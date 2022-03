Передайте друзям у Європі. Як допомогти Україні, якщо ви знаходитесь за кордоном

How to help Ukraine – "Як допомогти Україні" - один із найпоширеніших пошукових запитів в мережі після вторгнення Росії на територію нашої країни.

Охочі підтримати з-за кордону українських військових, цивільних чи тварин у притулках мають можливість переказати кошти у відповідні фонди та благодійні організації, або надіслати гуманітарну допомогу поштою.

TRAVEL РБК-Україна наводить перелік адрес, куди можна спрямовувати допомогу для України.

Консолідований ресурс для іноземців, як можна допомогти Україні

Краудсорсингова інформаційною платформа Support Ukraine NOW створена для іноземців, які прагнуть допомогти Україні. Ресурс започаткували у Спільноті Всесвітнього Економічного Форуму – Global Shapers Community – за підтримки уряду України. На сайті зібрані офіційні та перевірені канали допомоги.

Фото: Протест проти війни в Україні в Німеччині (unsplash.com/jana-leu)

Ресурс доступний трьома десятками мов. Для зручності є розділи для різного виду допомоги – від коштів та гуманітарної допомоги до житла для біженців і підписання петицій. Є також контакти, як допомогти дітям та притулкам для тварин.

Також є розділи по країнам Європи, де можна знайти контакти і способи допомогти Україні.

Зазначається, що на сайті зібраний найповніший список варіантів допомоги, які оновлюються щогодини.

Як допомогти армії: офіційні рахунки

На сайті Міністерства оборони вказані реквізити для допомоги на матеріально-технічне та медичне забезпечення Збройних Сил України.

Фото: Реквізити для переказу коштів з-за кордону (скріншот РБК-Україна/mil.gov.ua)

Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. На сторінці установи зазначається, що загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 12,2 млрд грн. Станом на 18 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку становить близько 26 млн грн. Отже, потрібна подальша підтримка.

Реквізити для допомоги українській армії у криптовалютах Ethereum, Bitcoin та Tether опублікував Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Також реквізити для допомоги українським військовим можна знайти на сайтах благодійних фондів:

Допомога медикам в Україні

Спеціальний рахунок МОЗ України та Червоного Хреста відкрили для збору коштів для лікарень, які надають допомогу пораненим захисникам.

За цим самим посиланням вказані реквізити й благодійних фондів:

"Корпорація монстрів";

"Крила надії";

"Здоров’я українського народу".

Реквізити для перерахування коштів добровольчій організації парамедиків "Госпітальєри" можна знайти на сторінці у Facebook.

Допомога дітям в Україні

Благодійні фонди, які допомагають дітям, що опинилися в умовах війни в Україні, також збирають благодійні внески.

Фото: Українські біженці (unsplash.com/kevin-buckert)

Наприклад, долучитися можна на сторінці UNICEF – надзвичайні заходи організації в Україні включають забезпечення медичними, гігієнічними та освітніми засобами, безпечною питною водою постраждалих районів, і захист дітей, розлучених із сім'єю.

Фонд "Голоси дітей" надає термінову психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни, фахівці супроводжують у процесі евакуації.

Міжнародний комітет порятунку займається потребами біженців і збирає кошти на їжу, медичну допомогу та предмети невідкладної допомоги.

Фонд "Save the children" збирає пожертви для дітей, які перебувають у зонах військових конфліктів. На сайті зазначається, що 7,5 мільйона українських дітей перебувають у серйозній небезпеці. Організація турбується про забезпечення їжею, водою та гігієнічними засобами.

Допомога тваринам: куди можна переказати кошти

Перелік організцій та притулків, які опікуються тваринами та гостро потребують фінансової допомоги:

Гуманітарна допомога від приватних осіб: як надіслати

Будь-яка людина або організація із-за кордону може відправити одяг, теплі речі, військову амуніцію, медичне приладдя, медичні засоби та інші необхідні в умовах військового стану речі до тероборон та благодійних фондів України, які опікуються нашими захисниками та людьми у скрутному становищі, говориться на сайті "Нової пошти".

"Щоб відправити гуманітарну допомогу в Україну, потрібно самостійно надіслати або привезти речі на один з наших закордонних складів у своїх країнах та не вказувати конкретного адресата. Далі ми подбаємо про доставку та направимо до організацій", - зазначають у компанії.

Фото: Укриття, в яких змушені ночувати сотні тисяч українців (unsplash.com/oleksandr-chernobai)

На сайті вказаний перелік відділень в різних країнах, куди можна приносити гуманітарну допомогу, а також список потреб.

