ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мандрівка у зимову казку. З'явилися яскраві кадри засніженого парку Синевир в Карпатах

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 16:38
Мандрівка у зимову казку. З'явилися яскраві кадри засніженого парку Синевир в Карпатах Фото: Національний парк "Синевир" взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Що подивитися на Закарпатті під час зимової поїздки в регіон

В одному з найпопулярніших національних парків України – "Синевир" на Закарпатті триває казкова погода. Фото засніжених лісів та знаменитого озера опублікували на сторінці організації у Facebook.

Синевир щороку приваблює тисячи туристів мальовничими зимовими пейзажами у, адже часто у містах взимку бракує снігу. Кадри на сторінці парку підписали словами "Улюблені місця, куди хочеться приїжджати" і "Дорога в зимову казку".

Чим цікавий Синевир взимку і що варто подивитися неподалік від цієї локації – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Морське око Карпат". Обов'язковий пункт у подорожі Закарпаттям

Відомий на увесь світ національний парк "Синевир", який завдячує своєю назвою унікальному високогірному льодовиковому озеру, щороку відчуває "паломництво" туристів. Через це в пікові дати навіть утворюються багатогодинні затори.

Фото: Зимові краєвиди у нацпарку "Синевир" (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Озеро Синевир визнане одним із семи чудес України. Його інша назва – "Морське око Карпат". Синевирське озеро - найбільше озеро природного походження в Українських Карпатах (11 км), на висоті 989 м над рівнем моря. Взимку еко-стежку навколо озера щодня чистять працівники парку, щоб туристам було зручно ходити. Навколо водять екскурсії та розповідають легенди, пов'язані із водоймою.

Національний парк Синевир увійшов у п'ятірку найкращих локацій України для зимового відпочинку. Місцева громада восени започаткувала 4 нові туристичні маршрути від Синевирського перевалу, які включають загалом 40 локацій. Раніше туристам пропонували 13 пішохідних маршрутів.

Мандрівка у зимову казку. З'явилися яскраві кадри засніженого парку Синевир в КарпатахФото: Туристам розповідають легенди про озеро (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Навіть тим туристам, які приїздять на кілька годин, радять залишитися довше, адже в цій локації можна подихати найчистішим повітрям в Україні.

Які "туристичні магніти" можна знайти поблизу нацпарку

Під час відвідування Синевиру туристам обовязково радять зазирнути в найдовше гірське село Колочава – "село 10 музеїв". Один із них "Старе село" – музей архітектури і побуту. Також цікава відвідувачам Колочавська вузькоколійка з раритетним паровозом.

Мандрівка у зимову казку. З'явилися яскраві кадри засніженого парку Синевир в КарпатахФото: Музей архітектури в Колочаві (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Серед унікальних локацій варто не оминути зруйнований "Музеї лісу та сплаву", єдиний такого роду в Європі, де відвідувачам розповідають про ремесло бокорашів, що сплавляли ліс за водою.

Для любителів військової історії до маршруту варто включили лінію Арпада. Це частина оборонних укріплень, які зводили угорські війська в 1939-44 роках, щоб протистояти наступу радянської армії.

Притулки для диких тварин: де подивитися на ведмедів та вовків

Найбільший хижак українських лісів – бурий ведмідь. В Карпатах ведмеді живуть у гірських лісах з густими чагарниками, вітровальними ділянками і ярами, де вони можуть ховатися. Чимало туристів бачили цих тварин під час походів у гори. Втім, у нацпарку є Реабілітаційний центр бурого ведмедя.

Мандрівка у зимову казку. З'явилися яскраві кадри засніженого парку Синевир в КарпатахФото: Бурі ведмеді у реабілітаційному центрі (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Тварин там лікують після жорстокого поводження в приватних зоопарках чи цирках. В центрі живуть 32 тварини, які впадають у сплячку лише в тривалі сильні морози.

За 2 кілометри від цього центру в селі Синевирська Поляна кілька років тому почав діяти еко-парк "Долина вовків". Окрім чотирьох порід вовків там можна побачити й інших диких тварин – левів, тигрів, рись, оленів, поні, віслюків.

У Колочаві туристи можуть також побувати в центрі реабілітації хижих птахів "Сапсан".

Нагадаємо, ми писали, як в Україні відроджують інтерес до вузькоколійних залізниць.

Також радимо почитати, що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты синевир Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору