"Желаем мужества". Иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам

Иностранцы в разных странах в соцсетях выражают поддержку украинцам после нападения России на Украину.

Многие из них комментируют ситуацию в группах украинской диаспоры и осуждают российскую агрессию. Также некоторые предлагают временное пристанище для тех, кому надо будет уехать из Украины.

Фото: Посты с поддержкой Украины в Турции (скриншот РБК-Украина)

В соцсетях в группах украинцев во Франции, Голландии и Турции в публикациях о ситуации в Украине участники призывают собираться на акции поддержки украинского народа и протеста против военной агрессии.

Фото: Слова поддержки украинцам (скриншот РБК-Украина)

Также иностранцы призывают свои правительства принять меры, чтобы помочь Украине в борьбе против агрессора.

Фото: Украинцы в Нидерландах и Франции собираются на акции простеста (скриншот РБК-Украина)

Некоторые предлагают свои квартиры для украинцев, которым придется срочно покинуть свои дома и уехать за границу.

Также мы писали, что на границах с Польшей и Венгрией наблюдаются очереди на выезд из Украины.