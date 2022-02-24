RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Бажаємо мужності". Іноземці по всьому світу масово висловлюють підтримку українцям

Автор: Travel

В різних державах активізовується допомога нашим громадянам

Іноземці в різних країнах в соцмережах висловлюють підтримку українцям після нападу Росії на Україну.

Багато з них коментують ситуацію у групах української діаспори і засуджують російську агресію. Також дехто пропонує тимчасовий прихисток для тих, кому треба буде виїхати з України.

Фото: Пости з підтримкою України в Туреччині (скріншот РБК-Україна)

У соцмережах в групах українців у Франції, Голландії та Туреччині у дописах про ситуацію в Україні учасники закликають збиратися на акції підтримки українського народу та протесту проти військової агресії.

Фото: Слова підтримки українцям (скріншот РБК-Україна)

Також іноземці закликають свої уряди вжити заходів, щоб допомогти Україні у боротьбі проти агресора.

Фото: Українці в Нідерландах та Франції збираються на акції простесту (скріншот РБК-Україна)

Дехто пропонує свої помешкання для українців, яким доведеться терміново залишити свої домівки та виїхати за кордон.

Також ми писали, що на кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяУкраїнаШвеція