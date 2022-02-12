Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних

Що робити, якщо є можливість вирватися з гамірного міста лише на один день? А хочеться свята, і щоб було не тільки смачно, а й цікаво? Тоді вам варто звернути увагу на маршрути "Доріг вина та смаку Київщини".

Спеціально для TRAVEL РБК-Україна мандрівниця та тревел-блогерка Ганна Дубовська поділилася деталями поїздки по одноденному маршруту за Ясногородським напрямком.

Хоча він складається лише з двох пунктів, але насичений смаками та дивовижними емоціями з зимовими нотками.

Відео: Дороги смаку і вина Київщини, продовження (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Рибне місце. Озеро Михайлина у селі Горбовичі

Навіть якщо ви не рибалка, перший пункт подорожі вам припаде до душі – мальовниче озеро Михайлина у селі Горбовичі.

Історія та назва цієї водойми пов’язана з мільйонером і меценатом, цукрозаводчиком, нащадком козаків Михайлом Терещенком: ці землі належали колись його родині, у лісі за озером стояв маєток, з приходом "совєтів" Михайла Івановича заарештували, тільки завдяки викупу у 100 000 карбованців йому вдалося емігрувати до Європи. А люди у пам’ять про мецената назвали озеро Михайлиною.

Залишки маєтку у лісі були дощенту зруйновані 1972 року за наказом радянських чиновників, яким доповіли про те, що туди ходять селяни, вірогідно, вшановуючи пам’ять Михайла Терещенка.

Фото: Озеро Михайлина (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

На початку 2000-х озеро взяв в оренду Артем Саркісян під зариблення та облаштував територію навколо озера.

В озері рибу не вирощують: її щотижня сюди завозять, а шанувальники риболовлі будуть вражені кількістю видів риби в одній водоймі:

короп;

товстолоб;

білий амур;

щука;

сом;

веслоніс;

форель;

окунь;

йорж;

судак;

карась;

краснопірка;

осетр;

сиг.

І тут не обмежилися звичайними помостами для рибалок біля берега. Надійними містками можна вийти просто на середину озера.

Фото: Озеро Михайлина, місцевий кіт (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

На озеро вхід вільний, риболовля - платна, можна орендувати альтанку з мангалом або навіть будиночок у лісі. Якщо у риболовлі ви абсолютний «чайник», але хочеться стати асом, можна замовити майстер-клас.

А для тих, кому риболовні снасті брати в руки не хочеться, а риби поїсти кортить, є невеличкий, але дуже колоритний ресторанчик на березі озера. У ньому шеф-кухар Сергій Морозов готує страви з щойно виловленої з озера риби.

Так приємно пообідати біля панорамного вікна з озерним краєвидом і зігрітися ароматним глінтвейном з "Сікери". До речі, про цей медовий напій та медоварню, де його виготовляють, ви можете дізнатися з моєї попередньої статті.

Фото: Озеро Михайлина, ресторан (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Біля озера Михайлина (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Зимові страуси. Екопарк "Ясногородка"

Другий пункт маршруту – сімейний екопарк "Ясногородка". Раніше це місце називалося страусиною фермою "Долина страусів". Я була тут дуже давно, мабуть, років вісім тому: страуси, мінізоопарк, корчма, де готували страви зі страусячих яєць і м’яса. З тих пір багато змінилося.

Однак змінилося не все: страуси та мінізоопарк - на місці. А от корчму замінив не так давно відкритий сучасний, стильний двоповерховий ресторан, побудували гарну сувенірну крамницю з незвичайним дитячим майданчиком з гігантських яєць, власне, дорослі його використовують як прекрасну тематичну фотозону. Іще тут побудували шикарний бенкетний зал.

Фото: Ясногородка, страуси (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

І дітям, і дорослим буде цікава екскурсія: ви дізнаєтеся, що страуси особливі не тільки своїми розмірами, а й звичками. Можна замовити майстер-клас з розмальовування страусячого яйця. Яйце просвердлюють і видувають його вміст, який дорівнює вмісту 25-30 курячих яєць. Залишається дуже міцна оболонка, на якій можна не тільки малювати. Також роблять декупаж і витинанки різних рівнів складності.

Після насиченої емоціями прогулянки раджу зайти у ресторан та скуштувати страви зі страусячих яєць та м’яса. Цікаво, що яйця страусів не варять, бо результат виходить доволі гумовим, а от омлети просто чудові. Якщо ви щось чули про те, що страусятина не дуже смачна, бо страус – пташка нежирна та доволі жорстка, то це не про місцевий ресторан.

Фото: Ясногородка, ресторан (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Ясногородка, страусячий паштет (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Ясногородка, олів'є зі страусятиною (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Було доволі складно знайти шеф-кухаря, який уміє готувати страусятину, але пошуки увінчалися успіхом, і ви можете оцінити чудові м’ясні страви: "Олів’є" зі страусятиною, страусиний паштет, равіолі, долму та страусячі медальйони. І ви будете здивовані, оскільки страусятина виходить не жорсткішою за телятину.

Також вечерю можна доповнити місцевими винами: в екопарку є виноградник, з винограду якого виробляють вино. До речі, улітку обіцяють облаштувати зони для пікніків і фотозони просто на винограднику.

Фото: Ясногородка, сувенірна крамниця (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Такий рибно-страусово-винний день із зимовою атмосферою можна провести на Ясногородському напрямку "Доріг вина та смаку Київщини". Смачно та цікаво!

Нагадаємо, раніше ми писали, що таке національні парки та чому там рідко бувають туристи.