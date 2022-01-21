Мандрівка у зимову казку. З'явилися яскраві кадри засніженого парку Синевир в Карпатах

Що подивитися на Закарпатті під час зимової поїздки в регіон

В одному з найпопулярніших національних парків України – "Синевир" на Закарпатті триває казкова погода. Фото засніжених лісів та знаменитого озера опублікували на сторінці організації у Facebook.

Синевир щороку приваблює тисячи туристів мальовничими зимовими пейзажами у, адже часто у містах взимку бракує снігу. Кадри на сторінці парку підписали словами "Улюблені місця, куди хочеться приїжджати" і "Дорога в зимову казку".

Чим цікавий Синевир взимку і що варто подивитися неподалік від цієї локації – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Морське око Карпат". Обов'язковий пункт у подорожі Закарпаттям

Відомий на увесь світ національний парк "Синевир", який завдячує своєю назвою унікальному високогірному льодовиковому озеру, щороку відчуває "паломництво" туристів. Через це в пікові дати навіть утворюються багатогодинні затори.

Фото: Зимові краєвиди у нацпарку "Синевир" (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Озеро Синевир визнане одним із семи чудес України. Його інша назва – "Морське око Карпат". Синевирське озеро - найбільше озеро природного походження в Українських Карпатах (11 км), на висоті 989 м над рівнем моря. Взимку еко-стежку навколо озера щодня чистять працівники парку, щоб туристам було зручно ходити. Навколо водять екскурсії та розповідають легенди, пов'язані із водоймою.

Національний парк Синевир увійшов у п'ятірку найкращих локацій України для зимового відпочинку. Місцева громада восени започаткувала 4 нові туристичні маршрути від Синевирського перевалу, які включають загалом 40 локацій. Раніше туристам пропонували 13 пішохідних маршрутів.

Фото: Туристам розповідають легенди про озеро (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Навіть тим туристам, які приїздять на кілька годин, радять залишитися довше, адже в цій локації можна подихати найчистішим повітрям в Україні.

Які "туристичні магніти" можна знайти поблизу нацпарку

Під час відвідування Синевиру туристам обовязково радять зазирнути в найдовше гірське село Колочава – "село 10 музеїв". Один із них "Старе село" – музей архітектури і побуту. Також цікава відвідувачам Колочавська вузькоколійка з раритетним паровозом.

Фото: Музей архітектури в Колочаві (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Серед унікальних локацій варто не оминути зруйнований "Музеї лісу та сплаву", єдиний такого роду в Європі, де відвідувачам розповідають про ремесло бокорашів, що сплавляли ліс за водою.

Для любителів військової історії до маршруту варто включили лінію Арпада. Це частина оборонних укріплень, які зводили угорські війська в 1939-44 роках, щоб протистояти наступу радянської армії.

Притулки для диких тварин: де подивитися на ведмедів та вовків

Найбільший хижак українських лісів – бурий ведмідь. В Карпатах ведмеді живуть у гірських лісах з густими чагарниками, вітровальними ділянками і ярами, де вони можуть ховатися. Чимало туристів бачили цих тварин під час походів у гори. Втім, у нацпарку є Реабілітаційний центр бурого ведмедя.

Фото: Бурі ведмеді у реабілітаційному центрі (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Тварин там лікують після жорстокого поводження в приватних зоопарках чи цирках. В центрі живуть 32 тварини, які впадають у сплячку лише в тривалі сильні морози.

За 2 кілометри від цього центру в селі Синевирська Поляна кілька років тому почав діяти еко-парк "Долина вовків". Окрім чотирьох порід вовків там можна побачити й інших диких тварин – левів, тигрів, рись, оленів, поні, віслюків.

У Колочаві туристи можуть також побувати в центрі реабілітації хижих птахів "Сапсан".

Нагадаємо, ми писали, як в Україні відроджують інтерес до вузькоколійних залізниць.

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