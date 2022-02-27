Украинцам массово помогают за рубежом. Куда и к кому можно обращаться
В сети публикуют контакты консульств и неравнодушных людей, которые помогают с жильем или возвращением домой
Украинским туристам, которые "застряли" за границей из-за отмены всех пассажирских авиарейсов в Украину после вторжения России, местные жители предлагают приют.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда обращаться украинцам, которые не могут вернуться из заграничного путешествия домой.
Объявления публикуют в соцсетях
В большинстве туристических стран среагировали на ситуацию в Украине и начали предлагать варианты размещения или вылета для "застрявших" туристов. Такие объявления можно прочитать во многих группах украинцев в Турции, Грузии, Азербайджане, Египте, ОАЭ.
"Для туристов, у кого заканчивается срок пребывания в отеле и возникают проблемы, пусть оставляют заявки по форме. Заявки регистрируем по ссылке "Помощь в ОАЭ", - написал администратор группы "Украинцы в Эмиратах" в Facebook Анатолий Глущенко.
Так выглядят различные предложения помощи туристам из Украины:
Фото: Советы, как помочь туристам вернуться додосу (скриншот РБК-Украина)
Фото: Предложения помощи туристам (скриншот РБК-Украина/Telegram-канал ТурСовет)
Что советуют туроператоры: "Просите родственников купить билет в Стамбул"
Туристы, которые застряли в экзотических странах на отдыхе, обращаются в профильные группы в соцсетях за советами, что им делать после окончания тура, ведь они прилетели чартерным рейсом, а обратно вернуться нет возможности.
Например, к посту туристов в Занзибаре на странице Facebook Turprofi.com им посоветовали искать более дешевый отель и обращаться в консульство.
"Что делать клиентам? Сказать родственникам: "Купите мне билет до Стамбула – карточки работают – и лететь туда. Или идти в консульство, которое возможно поможет, искать хостел, чтобы было дешевле жить", - высказала под постом свое видение ситуации соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.
Туроператор "Join UP!"объявил о временной приостановке операционной деятельности в связи с введением военного положения в Украине.
"Туристам Join UP!, которые находятся за рубежом, необходимо обратиться в консульские службы МИД Украины на местах для получения информации и разъяснений о порядке действий. Мы остаемся на связи с туристами и будем сообщать о развитии ситуации: следим за развитием событий и оперативно обновлять информацию", - говорится в сообщении на сайте компании.
Компания ведет переговоры с партнерами за рубежом по размещению туристов из Украины, у которых закончился срок пребывания в гостиницах и которые не вылетели обратно в Украину. Ситуация обновляется и дополняется.
Вечером 24 февраля 2022 года правительство Египта официально разрешило всем гражданам Украины, которые находятся в Египте с туристической целью, продолжать пребывание в своих отелях на тех же условиях, на безвозмездной основе до решения ситуации с авиасообщением.
Фото: Туристам советуют в первую очередь обратиться в консульство (unsplash.com)
Контакты консульских служб в странах пребывания туристов
- Андорра — Почетное консульство Украины в Княжестве Андорра: тел. +376 838 376
- Австрия-Посольство Украины в Республике Австрия: тел.+43 1 479 7172,
+43 1 479 717222, +43 1 479 717240, +43 1 479 717255
- Болгария — Посольство Украины в Республике Болгария, тел. +359-29-55-93-54, +359-28-18-68-27
- Чехия-Посольство Украины в Чешской Республике, тел.+420 227 020 212
- Доминикана-Посольство Украины в Республике Куба (г. Гавана) и Доминиканской Республике
(по совместительству), тел. +53-720-423-74, +53-720-425-86
- Египет — Посольство Украины в Арабской Республике Египет, тел. +20-223-78-68-70, +20-223-78-68-71, +20-223-78-68-72
- Испания — Посольство Украины в Королевстве Испания, тел. +34-917-48-93-60
- Франция — Посольство Украины во Французской Республике, тел. +33-1-56-58-13-70
- Грузия — Посольство Украины в Грузии, тел. +995-32-23-114-54
- Израиль — Посольство Украины в Государстве Израиль, тел. +972-3-627-33-03 (прил. 0)
- Шри-Ланка — Посольство Украины в Республике Индия (по совместительству Шри-Ланки), тел. +9111-26145093, +9111-26146041
- Мексика-Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах,
тел. (+52) 55 5282 4744, (+52) 55 5282 4789, (+52) 55 5282 4085
- Маврикий-почетное Консульство Украины в Республике Маврикий (г. Порт-Луи),
тел. +230 4128710, +230 2580692, (+2712) 460-1946, 460-1943
- Португалия — Посольство Украины в Португальской Республике, тел. +351-213-01-00-43
- Таиланд — Посольство Украины в Королевстве Таиланд, тел. +66-26-85-32-16
- Танзания — Посольство Украины в Республике Кения (зона ответственности — Танзания),
тел. +254-205-22-45-45
- ОАЭ-Посольство Украины в Объединенных Арабских Эмиратах (Королевстве Бахрейн по совместительству),
тел. +971-26-32-75-86
- Турция — Посольство Украины в Турецкой Республике, тел. +90 312 440 52 89, +90 312 442 16 58
Напомним, мы писали, реально ли украинцам вернуть деньги за отмененные рейсы.