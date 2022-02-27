Українцям масово допомагають за кордоном. Куди та до кого можна звертатися

В мережі публікують контакти консульств та небайдужих людей, які допомагають з житлом або поверненням додому

Українським туристам, які "застрягли" за кордоном через скасування усіх пасажирських авіарейсів в Україну після вторгнення Росії, місцеві мешканці пропонують прихисток.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди звертатися українцям, які не можуть повернутися з закордонної подорожі додому.

Які оголошення публікують в соцмережах

У більшості туристичних країн зреагували на ситуацію в Україні та почали пропонувати варіанти розміщення або вильоту для "застряглих" туристів. Такі оголошення можна прочитати в багатьох групах українців у Туреччині, Грузії, Азербайджані, Єгипті, ОАЄ.

"Для туристів, у кого закінчується термін перебування в готелі й виникають проблеми, хай лишають заявки за формою. Заявки реєструємо за лінком "Допомога в ОАЕ", - написав адміністратор групи "Українці в Еміратах" у Facebook Анатолій Глущенко.

Так виглядають різні пропозиції допомоги туристам з України:

Фото: Поради, як допомогти туристам повернутися додосу (скріншот РБК-УКраїна)

Фото: Пропозиції допомоги туристам (скриншот РБК-Украина/Telegram-канал ТурСовет)

Що радять туроператори: "Просіть родичів купити білет до Стамбула"

Туристи, які застрягли в екзотичних країнах на відпочинку, звертаються у профільні групи в соцмережах за порадами, що їм робити після закінчення туру, адже вони прилетіли чартерним рейсом, а назад повернутися змоги немає.

Наприклад, до посту туристів у Занзібарі на сторінці Facebook Turprofi.com їм порадили шукати дешевший готель та звертатися у консульство.

"Що робити клієнтам? Сказати родичам: "Купіть мені білет до Стамбула – картки працюють – і летіти туди. Чи йти в консульство, яке можливо допоможе, шукати хостел, щоб було дешевше жити", - висловила під дописом своє бачення ситуації співзасновниця туроператора TPG Олена Бойко.

Туроператор "Join UP!" оголосив про тимчасове призупинення операційної діяльності у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні.

"Туристам Join UP!, які перебувають за кордоном, необхідно звернутися в консульські служби МЗС України на місцях для отримання інформації та роз’яснень щодо порядку дій. Ми залишаємося на зв’язку з туристами і будемо повідомляти про розвиток ситуації: слідкуємо за розвитком подій та оперативно оновлювлюватимемо інформацію", - говориться в повідомленні на сайті компанії.

Компанія веде переговори з партнерами за кордоном щодо розміщення туристів із України, у яких закінчився термін перебування у готелях і які не вилетіли назад до України. Ситуація оновлюється і доповнюється.

Ввечері 24 лютого 2022 року уряд Єгипту офіційно дозволив всім громадянам України, які знаходяться в Єгипті з туристичною метою, продовжувати перебування у своїх готелях на тих самих умовах, на безоплатній основі до вирішення ситуації із авіасполученням.

Фото: Туристам радять найперше звернтутися в консульство (unsplash.com)

Контакти консульських служб в країнах перебування туристів

Андорра — Почесне консульство України в Князівстві Андорра: тел. +376 838 376

Австрія — Посольство України в Республіці Австрія: тел. +43 1 479 7172,

+43 1 479 717222, +43 1 479 717240, +43 1 479 717255

+43 1 479 717222, +43 1 479 717240, +43 1 479 717255 Болгарія — Посольство України в Республіці Болгарія, тел. +359-29-55-93-54, +359-28-18-68-27

Чехія — Посольство України в Чеській Республіці, тел. +420 227 020 212

Домінікана — Посольство України в Республіці Куба (м. Гавана) і Домініканській Республіці

(за сумісництвом), тел. +53-720-423-74, +53-720-425-86

(за сумісництвом), тел. +53-720-423-74, +53-720-425-86 Єгипет — Посольство України в Арабській Республіці Єгипет, тел. +20-223-78-68-70, +20-223-78-68-71, +20-223-78-68-72

Іспанія — Посольство України в Королівстві Іспанія, тел. +34-917-48-93-60

Франція — Посольство України у Французькій Республіці, тел. +33-1-56-58-13-70

Грузія — Посольство України в Грузії, тел. +995-32-23-114-54

Ізраїль — Посольство України в Державі Ізраїль, тел. +972-3-627-33-03 (дод. 0)

Шрі-Ланка — Посольство України в Республіці Індія (за сумісництвом Шрі-Ланки), тел. +9111-26145093, +9111-26146041

Мексика — Посольство України в Мексиканських Сполучених Штатах,

тел. (+52) 55 5282 4744, (+52) 55 5282 4789, (+52) 55 5282 4085

тел. (+52) 55 5282 4744, (+52) 55 5282 4789, (+52) 55 5282 4085 Маврикій — Почесне Консульство України в Республіці Маврикій (м. Порт-Луї),

тел. +230 4128710, +230 2580692, (+2712) 460-1946, 460-1943

тел. +230 4128710, +230 2580692, (+2712) 460-1946, 460-1943 Португалія — Посольство України в Португальській Республіці, тел. +351-213-01-00-43

Таїланд — Посольство України в Королівстві Таїланд, тел. +66-26-85-32-16

Танзанія — Посольство України в Республіці Кенія (зона відповідальності — Танзанія),

тел. +254-205-22-45-45

тел. +254-205-22-45-45 ОАЕ — Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах (королівстві Бахрейн за сумісництвом),

тел. +971-26-32-75-86

тел. +971-26-32-75-86 Туреччина — Посольство України в Турецькій Республіці, тел. +90 312 440 52 89, +90 312 442 16 58

Нагадаємо, ми писали, чи реально українцям повернути гроші за скасовані рейси.