демура.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Греції вимагатимуть ПЛР-тести для вакцинованих мандрівників.