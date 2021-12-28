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2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителей: названа причина

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Вторник 28 декабря 2021 14:23
2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителей: названа причина Фото: Пляж в Испании (unsplash.com/chan-lee)
Автор: Евгения Тугушева

В стране запретили курить на пляжах

В Парламенте Испании приняли закон, согласно которому на пляжах запрещается курить. Ожидается, что таким образом популярные туристические локации удастся очистить от окурков, пишет The Times.

Сообщается, что местные власти будут штрафовать нарушителей на 2000 евро. Такое правило касается и туристов, и местных жителей.

Кроме курения, на пляжах также запретили использовать одноразовые пакеты, но поощрить людей возвращать тару, например бутылки, обратно в магазины.

2000 евро с человека. В Испании будут штрафовать туристов-нарушителей: названа причина

Фото: В Испании запретили курить на пляжах — штрафы в 2000 евро (unsplash.com/brian-yurasits)

Новое законодательство предложили принять экоактивисты страны. Премьер-министр страны Педро Санчес планирует до 2050 года сделать Испанию "углеродно-нейтральной страной". Охрану окружающей среды он назвал ключевым элементом в работе своего правительства.

Напомним, ранее были названы самые красивые пляжи мира для отдыха в 2022 году.

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