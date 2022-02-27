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Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися

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Неділя 27 лютого 2022 15:27
Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися Фото: Туристи за кордоном (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В мережі публікують контакти консульств та небайдужих людей, які допомагають з житлом або поверненням додому

Українським туристам, які "застрягли" за кордоном через скасування усіх пасажирських авіарейсів в Україну після вторгнення Росії, місцеві мешканці пропонують прихисток.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди звертатися українцям, які не можуть повернутися з закордонної подорожі додому.

Які оголошення публікують в соцмережах

У більшості туристичних країн зреагували на ситуацію в Україні та почали пропонувати варіанти розміщення або вильоту для "застряглих" туристів. Такі оголошення можна прочитати в багатьох групах українців у Туреччині, Грузії, Азербайджані, Єгипті, ОАЄ.

"Для туристів, у кого закінчується термін перебування в готелі й виникають проблеми, хай лишають заявки за формою. Заявки реєструємо за лінком "Допомога в ОАЕ", - написав адміністратор групи "Українці в Еміратах" у Facebook Анатолій Глущенко.

Так виглядають різні пропозиції допомоги туристам з України:

Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатисяФото: Поради, як допомогти туристам повернутися додосу (скріншот РБК-УКраїна)

Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися

Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися

Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися

Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатисяУкраїнцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатисяФото: Пропозиції допомоги туристам (скриншот РБК-Украина/Telegram-канал ТурСовет)

Що радять туроператори: "Просіть родичів купити білет до Стамбула"

Туристи, які застрягли в екзотичних країнах на відпочинку, звертаються у профільні групи в соцмережах за порадами, що їм робити після закінчення туру, адже вони прилетіли чартерним рейсом, а назад повернутися змоги немає.

Наприклад, до посту туристів у Занзібарі на сторінці Facebook Turprofi.com їм порадили шукати дешевший готель та звертатися у консульство.

"Що робити клієнтам? Сказати родичам: "Купіть мені білет до Стамбула – картки працюють – і летіти туди. Чи йти в консульство, яке можливо допоможе, шукати хостел, щоб було дешевше жити", - висловила під дописом своє бачення ситуації співзасновниця туроператора TPG Олена Бойко.

Туроператор "Join UP!" оголосив про тимчасове призупинення операційної діяльності у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні.

"Туристам Join UP!, які перебувають за кордоном, необхідно звернутися в консульські служби МЗС України на місцях для отримання інформації та роз’яснень щодо порядку дій. Ми залишаємося на зв’язку з туристами і будемо повідомляти про розвиток ситуації: слідкуємо за розвитком подій та оперативно оновлювлюватимемо інформацію", - говориться в повідомленні на сайті компанії.

Компанія веде переговори з партнерами за кордоном щодо розміщення туристів із України, у яких закінчився термін перебування у готелях і які не вилетіли назад до України. Ситуація оновлюється і доповнюється.

Ввечері 24 лютого 2022 року уряд Єгипту офіційно дозволив всім громадянам України, які знаходяться в Єгипті з туристичною метою, продовжувати перебування у своїх готелях на тих самих умовах, на безоплатній основі до вирішення ситуації із авіасполученням.

Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися

Фото: Туристам радять найперше звернтутися в консульство (unsplash.com)

Контакти консульських служб в країнах перебування туристів

  • Андорра — Почесне консульство України в Князівстві Андорра: тел. +376 838 376
  • Австрія — Посольство України в Республіці Австрія: тел. +43 1 479 7172,
    +43 1 479 717222, +43 1 479 717240, +43 1 479 717255
  • Болгарія — Посольство України в Республіці Болгарія, тел. +359-29-55-93-54, +359-28-18-68-27
  • Чехія — Посольство України в Чеській Республіці, тел. +420 227 020 212
  • Домінікана — Посольство України в Республіці Куба (м. Гавана) і Домініканській Республіці
    (за сумісництвом), тел. +53-720-423-74, +53-720-425-86
  • Єгипет — Посольство України в Арабській Республіці Єгипет, тел. +20-223-78-68-70, +20-223-78-68-71, +20-223-78-68-72
  • Іспанія — Посольство України в Королівстві Іспанія, тел. +34-917-48-93-60
  • Франція — Посольство України у Французькій Республіці, тел. +33-1-56-58-13-70
  • Грузія — Посольство України в Грузії, тел. +995-32-23-114-54
  • Ізраїль — Посольство України в Державі Ізраїль, тел. +972-3-627-33-03 (дод. 0)
  • Шрі-Ланка — Посольство України в Республіці Індія (за сумісництвом Шрі-Ланки), тел. +9111-26145093, +9111-26146041
  • Мексика — Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах,
    тел. (+52) 55 5282 4744, (+52) 55 5282 4789, (+52) 55 5282 4085
  • Маврикій — Почесне Консульство України в Республіці Маврикій (м. Порт-Луї),
    тел. +230 4128710, +230 2580692, (+2712) 460-1946, 460-1943
  • Португалія — Посольство України в Португальській Республіці, тел. +351-213-01-00-43
  • Таїланд — Посольство України в Королівстві Таїланд, тел. +66-26-85-32-16
  • Танзанія — Посольство України в Республіці Кенія (зона відповідальності — Танзанія),
    тел. +254-205-22-45-45
  • ОАЕ — Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах (королівстві Бахрейн за сумісництвом),
    тел. +971-26-32-75-86
  • Туреччина — Посольство України в Турецькій Республіці, тел. +90 312 440 52 89, +90 312 442 16 58

Нагадаємо, ми писали, чи реально українцям повернути гроші за скасовані рейси.

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