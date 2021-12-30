ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 07:55
Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році Фото: Туристи в Україні (facebook.com/prjctrcomua)
Автор: Антон Тараненко

Через обмеження на початку року в країну не змогли потрапити багато мандрівників, проте вже влітку в Україні спостерігався туристичний "бум". Чи збережеться така тенденція й у 2022-му?

2021 рік став роком сюрпризів та періодом, коли Україна заявила про себе як гідна туристична країна. Зокрема, на ринках Близького Сходу.

Рік починали з великою надією на відродження туризму і відсутність локдаунів. Держава і турбізнес зробили висновки після екстремального і непередбачуваного 2020 року, і далі вже більш чітко простежувалася впорядкованість рішень і дій.

Наприклад, у підготовці до зустрічі паломників, які кожного вересня традиційно прибувають в Україну на святкування Рош-ха-Шана - юдейського Нового року.

Хасиди побоювалися їхати в Україну через можливий локдаун

У 2020 році в цей період в Україні був введений локдаун, через що більшість хасидів не змогли потрапити в країну. Цього року була проведена ретельна підготовка до свята для забезпечення безпечного в'їзду та перебування всіх бажаючих паломників до Умані. А їх прибуло понад 23 тисячі.

Зокрема, для повноцінного забезпечення пропускних операцій Державна прикордонна служба України залучала та навчала додатковий персонал.

Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році

Фото: Святкування Рош-ха-Шана в Умані (РБК-Україна/Віталій Носач)

Міжнародні аеропорти "Бориспіль" та "Київ" транслювали інформаційні відео англійською та на івриті, які пояснювали діючі в країні карантинні обмеження. До створення інформаційної кампанії підключилася і команда Visit Ukraine. До забезпечення публічної безпеки та порядку було також залучено низку служб і відомств.

Сподіваємося, що наступного року жорсткого локдауну не буде, і хасиди зможуть потрапити на святкування Рош га-Шана у 2022-му.

Відкриття нового ринку. Безвіз з Кувейтом та Саудівською Аравією

Безумовно, головною подією року, який неодмінно увійде в історію, став "туристичний бум" саудитів. Це був чіткий план з відкриття нового туристичного ринку і залучення іноземних мандрівників, який почався у 2020 році з лібералізації візового режиму за Указом Президента для Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та Оману.

Потім була серія промотурів для топових туристичних операторів Саудівської Аравії. Але коли в червні 2021 запустили перший прямий рейс сполученням Ер-Ріяд-Київ, ніхто не очікував настільки високої зацікавленості нашою країною "екзотичними" туристами.

В результаті Хрещатик побачив рекордну кількість туристів, що прогулюються в хіджабах, а Буковель буквально став літньою резиденцією саудитів - чи це не мрія, що стала реальністю? Щоденні рейси FlyNas доставляли тисячі платоспроможних туристів до Києва і Львова, які щиро захоплювалися Україною, ділилися фото і відео в соціальних мережах, запрошували до нас своїх близьких і друзів. Це найкраща промоція країни.

Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 роціФото: Ніхто не очікував настільки високої зацікавленості нашою країною - Антон Тараненко (unsplash.com/ifrah-akhter)

Українські COVID- паспорти визнали у Європі

Важливою складовою для підвищення інтересу до подорожей в Україну серед іноземних туристів стало приєднання країни до системи EU Digital Covid Certificate. Завдяки чому іноземці, які мають цифровий ковід-сертифкат, виданий в ЄС або третіх країнах, які також приєдналися до системи (на сьогодні їх 33, включаючи Україну), могли легко в'їхати в Україну і швидко пройти перевірку ковід-документів на кордоні.

Також у 2021 велика кількість українських локацій, пам'яток і закладів були обрані для зйомок фільмів, кліпів і реклам світовими зірками та іменитими кінокомпаніями.

Індійський блокбастер від режисера С.С. Раджамулі частково знімали в Межигір'ї та в Маріїнському палаці в Києві. Британський співак Ед Ширан приїжджав до Києва на зйомки кліпу. Кліп співачки Дуа Ліпи "We're good" також частково знімався в столиці України. Частково знімали в Києві для джина Bombay Sapphire частково, а Дарницький міст потрапив в нову рекламу Mercedes-Benz.

Відео: Кліп співачки Dua Lipa на пісню "We're good" частково знімався в столиці України

Відкриття туристичних центрів у регіонах

Типова проблема, з якою може зіткнутися іноземний турист в Україні - відсутність інформації англійською мовою і брак даних про те, куди піти й де оселитися. Але цього року навігація в Україні стала набагато зручнішою.

Також у 2021-му в Україні відкрили п'ять турінфоцентрів Visit Ukraine - два в Києві та по одному в Херсоні, Запоріжжі та Одесі. Вони надають допомогу українським та іноземним туристам у пошуку легких, безпечних та цікавих подорожей як окремими містами чи регіонами, так і по всій Україні.

Причому ці центри відкривали, коли сезон підходив до кінця або вже закінчився. Це дозволить придбати достатньо досвіду для роботи в пік сезону у 2022 році, тоді не буде часу вчитися або напрацьовувати моделі роботи. Але вже зараз серед людей, які звертаються за допомогою до менеджерів ТІЦ, 23% становлять іноземні громадяни – Німеччина, Польща, Туреччина, США, Велика Британія, Італія.

З яких країн в Україну їхали найчастіше

Згідно зі статистикою Міністерства інфраструктури України, у 2021 році спостерігалося зростання частки туристів, які приїхали з Азії, Північної Америки та інших регіонів світу. А в загальній структурі зменшилася частка туристів з Європи.

Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році

Фото: У 2021 році спостерігалося зростання числа туристів, які приїхали з Азії, Північної Америки та інших регіонів світу (РБК-Україна/Віталій Носач)

За даними відомства, протягом трьох кварталів 2021 року в Україні побували:

  • 70% європейців (79,2% за аналогічний період 2020);
  • 25,5 % іноземців з країн Азії (17,7% за аналогічний період у 2020);
  • 3% громадян Північної Америки (1,5% за аналогічний період у 2020);
  • 1,4% з країн Африки (0,7% за аналогічний період у 2020);
  • 0,6% Океанії (0,7% за аналогічний період у 2020);
  • 0,2% Південної Америки.

Як залучити іноземців в Україну у 2022-му

Хоч лідери статистики (Молдова, Росія) перетинають кордон не з туристичною метою, безумовно, не можна не відзначити зростання саме туристичних потоків з таких країн як Саудівська Аравія, Туреччина, Німеччина, Ізраїль, США, Велика Британія та Індія.

Відкриті кордони, лояльні вимоги до в'їзду в умовах карантину, безвіз і, звичайно, грамотна промоція - все це зіграло вирішальну роль. Наступного року прогнозую зростання інтересу до України громадян прикордонних з Саудівською Аравією країн - Катар, Ємен, Оман, а також Індії та Китаю.

До показників "доковідного" 2019 року ще далеко (за 3 квартали - 10 736 882 туристів), але я налаштований оптимістично.

Вважаю, що головне завдання, яке було поставлене на початку 2021 року – спільними зусиллями державних органів та представників туристичної сфери поступово змінити світове сприйняття та підвищити рівень знань про Україну - виконано на "відмінно".

Наша країна відкрита, приваблива, гостинна, цікава. У нас - надвеликий потенціал, який не має меж у своєму розвитку, і я впевнений, що 2022 рік стане новим ривком вгору.

Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році

Фото: У 2022 році очікується також збільшення турпотоку з європейських країн (facebook.com/prjctrcomua)

У планах на наступний рік - залучення туристів з Індії, Китаю і країн, що є сусідами з Саудівською Аравією. Ми очікуємо також збільшення турпотоку з європейських країн (Польща, Німеччина, Італія, Чехія), Туреччини, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

І будемо старанно працювати над руйнуванням стереотипу про те, що туристичні міста України – це Київ, Львів та Одеса, тому одним з найважливіших завдань буде популяризація інших міст України.

Нагадаємо, раніше в колонці для РБК-Україна глава Держтуризму Мар'яна Олеськів писала, яким став 2021 рік для українського та світового туризму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександра Панамарчук
"Забрали гроші й зникли". Як туристам не стати жертвою шахраїв при купівлі путівок
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Роман Кошмал
"Простіше отримати візу в космос".Всі деталі в'їзду до Таїланду під час пандемії
Роман Кошмал
спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору