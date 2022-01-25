Два великі сфінкси. У давній столиці Єгипту археологи знайшли унікальні артефакти

Статуї фараона Аменхотепа III досягають вісім метрів завдовжки

У міністерстві туризму та давнини Єгипту заявили, що археологи в Єгипті знайшли дві вапнякові статуї царя Аменхотепа III, які виглядають як сфінкси, повідомляє Livescience.com.

Команда німецьких та єгипетських учених знайшла дві 8-метрові вапнякові статуї у стародавній столиці Фів (сучасний Луксор) у похоронному храмі царя Аменхотепа III, який стародавні єгиптяни називали "Храмом мільйонів років". Статуї були створені для царя Аменхотепа III, царя 18-ї династії, чиє правління (приблизно з 1390 до н.е. по 1353 до н.е.).

Два виявлені колоси зображають Аменхотепа III у головному уборі у формі мангуста, з королівською бородою та широким намистом. Реставрація виявила напис на грудях одного з колосів, який говорив: "коханий Амона-Ра".

2 giant sphinxes depicting King Tut's grandfather found at ancient Egyptian temple https://t.co/11v1qbOTAY — Live Science (@LiveScience) January 24, 2022

Також вчені знайшли руїни колон та стін у заупокійному храмі, які стародавні єгиптяни прикрасили церемоніальними та ритуальними сценами. "У цьому храмі була велика кількість статуй, моделей і настінних прикрас до того, як він постраждав від руйнівного землетрусу в 1200 році до н.е.", — повідомили вчені.

Крім цього, археологи знайшли три статуї могутньої богині Сахмет (також пишеться Сехмет), яка зображується з головою лева на тілі жінки. Статуї Сахмет розташовувалися на фасаді відкритого внутрішнього двору, відомого як перистиль.

"У перистилі нещодавно виявлені фрагменти настінного рельєфу розкривають нові сцени Хеб-Сід, свята фараона, яке почалося після 30 років його правління і повторюється кожні три роки після цього", — повідомили в Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту.

Після вивчення руїн та знахідок команда вчених планує повернути усі задокументовані артефакти на початкові місця усередині храму.

Фестиваль Хеб-Сед був "одним із найважливіших свят для стародавніх єгиптян, які відзначають закінчення 30-річчя сходження царя на престол", — Абдель Рахім Ріхан, генеральний директор з досліджень, археологічних досліджень та наукових публікацій у Південному Синаї.

Археологічна місія в Єгипті є частиною проєкту збереження колосів Мемнона і храму Аменхотепа III, що почалася в 1998 році. Також раніше було виявлено руїни колон та стін у похоронному храмі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що єгипетські археологи виявили 20 мумій в усипальниці.