Російський бізнес в Україні. Готелі, пов'язані з країною-окупантом: список

Під час війни Росії проти України світові компанії масово бойкотують бізнес окупанта та йдуть із російського ринку. Для одних це питання іміджу, інші не можуть працювати банально через санкції.

Багато компаній, які прямо або опосередковано належать росіянам, досі ведуть бізнес в Україні. Серед них є кілька тисяч готелів або компаній, які надають послуги розміщення: від широко відомих готельних мереж у Києві, Львові та Одесі до міні-вілл та садиб у Карпатах та дитячих таборів відпочинку.

TRAVEL РБК-Україна за допомогою даних, наданих редакції компанією Опендатабот, обрало і проаналізувало декілька готелів, які досі працюють в Україні, маючи прямий або опосередкований зв'язок з Росією. Насправді таких компаній – тисячі, і ми продовжимо публікувати списки подібних закладів і далі .

Серед власників або засновників 16 тисяч компаній в Україні є росіяни

Опендатабот проаналізувала дані Єдиного державного реєстру та підрахувала кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

Станом на початок війни — 24 лютого — таких компаній було 16 896. Серед них є багато готелів. Низка із них паралельно також ведуть і іншу діяльність. Наприклад, надають приміщення в оренду, працюють як ресторани або займаються будівництвом.

Давайте подивимось, які готелі в Україні мають серед власників, співвласників або кінцевих бенефіціарів громадян країни-агресора.

Premier International, мережа готелів

Чи не найбільш відома готельна мережа, яка функціонує в Україні - Premier International.

Дата заснування: 31.03.2003

Код ЄДРПОУ: 32455414

Фото: Premier Palace Hotel у центрі Києва

Станом на березень 2022 року компанії належать такі готелі в Україні та за кордоном:

Premier Hotel Abri (Дніпро);

Premier Hotel Dnister (Львів);

Premier Geneva Hotel (Одеса);

Premier Hotel Lybid (Киев, проспект Перемоги);

Premier Hotel Rus (Киев, вулиця Госпітальна);

Premier Palace Hotel (Київ, вулиця Пушкінська);

Premier Hotel Odesa (Одеса);

Premier Compass Hotel Oleksandriya (Олександрія);

Premier Hotel Palazzo (Полтава);

Premier Hotel Pochaiv (Почаїв);

Premier Hotel Shafran (Суми);

Premier Hotel Aurora (Харків);

Premier Compass Hotel Kherson (Херсон);

Premier Resort Hotel (село Поляниця, курорт Буковель);

Premier Hotel Miskolc (Угорщина).

Фото: Ціни за розміщення в деяких готелях мережі

"Premier Palace Hotel - київський за сутністю та атмосферою, розкішний історичний готель, перлина в колекції Premier Hotels and Resorts. Його історія унікальна і тісно пов'язана з історією Києва. Це одна з визначних пам'яток столиці, відвідуванню якої варто присвятити окремий час", - йдеться на офіційному сайті компанії.

За даними Опендатабот, компанія має власників із Російської Федерації:

Reikartz Group, найбільша мережа готелів в Україні

Компанія позиціонується як найбільший готельний оператор в Україні.

"Національна мережа готелів Reikartz Hotel Group об'єднує 40 готелів в Україні та за її межами. Готелі поєднані під брендом Reikartz Hotel Group – готелі рівня 3,4 зірки", - зазначається на сайті.

Також мережа має готелі у Казахстані, Швеції, Німеччині, Грузії та інших країнах:

Фото: Частина списку готелів компанії бренду Reikartz Hotel Group в Україні

"Наприклад, один з кращих готелів Кропивницького – "Лондон" - в 2009 році приєднався до мережі бізнес-готелів "Reikartz Hotels & Resorts" під управлінням Reikartz Hotel Managment. Бізнес-готель пропонує 63 сучасних номери рівня "3 зірки", ресторан української та європейської кухні, багатофункціональний конференц-зал на 50 гостей", - описують один із готелів мережі.

"ТОВ Рейкарц и партнери. Україна" в Єдиному державному реєстрі значиться як спільне українсько-бельгійське підприємство в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Рейкарц і партнери. Україна".

Адреса: місто Львів, вулиця Друкарська, будинок 9

Дата заснування: 09.07.1999

Код ЄДРПОУ: 30478157

Власники:

Компанія "Рейкартц Хотелс Енд Різортс (Сайпрес) Лімітед" - 19 614 348 грн. (99.99%);

Компанія з обмеженою відповідальністю "Фріотрон Холдінгс Лімітед" - засновник 2 594 грн. (0.01%).

За даними Опендатабот, бенефіціаром зазначений Юрій Валерійович Васін, який зареєстрований за адресою: місто Москва, район Щукіно, вулиця Гамалії, будинок № 6, квартира № 15:

Компанія Reikartz з'явилася в Україні в 2003 році, почавши розвивати мережу готелів у різних містах. У 2009 році росіянин Юрій Васін, який на той момент був головою ради директорів компанії, давав українським ЗМІ інтерв'ю, у яких розповідав:

"Три бельгійські архітектори, одним з яких є Франсуа Рейкарц (Francois Ryckaerts), вирішили інвестувати кошти у купівлю та відновлення будинку на Друкарській вулиці у Львові. Будинок згодом планували продати під квартири. У процесі реконструкції інвестори зіштовхнулися з безліччю бюрократичних проблем і до 2007 року, коли будівлю було повністю реконструйовано, хотіли вийти з бізнесу, продавши ще не здану будівлю.

Роком раніше на український готельний ринок вийшли естонські інвестори – купили недобудований будинок готелю в Карпатах (Жденієво) та розпочали його реконструкцію. Побачивши, що на готельному ринку України практично відсутні мережеві готелі, такі поширені в Європі, вони вирішили продовжити експансію на українському ринку і купили будинок на Друкарській у бельгійців. Причому Франсуа Рейкарц залишився у раді директорів компанії як головний архітектор проекту".

Фото: Reikartz Парк Готель Івано-Франківськ

Попри те, що бенефіціаром у ЄДР зазначається громадянин Російської Федерації, зараз на головній сторінці сайту групи компаній розміщена заява, яка засуджує дії окупантів на території нашої країни:

Міжнародна мережа готелів Reikartz Hotel Group засуджує злочинні дії Росії проти українського народу. Війна, яку розв'язав жорстокий окупант, має бути припинено! ВСІ, без винятку українські землі мають бути звільнені.

Разом ми відновимо сильну та потужну країну! Віримо у наші відважні Збройні Сили, нашого Президента та керівництво країни. Архітектурні пам'ятки, культурні цінності та навіть "Мрію", яку ми втратили.

МИ ВІДНОВИМО!

Усім, хто потребує допомоги відносно проживання у готелях мережі, просимо звертатися за гарячою лінією відділу бронювання: 0800 304 500.

Також у заяві стверджують, що "Компанія ТОВ”Рейкарц Хотел Менеджмент” є на 100% українською компанією, власниками якою є 2 фізичні особи, громадяни України".

Відпочинковий комплекс "Хижки": Карпати, Яремче

Росіяни є бенефіціарами низки готельних комплексів у Карпатах на західній Україні.

Наприклад, комплекс "Хижки", що розташований у популярному серед туристів з України та з-за кордону курортному місті Яремче.

Фото: Бенефіціар готельного комплексу "Хижки" в серці Карпат зареєстрований у Москві

"До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi та безплатна приватна автостоянка. Номери обставлені дерев'яними меблями й оснащені телевізором із плоским екраном і супутниковими каналами. До послуг гостей комплексу "Хижки" сауна, сад і приладдя для барбекю", - йдеться у описі комплексу на Booking.com.

Фото: Готель і сьогодні приймає гостей

Юридична адреса: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця 2000-ліття Різдва Христового, будинок 4

Дата заснування: 20.09.2013

Код ЄДРПОУ: 38713485

У другій половині 2021 року у компанії з'явився новий бенефіціарний власник – Олександр Валентинович Мелешко, зареєстрований за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вул.Лобачевського, буд. 92, коп.4, кв.186:

Misto Hotel, Харків

Статусний п'ятизірковий готельний комплекс є частиною широко відомого в Україні і за кордоном комплексу "Мiсто". Розташований близько до центру міста і, окрім номерів, пропонує гостям широкий спектр послуг: від фітнес-залів, боулінгу до спа-послуг.

Фото: Misto Hotel у Харкові, серед бенефіцаірів теж має росіян

Адреса: вулиця Клочківська, 190 А, Харків

Дата заснування: 17.01.2011

Код ЄДРПОУ: 37460261

Ціна за номер: в середньому 2800 грн на дати 24-25 березня

Один або кілька бенефіціарів бізнесу, за даними Опендатабот, є росіянами:

Фото: Дані про готель "Місто" у Харкові з Єдиного державного реєстру

Готельний комплекс "Парус", Миколаїв

Адреса: місто Миколаїв, вулиця Спортивна, будинок 9

Дата заснування: 05.08.2002

Код ЄДРПОУ: 32143424

Примітно, що готель в соцмережах та на сайтах бронювання житла широко не рекламується. Наприклад, на сайті бронювання Booking.com за пошуком готелів у Миколаєві цей заклад розміщення взагалі не видає.

Натомість заклад фігурує у місцевих ЗМІ як один із небагатьох готелів Миколаєва, який намагався отримати ліцензію на організацію і проведення азартних ігор.

"У готелі "Парус" у Миколаєві з'явиться зал ігрових автоматів або букмекерська контора – відповідну ліцензію видала комісія, яка регулює азартні ігри та лотереї. Відповідно до розміщеної на сайті інформації, ТОВ "Готельний комплекс "Парус" ще 5 квітня отримало ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів або організацію та провадження букмекерської діяльності у букмекерських пунктах. Діяльність проводитиметься за адресою: вул. Спортивна, 9 на площі 318,8 м2", - писали регіональні ЗМІ у 2021 році.

За даними Опендатабот, новим бенефіціарним власником компанії у ЄДР станом на кінець 2021 року зазначений той самий, що і у Reikartz Group - Юрій Валерійович Васін, який зареєстрований за адресою: Росія, 12309, місто Москва, район Щукіно, вулиця Гамалії, будинок 6, квартира 15:

Дитячий табір "Подільський Артек": Вінничина

Повна назва – товариство з обмеженою відповідальністю "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Подільський Артек". Спеціалізується на дитячому відпочинку.

Адреса: Вінницька обл., Тульчинський район, село Заозерне, вулиця Лісова, будинок 1

Дата заснування: 27.10.1994

Код ЄДРПОУ: 20082951

"Подільський Артек" радує своїх гостей на узбережжі Південного Бугу. Гарна природа соснового і дубового лісу. У санаторії функціонують кабінет функціональної діагностики та кабінет окуліста. Гарно провести дозвілля ви зможете граючи в теніс або більярд, займаючись в тренажерному залі. В наявності дитячий та спортивний майданчик", - йдеться на сайті табору.

За даними Опендатабот, компанія теж має власників із Російської Федерації:

Фото: Дані по дитячому табору "Подільський Артек" теж ведуть до власників з Росії

Готель "Кірофф", Харків

Ще один готель у Харкові, який, за даними відкритих реєстрів, теж пов'язаний із росіянами. Розташований в географічному центрі міста.

"До послуг - сучасні номері, ресторан європейської кухні і СПА-центр. Традиції гостинності готелю поєднуються із сучасними рішеннями і стандартами професійного обслуговування", - йдеться на сайті готелю.

Фото: Готель "Кірофф" у центрі Харкова теж пов'язаний з країною-агресором

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Готель Кірофф".

Адреса: місто Харків, вулиця Молочна, будинок 14-А

Дата заснування: 19.12.2014

Код ЄДРПОУ: 39556290

За даними Опендатабот, компанія має власників із Російської Федерації:

Villa Penta: Чорне море, Одеська область

Великий курортний готель на узбережжі Чорного моря на Одещині позиціонується як багатопрофільний лікувально-оздоровчий комплекс, розташований в безпосередній близькості до узбережжя, у мальовничому курортному селі Санжейка, за 40 кілометрів від Одеси. У нього бенефіціари з Росії теж знайшлися.

Фото: Реєстри показують зв'язок власників з Росією і цього готельного комплексу

Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю "Вілла Пента".

Адреса: Одеська область, Овідіопольський р-н, село Санжійка, вул.Центральна, будинок 25

Дата заснування: 26.03.2012

Код ЄДРПОУ: 38167312

Фото: Місцерозташування комплексу

За даними Опендатабот, бенефіціарами цього бізнесу є:

Валерій Злочевський, який зареєстрований за адресою: Росія, 65604, місто Барнаул, вулиця Анатолія, будинок 91, квартира 5;

Злочевський Сергій, який зареєстрований за адресою: 14352, Московська область, Істрінський район, село Котово, будинок 31, корпус Б.

Звісно, цей список – "вершина айсбергу" і далеко не повний перелік готелів в Україні власниками, співвласниками або бенефіціарами яких прямо або опосередковано є громадяни країни-агресора. РБК-Україна продовжить публікувати інформацію про інші подібні компанії надалі.

Як ЗМІ ми, звичайно, не можемо закликати до бойкоту цих закладів, навіть якщо потенційно доходи від їхньої діяльності можуть надходити до держави-агресора, чия армії вбиває українців та нищить наші міста. Ба більше, працюючи в Україні, вони створюють тут робочі місця, платять податки до держбюджету та підтримують українську економіку.

Разом з тим, увесь цивілізований світ за останні три тижні чітко сказав, що працювати з російським бізнесом, значить так чи інакше фінансувати агресію. Тому висновки мають бути зроблені. Крім того, є низка механізмів, як вийти з ситуації з російськими компаніями в Україні (і це стосується не тільки готелів) – продати актив, залишити його співінвесторам з України або інших країн чи передати в управління інвестиційним компаніям, відмовитись від отримання дивідендів або передати прибуток на підтримку української армії, тим самим не на словах, а на ділі засудити агресію Кремля.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких країнах Європи для українців запровадили безкоштовний транспорт.