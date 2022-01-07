ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Від Мальти до Ізраїлю. Названо 10 найкращих країн для проживання на пенсії

Новость на русском →
П'ятниця 07 січня 2022 11:21
Від Мальти до Ізраїлю. Названо 10 найкращих країн для проживання на пенсії Фото: Об'єднані Арабські Емірати (unsplash.com/nick-fewings)
Автор: Євгенія Тугушева

ОАЕ назвали найкращою країною для пенсіонерів

Об'єднані Арабські Емірати назвали найкращою країною для проживання експатів на пенсії, пише Our Life Plan.

У рамках проєкту World Happiness Report у компанії Our Life Plan склали рейтинг найкращих країн для пенсіонерів. При його складанні враховувалися такі фактори, як вартість життя, середньомісячна зарплата, середньорічна температура та кількість сонячних днів на рік.

У результаті Об'єднані Арабські Емірати посіли у списку перше місце. До списку найпривабливіших країн для людей похилого віку також увійшли Ізраїль та Австралія.

У рейтингу врахували, що в Еміратах комфортна середньорічна температура (27 градусів), велика кількість сонячних днів на рік, високий прожитковий мінімум та зарплати. До п'ятірки найкращих увійшли ще дві країни регіону Перської затоки – Ізраїль, Австралія, Бахрейн та Саудівська Аравія.

Від Мальти до Ізраїлю. Названо 10 найкращих країн для проживання на пенсії

Фото: Міський пляж в ОАЕ (unsplash.com/nick-fewings)

У листопаді 2021 року уряд Об'єднаних Арабських Еміратів оновив правила видачі довгострокових резидентських віз іноземцям віком від 55 років.

Також повідомляється, що сприятливі умови для людей похилого віку створені в країнах Європи – на Кіпрі, в Іспанії, а також на Мальті.

За результатами дослідження за межами Європи найкращим місцем для щасливої ​​пенсії стали Австралія, Бахрейн, Таїланд та Єгипет.

10 найкращих країн для проживання експатів на пенсії:

  1. Об'єднані Арабські Емірати
  2. Австралія
  3. Ізраїль
  4. Бахрейн
  5. Саудівська Аравія
  6. Кіпр
  7. Іспанія
  8. Мальта
  9. Колумбія
  10. Таїланд

Нагадаємо, раніше туристи обрали п'ять країн для подорожей у новому році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські Емірати
Відпочинок в Україні
Точки зору
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Володимир Жерновой
Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Антон Тараненко
Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Мар'яна Олеськів
Відновлення мандрів. Яким видався 2021 рік для туризму в Україні та світі
Мар'яна Олеськів
Голова Державного агентства розвитку туризму
Всі точки зору