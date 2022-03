Передайте друзьям в Европе. Как помочь Украине, если вы находитесь за границей

How to help Ukraine - "Как помочь Украине" - один из самых распространенных поисковых запросов в сети после вторжения России на территорию нашей страны.

Желающие поддержать из-за рубежа украинских военных, гражданских или животных в приютах имеют возможность перевести средства в соответствующие фонды и благотворительные организации, или отправить гуманитарную помощь по почте.

Консолидированный ресурс для иностранцев, как можно помочь Украине

Краудсорсинговая информационная платформа Support Ukraine NOW создана для иностранцев, которые стремятся помочь Украине. Ресурс появился в Сообществе Всемирного Экономического Форума – Global Shapers Community при поддержке правительства Украины. На сайте собраны официальные и проверенные каналы помощи.

Ресурс доступен тремя десятками языков. Для удобства есть разделы для разного вида помощи - от средств и гуманитарной помощи до жилья для беженцев и подписания петиций. Есть контакты, как помочь детям и приютам для животных.

Также есть разделы по странам Европы, где можно найти контакты и способы помочь Украине.

Отмечается, что на сайте собран самый полный список вариантов помощи, которые обновляются каждый час.

Как помочь армии: официальные счета

На сайте Министерства обороны указаны реквизиты для помощи на материально-техническое и медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Национальный банк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. На странице учреждения отмечается, что в целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 12,2 млрд грн. По состоянию на 18 марта 2022 года остаток средств на спецсчете составляет около 26 млн грн. Следовательно, необходима дальнейшая поддержка.

Реквизиты для помощи украинской армии в криптовалютах Ethereum, Bitcoin и Tether опубликовал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Также реквизиты для помощи украинским военным можно найти на сайтах благотворительных фондов:

Помощь медикам в Украине

Специальный счет Минздрава Украины и Красного Креста открыли для сбора средств для больниц, оказывающих помощь раненым защитникам.

По этой же ссылке указаны реквизиты и благотворительных фондов:

"Корпорация монстров";

"Крылья надежды";

"Здоровье украинского народа".

Реквизиты для перечисления средств добровольческой организации парамедиков "Госпитальеры" можно найти на странице в Facebook.

Помощь детям в Украине

Благотворительные фонды, которые помогают детям, оказавшимся в условиях войны в Украине, также собирают благотворительные взносы.

Например, приобщиться можно на странице UNICEF – чрезвычайные меры по организации в Украине включают обеспечение медицинскими, гигиеническими и образовательными средствами, безопасной питьевой водой пострадавших районов, и защиту детей, разлученных с семьей.

Фонд "Голоса детей" оказывает срочную психологическую помощь детям, пострадавшим от войны, специалисты сопровождают в процессе эвакуации.

Международный комитет спасения занимается нуждами беженцев и собирает средства на еду, медицинскую помощь и предметы неотложной помощи.

Фонд "Save the children" собирает пожертвования для детей, находящихся в зонах военных конфликтов. На сайте отмечается, что 7,5 миллионов украинских детей находятся в серьезной опасности. Организация заботится об обеспечении пищей, водой и гигиеническими средствами.

Помощь животным: куда можно перевести средства

Перечень организаций и приютов, которые занимаются животными и остро нуждаются в финансовой помощи:

Гуманитарная помощь от частных лиц: как отправить

Любой человек или организация из-за границы может отправить одежду, теплые вещи, военную амуницию, медицинские принадлежности, медицинские средства и другие необходимые в условиях военного положения вещи в теробороны и благотворительные фонды Украины, которые занимаются нашими защитниками и людьми в трудном положении, говорится на сайте "Новой почты".

"Чтобы отправить гуманитарную помощь в Украину, нужно самостоятельно направить или привезти вещи на один из наших зарубежных складов в своих странах и не указывать конкретный адресат. Далее мы позаботимся о доставке и направим в организации", - отмечают в компании.

На сайте указан перечень отделений в разных странах, куда можно приносить гуманитарную помощь, а также список потребностей.

