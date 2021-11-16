Від 150 євро з людини: напередодні закриття сезону путівки в Анталію пропонують за зниженими цінами

Туристичний сезон в Туреччині підходить до завершення. До 23 листопада закриються 90% готелів на узбережжі Анталії, повідомляє TurkiyeTurizm.

Більшість чотирьох- і п'ятизіркових готелів в регіоні Манавгат-Сіде повністю закриються для гостей 23 листопада. Співробітники вже прибрали шезлонги і парасольки біля басейнів і на пляжах.

З 250 готелів в регіоні туристів залишаться обслуговувати тільки 10% - ті, які працюють 12 місяців в році. У них прийматимуть 15% туристів, які залишаються відпочивати в Манавгаті після закінчення пляжного сезону.

"Після закриття готелів 15-20 листопада 80 відсотків з 114 тисяч працівників туризму залишаться без роботи протягом 5-6 місяців до 1 травня", - зазначив президент Асоціації інвесторів в туризм TISOYAB Хусейн Айдоган.

Він зазначив, що в цьому сезоні в регіоні відпочивали туристи з європейських країн: Польщі, Німеччини, Великобританії, Голландії, і висловив надію, що літні німці і європейці в зимовий період проведуть відпустку у відкритих готелях Туреччини.

Скільки коштують тури в Туреччину в листопаді, а також, яка погода тримається на узбережжі Анталії - в матеріалі РБК-Україна.

Фото: У Туреччині триває оксамитовий сезон (booking.com)

Анталія: оксамитовий сезон триває

За даними місцевої влади, Анталія приймає третину всіх туристів у Туреччині. До пандемії в цей регіон приїжджали 16 мільйонів іноземних мандрівників і 4 мільйони місцевих відпочивальників. До 27 жовтня 2021 року в аеропорт Анталії прилетіли 8,4 мільйона туристів з інших країн.

Незважаючи на календарне закінчення сезону, українські туристи продовжують активно купувати тури в Туреччину на курорти Середземного моря і відпочивати як на території готелів, так і на пляжах.

"Анталія, середина листопада - пляжний сезон триває. На пляжі можна перебувати не так довго, як влітку. Але з 11 ранку до 15 години сонце у вашому розпорядженні", - описують ситуацію українці, які відпочивають на курорті в ці дні.

Інші туристи додають: вода тепла, 23 градуси, погода сонячна, безвітряна, і чимало туристів купаються в морі.

Фото: Пляж На узбережжі Анталії (unsplash.com/vitaliy-gavrushchenko)

Згідно зі статистикою пошуків турів на сайтах українських туристичних компаній, Туреччина за популярністю країн у першій половині листопада залишається на другому місці. За даними турагенства "Пілігрим", найпопулярнішими локаціями виявилися Кемер і Аланія на Анталійському узбережжі, третє місце зайняли тури в Стамбул.

Скільки коштують тури в Туреччину в листопаді 2021 року

Ми перевірили вартість відпочинку на двох з авіаперельотом і страховкою в готелях з харчуванням "все включено" з 20 листопада і вибрали найнижчі ціни.

У компанії Farvater відпочити в тиждень в Аланії в 3* готелі можна за ціною від 297 євро за двох (8955 гривень), в 4* готелі – від 334 євро –(10412 гривень), в 5* готелях в Кемері і Сіде – від 366 євро (11035 гривень).

За даними misto.travel, тижневий відпочинок в Туреччині в Аланії в 3* готелі обійдеться від 291 євро, в 4* готелі там же - від 339 євро, в 5* готелі в Сіде від 352 євро, в Белеку – від 456 євро.

Фото: Готель у Кемері (booking.com)

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами", 7 ночей на сонячному курорті Аланія коштує від 8938 гривень в 3 * готелі, в 4 і 5 * готелях в Кемері – від 11024 гривень.

Нагадаємо, ми писали, у скільки обійдеться українцям відпочинок на Кубі.

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