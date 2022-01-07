От Мальты до Израиля. Названы 10 лучших стран для проживания на пенсии
ОАЭ назвали лучшей страной для пенсионеров
Объединенные Арабские Эмираты назвали лучшей страной для проживания экспатов на пенсии, пишет Our Life Plan.
В рамках проекта World Happiness Report в компании Our Life Plan составили рейтинг самых лучших стран для пенсионеров. При его составлении учитывались такие факторы, как стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных дней в году.
В итоге Объединенные Арабские Эмираты заняли в списке первое место. В список самых привлекательных стран для пожилых людей также вошли Израиль и Австралия.
В рейтинге учли, что в Эмиратах комфортная среднегодовая температура (27 градусов), большое количество солнечных дней в году, высокий прожиточный минимум и зарплаты. В пятерку лучших вошли еще две страны региона Персидского залива – Израиль, Австралия, Бахрейн и Саудовская Аравия.
Фото: Городской пляж в ОАЭ (unsplash.com/nick-fewings)
В ноябре 2021 года правительство Объединенных Арабских Эмиратов обновило правила выдачи долгосрочных резидентских виз иностранцам в возрасте от 55 лет.
Также сообщается, что благоприятные условия для пожилых людей созданы в странах Европы – на Кипре, в Испании, а также на Мальте.
По результатам исследования за пределами Европы лучшим местом для счастливой пенсии стали Австралия, Бахрейн, Таиланд и Египет.
10 лучших стран для проживания экспатов на пенсии:
- Объединенные Арабские Эмираты
- Австралия
- Израиль
- Бахрейн
- Саудовская Аравия
- Кипр
- Испания
- Мальта
- Колумбия
- Таиланд
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