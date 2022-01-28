30 мумій віком 2000 років: археологи в Єгипті знайшли унікальну гробницю

В єгипетському місті Асуан археологи знайшли 30 мумій в унікальній сімейній гробниці всередині стародавньої обпаленої жертовної споруди, повідомляє Livescience.com.

Заховані у випаленому вогнем будинку вчені виявили вхід у сімейну гробницю віком 2000 років. Деякі з мумій дуже добре збереглися.

"Усередині споруди вони виявили 30 мумій різного віку, у тому числі кілька літніх людей, які страждають на артрит, а також дітей і новонародженого", — йдеться в повідомленні.

Археологи не визначили дату гробниці. Однак вони підозрюють, що одна сім'я ховала в ній своїх померлих протягом поколінь, що охоплюють птолемеївський і Римський періоди (з I століття до нашої ери до II або III століть нашої ери).

Таких висновків дійшла Патриції П'ячентіні, професорка єгиптології та археології в Міланському університеті, яка була керівником розкопок.

"Гробниця, що складається з чотирьох глибоко виритих камер, містила останки близько 30 мумій. Внизу сходи, що ведуть до входу в гробницю, викопаної в скелі, знайшли розбиту вазу для приношень: у ній все ще були маленькі фрукти", — йдеться у повідомленні.

У той час як більшість інших гробниць було знайдено під землею або викопано в скелястих пагорбах, ця гробниця унікальна тим, що була знайдена всередині більшої наземної структури. Вона, на думку дослідників, ймовірно, використовувалася як місце жертвопринесення.

Підтримуючи його використання як місце жертвопринесення, П'ячентіні та її команда виявили сліди вогню на стінах споруди, можливо, внаслідок церемоній підношення; але деякі сліди вогню були залишені грабіжниками могил. Так чи інакше, усередині цієї згорілої будови виявили кістки тварин, залишки рослин та столи для жертвопринесень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у стародавній столиці Єгипту археологи знайшли унікальні артефакти.