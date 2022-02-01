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У десять разів вищий за рекламний тариф. Стало відомо, скільки Ryanair витрачає на перевезення пасажирів

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Вівторок 01 лютого 2022 10:09
У десять разів вищий за рекламний тариф. Стало відомо, скільки Ryanair витрачає на перевезення пасажирів Фото: Ryanair у середньому витрачав 51 євро на перевезення одного клієнта (unsplash.com/lucas-davies)
Автор: Євгенія Тугушева

Компанія не покривала свої витрати на польоти та втрачала на перевезенні кожного клієнта по 4 євро

У найбільшого лоукостера Європи Ryanair собівартість перевезення кожного пасажира вдесятеро перевищує рекламний тариф 5 євро, повідомляє Avianews.com.

Такі дані фінансового звіту авіакомпанії за останній квартал 2021 року.

За цей період Ryanair у середньому витрачав 51 євро на перевезення одного клієнта. Найбільша стаття витрат на паливо в собівартості займало 19 євро.

На оплату різних зборів в аеропортах лоукостер сплачував у перерахунку на кожного пасажира 8 євро.

Амортизація літаків та зарплати персоналу становили ще по 6 євро на кожну статтю витрат.

У десять разів вищий за рекламний тариф. Стало відомо, скільки Ryanair витрачає на перевезення пасажирів

Фото: Ryanair не покривав свої витрати на польоти та втрачав на перевезенні кожного пасажира по 4 євро (unsplash.com/markus-winkler)

На тлі таких витрат середній прибуток Ryanair у перерахунку на пасажира становив 47 євро. Від продажу квитків авіакомпанія отримувала 25 євро. Ще по 22 євро клієнти авіаперевізника витрачали на додаткові послуги. До їх переліку входять перевезення багажу, додаткова ручна поклажа та вибір місця в літаку.

Такі дані показують, що у звітний період Ryanair не покривав свої витрати на польоти та втрачав на перевезенні кожного пасажира по 4 євро.

Для порівняння, у Wizz Air наприкінці 2021 року собівартість доставлення кожного клієнта становила 80 євро. При цьому авіакомпанія заробляла на пасажирах у середньому по 52 євро: 21 євро їй приносив продаж квитків, 31 євро – реалізація додаткових послуг. Операційні збитки Wizz Air від перевезення кожного клієнта становили по 28 євро.

Що входить у собівартість доставлення одного пасажира у Ryanair:

  • паливо — 19,2 євро;
  • збори аеропортів та наземне обслуговування — 8 євро;
  • зарплати персоналу — 6,2 євро;
  • аеронавігація — 5,5 євро;
  • амортизація літаків — 6,2 євро;
  • маркетинг та дистрибуція — 3,7 євро;
  • технічне обслуговування та запчастини — 2,2 євро.

Усього: 51 євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі прогнозують стрімке зростання подорожей у 2022 році.

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