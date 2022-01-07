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​От Мальты до Израиля. Названы 10 лучших стран для проживания на пенсии

Новина українською →
Пятница 07 января 2022 11:21
​От Мальты до Израиля. Названы 10 лучших стран для проживания на пенсии Фото: Объединенные Арабские Эмираты (unsplash.com/nick-fewings)
Автор: Евгения Тугушева

ОАЭ назвали лучшей страной для пенсионеров

Объединенные Арабские Эмираты назвали лучшей страной для проживания экспатов на пенсии, пишет Our Life Plan.

В рамках проекта World Happiness Report в компании Our Life Plan составили рейтинг самых лучших стран для пенсионеров. При его составлении учитывались такие факторы, как стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных дней в году.

В итоге Объединенные Арабские Эмираты заняли в списке первое место. В список самых привлекательных стран для пожилых людей также вошли Израиль и Австралия.

В рейтинге учли, что в Эмиратах комфортная среднегодовая температура (27 градусов), большое количество солнечных дней в году, высокий прожиточный минимум и зарплаты. В пятерку лучших вошли еще две страны региона Персидского залива – Израиль, Австралия, Бахрейн и Саудовская Аравия.

​От Мальты до Израиля. Названы 10 лучших стран для проживания на пенсии

Фото: Городской пляж в ОАЭ (unsplash.com/nick-fewings)

В ноябре 2021 года правительство Объединенных Арабских Эмиратов обновило правила выдачи долгосрочных резидентских виз иностранцам в возрасте от 55 лет.

Также сообщается, что благоприятные условия для пожилых людей созданы в странах Европы – на Кипре, в Испании, а также на Мальте.

По результатам исследования за пределами Европы лучшим местом для счастливой пенсии стали Австралия, Бахрейн, Таиланд и Египет.

10 лучших стран для проживания экспатов на пенсии:

  1. Объединенные Арабские Эмираты
  2. Австралия
  3. Израиль
  4. Бахрейн
  5. Саудовская Аравия
  6. Кипр
  7. Испания
  8. Мальта
  9. Колумбия
  10. Таиланд

Напомним, ранее туристы выбрали пять стран для путешествий в новом году.

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