"Не час відпочивати". Чи залишиться Україна без туристів на фоні загрози вторгення Росії

Іноземних туристів почали застерігати від подорожей в Україну через ризики військового вторгнення на нашу територію. Такі попередження почали з'являтися на сторінках посольств та урядових сайтах низки країн.

Активне обговорення політичної ситуації у світових ЗМІ вже викликали занепокоєння у туристичному середовищі – заплановані тури для іноземців почали скасовувати на найближчі місяці, а літній сезон опинився під загрозою зриву.

Чи приїдуть іноземні мандрівники в Україну в наступному сезоні та як оцінюють ситуацію профільні туристичні експерти – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Туристи з Європи дуже гостро реагують на будь-який негатив"

Ймовірно, Україна цього року недорахується тисяч європейських туристів, припускає в коментарі РБК-Україна директор мережі туристичних агенцій "Поїхали з нами" Олег Кулик.

"У західних ЗМІ часто чуємо тривожні новини про Україну. Якщо ми говоримо про європейців, то вони зазвичай гостро реагують на будь-які негативні повідомлення. І якщо навіть на той час уже запланували поїздку, то відмовляться від неї і просто не поїдуть до країни. Але треба розуміти, що європейці частіше їздять в Україну швидше по бізнесу, аніж з метою туризму. Відвідують переважно такі міста як Київ чи Одеса. Якщо це туризм, то найчастіше відвідують західну Україну, той самий курорт "Буковель", - зазначає експерт з туризму.

Фото: Київ - одна з найпопулярніших локацій для сіті-турів іноземців (unsplash.com/eugene)

Так чи інакше, сьогодні очікується зниження кількості туристів, які їдуть в Україну з метою туризму і не лише, вважає Олег Кулик.

"Адже європейці традиційно бояться будь-яких драматичних новин. У європейців у таких випадках працює логіка, яка значно відрізняється від нашої. Це наші туристи, коли щось подібне відбувається за кордоном, дзвонять турагентам і запитують, чи з'явилися путівки, що горять", - резюмує він.

"Бронювання на найближчі три місяці починають скасовувати"

Іноземні туристи, які приїжджають в Україну, користуючись послугами українських туристичних компаній, планують свої поїздки заздалегідь з великим запасом часу, каже в коментарі РБК-Україна Марія Юхновець, президент Асоціації в'їзних туристичних операторів України, представниця компанії-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

"В'їзні туроператори представляють сегмент організованого туризму, який завжди відзначався дуже завчасним плануванням. Наші клієнти планують свою подорож за пів року-рік. Ситуація, яка склалася зараз, дуже стрімко мотивує скасувати ці плани і утриматися від поїздки до України", - пояснює вона реакцію на туристичному ринку.

Фото: "Ситуація мотивує утриматися від поїздки до України" (unsplash.com/eugene)

За словами експерта, зараз "під ударом" скасування подорожей в першу чергу з тих країн, уряди яких роблять найгучніші заяви про ситуацію в Україні, евакуацію дипломатів чи коментарі про військову підтримку.

"Зараз багато інформації про концентрацію військ РФ біля України, даються рекомендації утриматися від поїздок. Це як у США, так і у Великій Британії. Такі країни, якщо ситуація найближчим часом не зміниться, будуть першими, звідки туристи будуть скасовувати подорожі в Україну", - каже фахівець

Вона наводить приклад: на британському урядовому сайті з 2014 року рекомендували утриматися від поїздок на Донеччину, Луганщину та Крим. Днями вперше з'явилася фраза – "та на іншу територію України".

"Коли в "гарячці" починають скасовувати тури на квітень і травень, до яких ще дуже далеко, то ми закликаємо не анулювати замовлення, а зробити паузу, адже у них не передбачено ніяких штрафів. Зараз "в серцях" скасовують тури на весняний період, призупиняють продаж турів на сайтах, бо у них на урядовому сайті з'явилося застереження", - розповідає експерт про настрої за кордоном стосовно туризму в Україні.

Фото: Туристичний інормаційний центр на залізничному вокзалі в Києві (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Надія на "туристичну казку" з Перською затокою

Окрім туристів з країн, де застерігають від поїздок в Україну найближчим часом, можуть бути скасовані також подорожі, які передбачають масштабні заходи або маршрути Україною, зазначає фахівець.

"Якщо це насичені багатоденні тури Україною, вони теж першочергово скасовуються, бо поїхати на сіті-брейк до Києва, наприклад, не так дорого і легше скасувати. Якщо говорити про великі події, конференції, що передбачали велику кількість учасників – частіше всього замовники зараз вагаються і не готові узгоджувати, що це буде в Україні. Ті замовлення, що вже є, зараз під питанням", - пояснює Марія Юхновець.

Втім, за її словами, такого критичного стану в туризмі, який був у 2014 році – коли в один день скасування були лист за листом – поки немає.

"Думаю, світ розуміє, що вторгнення в Україну не буде, але всі наші партнери перестраховуються, щоб потім уникнути повернень коштів, ануляцій, і поки призупиняють Україну. Зараз іде мова про складну ситуацію з весною", - каже вона.

Але після 2014 року і пандемії такі кроки для українських туроператорів уже передбачувані, особливо з огляду на тривожні меседжі у ЗМІ.

"Це нормальна реакція туристів - скасувати або призупинити поїздки, зачекати з плануванням візиту в Україну. Наразі позиція туристичних операторів така – кожен максимально комунікує з усіма партнерами, замовниками і клієнтами. "Глухих" відмін немає: нам співчувають, пишуть, що на жаль, змушені призупинити замовлення", - зазначає президент Асоціації.

Фото: Львів - одна з популярних локацій для туристів з різних країн (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)

Іноземним партнерам пояснюють, що ситуація всередині країни спокійна і контрольована, адже в деяких дуже віддалених країнах поширюється інформація, що в Києві вже щось відбувається.

"Ми дійсно впевнені, що військового конфлікту не буде і ситуація стабілізується вже найближчим часом. Наше найбільше переживання не про Європу – вони завжди обережні й все планують розумно - ще й в умовах пандемії навіть на половину не відновила свої подорожі", - пояснює вона.

Марія Юхновець додає: в минулому році "панацеєю і порятунком" стали країни Перської затоки, які допомогли залишитися українським туроператорам на плаву.

"Ми зараз переживаємо, включно з колегами з готелів, щоб ситуація не вплинула на очікуваний потік туристів звідти вже з травня. Очікується, що їх буде не менше, ніж 2021 року. Якщо ця стресова ситуація зупиниться, то в цілому 2022 рік маэ бути кращим за 2021-й. У грудні я б сказала, що рік має бути дуже гарний, бо у нас сталася "туристична казка" з Перською затокою, і європейці почали потроху повертатися. В цілому рік має бути гарний, хоча констатуємо, що початок тривожний", - висловлює сподівання експерт.

Фото: Карпати влітку - місце для відпочинку туристів (РБК-Україна)

За її словами, частина туристичних компаній України з початку пандемії провели диверсифікацію своєї діяльності, і крім в'їзного туризму, почали займатися ще внутрішнім. І хоча профільних ліцензованих в'їзних туроператорів, які спеціалізуються виключно на прийомі іноземних туристів, в Україні близько пів сотні, відразу змінити діяльність їм буде непросто.

"Є велика кількість бронювань на весну та літо 2022 року"

"Подібна ситуація була у 2014 році, коли майже усі уряди країн, звідки до нас їхали туристи, не рекомендували подорожувати. Як результат, у нас зупинилися в'їзні потоки", - розповідає у коментарі РБК-Україна Наталія Соболева, генеральний директор компанії-туроператора "Арктур".

У 2013 році чемпіонат з футболу "Евро-2012" став потужною промоцією для європейських туристів, і в Україні суттєво зріс потік відвідувачів.

"Вже в 2014 році ми не змогли продавати Крим, а він був дуже популярною локацією, наприклад, у маршруті Київ-Одеса-Ялта. У 2019 році ми майже вийшли на обсяги 2013-го. На 2020 рік були дуже оптимістичні плани щодо європейського, азійського, американського ринку", - розповідає вона про попит на тури в Україні серед іноземців.

Фото: Саудівські туристи в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

2020 рік був провальним роком у в'їзному туризмі, у 2021 році основний потік туристів був із Саудівської Аравії, але також стало більше замовлень від індивідуальних мандрівників з інших країн. Традиційні групи європейських туристів переносились через пандемію, і зараз у компанії Наталії Соболевої є велика кількість перенесених бронювань на весну і літо 2022 року.

"Є великі сумніви, що ці групи іноземців поїдуть, якщо ця ситуація триватиме. Люди будуть боятися їхати. Перша велика група іспанських туристів, які мали приїхати в кінці лютого, скасувала замовлення. У колеги з іншою компанії вчора скасувалися 5 груп на квітень", - описує ситуацію станом на 25 січня фахівець.

Вона зазначає: всі партнери пишуть і цікавляться ситуацією в країні. Якщо туристи їдуть з діловою ціллю, то вони бронюють пакет послуг незадовго до поїздки. Кількість таких відвідувачів поки не зменшується. Але групи, які їдуть з метою відпочинку, мають змогу вибирати собі відкриті напрямки для подорожей, навіть у межах Східної Європи.

Зараз усі країни досить агресивно займаються промоцією своїх туристичних напрямків, всі потребують іноземних туристів. Україна також промотує свій туризм – і наша країна популярна, зауважує Наталія Соболева.

"Але зараз, коли на пандемію накладається політична ситуація, ми заспокоюємо партнерів, що у нас все спокійно, життя тече спокійно. Ми готові до стабільного сезону і готові приймати туристів", - каже фахівець.

За її словами, серед країн, звідки в попередні роки приїжджали чимало груп туристів: Німеччина, Північна Європа, Індія, Туреччина. Бувають групи, які їдуть для тім-білдінгу чи семінарів, інші – на культурні події. Є туристи, які їдуть за екскурсійною програмою. Або – на сіті-брейки на кілька днів у популярні міста: Київ, Львів, Одесу. Останнім часом з'явився великий інтерес до рекреаційних програм – відпочинок і оздоровлення на красивих курортах з басейнами і процедурами.

"Але тривожна риторика навколо України турбує туристів. Туризм, як лакмусовий папірець, дуже чутливо реагує на ситуацію в країні. Туристи зазвичай обирають для відпочинку ті напрямки, де є поєднання ціни, якості, цікавої програми і безпеки. У нас складається з усім цим, тому ми розраховували на гарний сезон. Але зараз ми не можемо прогнозувати, як складеться ситуація - надіємося, що туризм буде", - підсумовує експерт.

Фото: Туристи обирають напрямки, де є поєднання ціни, якості, цікавої програми і безпеки (unsplash.com/andriyko-podilnyk)

Доходи від туризму можуть навіть збільшитись - експерт

Одне з важливих джерел отримання доходів у сфері туризму – туристичний збір. Згідно з новими даними Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), за весь 2021 рік до бюджету країни від турзбору надійшло 244 млн грн.

Навіть незважаючи на пандемію, цифри зростають: у відомстві уточнили, що показник на 86,8% перевищує цифри 2020 року. Також така сума виявилася на 20% вищою за аналогічний показник 2019 року, коли до бюджету надійшло 196 млн грн.

Ставку туристичного збору встановлюють за рішенням місцевих рад за кожне тимчасове розміщення у розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму та до 5% – для в'їзного. У 2021 році суми становили до 30 грн для внутрішнього туризму та до 300 грн – для в'їзного туризму.

Поки низка експертів прогнозують падіння доходів від турзбору через спад потоку туристів, голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко вважає, що суми можуть навіть збільшитися. Таку думку він висловлює у коментарі РБК-Україна.

"Вважаю, що кардинального спаду в туризмі в 2022 році через новини про агресію Росії та війну не буде. Агресія триває вже 8 років, а багато іноземців знають, що Київ, Львів, Буковель знаходяться територіально далеко від тимчасово окупованих територій. Що стосується туристичного збору, якщо політична ситуація не погіршиться, то він навпаки зросте", - вважає Тараненко.

Фото: Бальнеологічний курорт в Карпатах (derenivska-kupil.ua)

"Тільки чотири людини написали, що відмовились від поїздки в Україну"

За його словами, поки що ситуація залишається досить стабільною, як для січня і третьої хвилі пандемії.

"Крім того, за інформацією Ради національної безпеки і оборони України, для паніки немає жодних приводів, а ситуація на українському кордоні залишається контрольованою – це заспокоює. Якщо дивитися статистику відвідувань нашого порталу, то кількість користувачів не зменшилася. А ось на гарячу лінію стали звертатися частіше. Щодня близько 10 питань ми отримуємо від іноземців щодо ситуації з безпекою в країні, але лише 4 особи за останні 2 місяці написали, що відмовилися поки що від візиту в Україну", - зазначає голова правління VisitUkraine.today.

Він наголошує, що зараз особливо важливо популяризувати Україну серед іноземців та використати для цього всі можливі методи та інструменти.

"Треба говорити багато і всюди, розповідати про красу, про пам'ятки, цікаві події, крутих людей, неймовірну кухню – про всі принади та уподобання. А також про те, що це сучасна, розвинена країна. І що у нас лояльні вимоги до перетину кордону у порівнянні з багатьма європейськими країнами, адже одна з головних проблем - брак інформації та позитивних новин про нашу країну", - резюмує Тараненко.

Нагадаємо, ми писали, що у світі обережно заговорили про закінчення пандемії, а країни ЄС поступово знімають обмеження для туристів.

Також повідомлялося, чи вдалося Україні залучити іноземних туристів у 2021 році.