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80% пасажирських поїздів продовжують курсувати країною – УЗ

Автор: Travel

Затримки виникають через оперативні зміни маршрутів

"Укрзалізниця" продовжує перевозити пасажирів на другий день вторгнення Росії на територію України. Наразі продовжують курсувати близько 80% пасажирських поїздів

Про це повідомляє в РБК-Україна посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

"На жаль, забезпечити дотримання графіку наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного "вікна" для проїзду", - пояснюють в компанії.

Фото: Пасажири на вокзалі (РБК-Україна)


Зазначається, що працівники залізниці докладають максимальних зусиль, щоб дати людям можливість пересуватись країною та покидати небезпечні зони.

"Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00, після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами", - попереджають пасажирів із Харкова.

Нагадаємо, ми писали про новий графік поїздів та відсутність рейсів.

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УкрзалізницяХарків