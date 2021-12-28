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2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників: названо причину

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Вівторок 28 грудня 2021 14:23
2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників: названо причину Фото: Пляж в Іспанії (unsplash.com/chan-lee)
Автор: Євгенія Тугушева

У країні заборонили курити на пляжах

У Парламенті Іспанії ухвалили закон, згідно з яким на пляжах забороняється курити. Очікується, що таким чином популярні туристичні локації вдасться очистити від недопалків, пише The Times.

Повідомляється, що місцева влада штрафуватиме порушників на 2000 євро. Таке правило стосується і туристів та місцевих жителів.

Крім куріння, на пляжах також заборонили використовувати одноразові пакети, але заохотити людей повертати тару, наприклад, пляшки, назад у магазини.

2000 євро з особи. В Іспанії штрафуватимуть туристів-порушників: названо причину

Фото: В Іспанії заборонили курити на пляжах — штрафи у 2000 євро (unsplash.com/brian-yurasits)

Нове законодавство запропонували ухвалити екоактивісти країни. Прем'єр-міністр країни Педро Санчес планує до 2050 зробити Іспанію "вуглецево-нейтральною країною". Охорону довкілля він назвав ключовим елементом у роботі свого уряду.

Нагадаємо, раніше були названі найкрасивіші пляжі світу для відпочинку у 2022 році.

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