"Бажаємо мужності". Іноземці по всьому світу масово висловлюють підтримку українцям

Іноземці в різних країнах в соцмережах висловлюють підтримку українцям після нападу Росії на Україну.

Багато з них коментують ситуацію у групах української діаспори і засуджують російську агресію. Також дехто пропонує тимчасовий прихисток для тих, кому треба буде виїхати з України.

Фото: Пости з підтримкою України в Туреччині (скріншот РБК-Україна)

У соцмережах в групах українців у Франції, Голландії та Туреччині у дописах про ситуацію в Україні учасники закликають збиратися на акції підтримки українського народу та протесту проти військової агресії.

Фото: Слова підтримки українцям (скріншот РБК-Україна)

Також іноземці закликають свої уряди вжити заходів, щоб допомогти Україні у боротьбі проти агресора.

Фото: Українці в Нідерландах та Франції збираються на акції простесту (скріншот РБК-Україна)

Дехто пропонує свої помешкання для українців, яким доведеться терміново залишити свої домівки та виїхати за кордон.

Також ми писали, що на кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України.