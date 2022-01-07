Від Мальти до Ізраїлю. Названо 10 найкращих країн для проживання на пенсії

ОАЕ назвали найкращою країною для пенсіонерів

Об'єднані Арабські Емірати назвали найкращою країною для проживання експатів на пенсії, пише Our Life Plan.

У рамках проєкту World Happiness Report у компанії Our Life Plan склали рейтинг найкращих країн для пенсіонерів. При його складанні враховувалися такі фактори, як вартість життя, середньомісячна зарплата, середньорічна температура та кількість сонячних днів на рік.

У результаті Об'єднані Арабські Емірати посіли у списку перше місце. До списку найпривабливіших країн для людей похилого віку також увійшли Ізраїль та Австралія.

У рейтингу врахували, що в Еміратах комфортна середньорічна температура (27 градусів), велика кількість сонячних днів на рік, високий прожитковий мінімум та зарплати. До п'ятірки найкращих увійшли ще дві країни регіону Перської затоки – Ізраїль, Австралія, Бахрейн та Саудівська Аравія.

Фото: Міський пляж в ОАЕ (unsplash.com/nick-fewings)

У листопаді 2021 року уряд Об'єднаних Арабських Еміратів оновив правила видачі довгострокових резидентських віз іноземцям віком від 55 років.

Також повідомляється, що сприятливі умови для людей похилого віку створені в країнах Європи – на Кіпрі, в Іспанії, а також на Мальті.

За результатами дослідження за межами Європи найкращим місцем для щасливої ​​пенсії стали Австралія, Бахрейн, Таїланд та Єгипет.

10 найкращих країн для проживання експатів на пенсії:

Об'єднані Арабські Емірати Австралія Ізраїль Бахрейн Саудівська Аравія Кіпр Іспанія Мальта Колумбія Таїланд

Нагадаємо, раніше туристи обрали п'ять країн для подорожей у новому році.