"Бажаємо мужності". Іноземці по всьому світу масово висловлюють підтримку українцям

В різних державах активізовується допомога нашим громадянам
Іноземці в різних країнах в соцмережах висловлюють підтримку українцям після нападу Росії на Україну.
Багато з них коментують ситуацію у групах української діаспори і засуджують російську агресію. Також дехто пропонує тимчасовий прихисток для тих, кому треба буде виїхати з України.
У соцмережах в групах українців у Франції, Голландії та Туреччині у дописах про ситуацію в Україні учасники закликають збиратися на акції підтримки українського народу та протесту проти військової агресії.
Також іноземці закликають свої уряди вжити заходів, щоб допомогти Україні у боротьбі проти агресора.
Фото: Українці в Нідерландах та Франції збираються на акції простесту (скріншот РБК-Україна)
Дехто пропонує свої помешкання для українців, яким доведеться терміново залишити свої домівки та виїхати за кордон.
Також ми писали, що на кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України.