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80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране - УЗ

Автор: Travel

Задержки возникают из-за оперативных изменений маршрутов

"Укрзализныця" продолжает перевозить пассажиров на второй день вторжения России на территорию Украины. Сейчас продолжают курсировать около 80% пассажирских поездов

Об этом сообщает в РБК-Украина ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци".

"К сожалению, обеспечить соблюдение графика пока не представляется возможным, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда", - поясняют в компании.

Фото: Пассажиры на вокзале (РБК-Украина)


Отмечается, что работники железной дороги прилагают максимальные усилия, чтобы дать людям возможность передвигаться по стране и покидать опасные зоны.

"Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами", - предупреждают пассажиров из Харькова.

Напомним, мы писали о новом графике поездов и отсутствии рейсов.

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УкрзализныцяХарьков