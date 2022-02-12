Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных

Что делать, если есть возможность вырваться из шумного города лишь на один день? А хочется праздника, и чтобы было не только вкусно, но и интересно? Тогда вам стоит обратить внимание на маршруты "Дорог вина и вкуса Киевщины".

Специально для TRAVEL РБК-Украина путешественница и тревел-блогер Анна Дубовская поделилась деталями поездки в однодневном маршруте по Ясногородскому направлению.

Хотя он состоит лишь из двух пунктов, но насыщен вкусами и удивительными эмоциями с зимними нотками.

Видео: Дороги вкуса и вина Киевщины, продолжение (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Рыбное место. Озеро Михайлина в селе Горбовичи

Даже если вы не рыбак, первый пункт путешествия вам придется по душе – живописное озеро Михайлина в селе Горбовичи.

История и название этого водоема связаны с миллионером и меценатом, сахарозаводчиком, потомком казаков Михаилом Терещенко: эти земли некогда принадлежали его семье, в лесу за озером стоял особняк. С приходом "советов" Михаила Ивановича арестовали, и только благодаря выкупу в 100 000 рублей ему удалось эмигрировать в Европу. А люди в память о меценате назвали озеро Михайлиной.

Остатки имения в лесу были до основания разрушены в 1972 году по приказу советских чиновников, которым доложили о том, что туда ходят крестьяне, вероятно, чтя память Михаила Терещенко.

Фото: Озеро Михайлина (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

В начале 2000-х озеро взял в аренду Артем Саркисян под зарыбление и обустроил территорию вокруг озера.

В озере рыбу не выращивают: ее каждую неделю сюда завозят, а поклонники рыбалки будут поражены количеством видов рыбы в одном водоеме:

карп;

толстолоб;

белый амур;

щука;

сом;

веслонос;

форель;

окунь;

ерш;

судак;

карась;

красноперка;

осетр;

сиг.

И здесь не ограничились обычными помостами для рыбаков у берега. По надежным мостикам можно выйти прямо на середину озера.

Фото: Озеро Михайлина, местный кот (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

На озеро вход свободный, рыбалка - платная, можно арендовать беседку с мангалом или даже домик в лесу. Если в рыбалке вы абсолютный "чайник", но хочется стать асом, можно заказать мастер-класс.

А для тех, кому рыболовные снасти брать в руки не хочется, а рыбы поесть желание есть, тут обустроен небольшой, но очень колоритный ресторанчик на берегу озера. В нем шеф-повар Сергей Морозов готовит блюда из только что выловленной из озера рыбы.

Так приятно пообедать у панорамного окна с озерным видом и согреться ароматным глинтвейном из "Сикеры". Кстати, об этом медовом напитке и медоварне, где его изготавливают, вы можете узнать из моей предыдущей статьи.

Фото: Озеро Михайлина, ресторан (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: У озера Михайлина (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Зимние страусы. Экопарк "Ясногородка"

Второй пункт маршрута – семейный экопарк "Ясногородка". Раньше это место называлось страусиной фермой "Долина страусов". Я была здесь очень давно, наверное, лет восемь назад: страусы, минизоопарк, корчма, где готовили блюда из страусиных яиц и мяса. С тех пор многое изменилось.

Однако изменилось не все: страусы и мини-зоопарк - на месте. А вот корчму заменил не так давно открыт современный, стильный двухэтажный ресторан, построили красивую сувенирную лавку с необычной детской площадкой из гигантских яиц, собственно, взрослые его используют как прекрасную тематическую фотозону. Еще здесь построили шикарный банкетный зал.

Фото: Ясногородка, страусы (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

И детям, и взрослым будет интересна экскурсия: вы узнаете, что страусы особенные не только своими размерами, но и повадками. Можно заказать мастер-класс по раскрашиванию страусиного яйца. Яйцо просверливают и выдувают его содержимое, которое равняется содержанию 25-30 куриных яиц. Остается очень прочная оболочка, на которой можно не только рисовать. Также делают декупаж и вышивки разных уровней сложности.

После насыщенной эмоциями прогулки советую зайти в ресторан и попробовать блюда из страусиных яиц и мяса. Интересно, что яйца страусов не варят, потому что результат получается довольно резиновым, а вот омлеты - просто замечательные. Если вы что-то слышали о том, что страусятина не очень вкусная, потому что страус-птичка нежирная и довольно жесткая, то это не о местном ресторане.

Фото: Ясногородка, ресторан (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Ясногородка, страусиный паштет (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Ясногородка, оливье со страусятиной (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Здесь можно оценить замечательные мясные блюда: "оливье" со страусятиной, страусиный паштет, равиоли, долму и страусиные медальоны. И вы будете удивлены, поскольку страусятина получается не жестче телятины.

Также ужин можно дополнить местными винами: в экопарке есть виноградник, из винограда которого делают вино. Кстати, летом обещают обустроить зоны для пикников и фотозоны прямо на винограднике.

Фото: Ясногородка, сувенирная лавка (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Такой рыбно-страусово-винный день с зимней атмосферой можно провести на Ясногородском направлении "Дорог вина и вкуса Киевщины". Вкусно и интересно!

Напомним, ранее мы писали, что такое национальные парки да почему там редко бывают туристы.