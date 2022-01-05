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Навала туристів. На Закарпатті фіксують кілометрові затори до популярної локації

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Середа 05 січня 2022 14:12
Навала туристів. На Закарпатті фіксують кілометрові затори до популярної локації Фото: Затори в Карпатах до озера Синевір (колаж, РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Деякі змогли потрапити до озера Синевир лише з настанням темряви

На Закарпатті через навалу туристів утворилася кілометрова черга та затори до озера Синевир, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Mukachevo.net.

У черзі опинилися сотні легкових автівок, великі пасажирські автобуси з сотнями туристів. Через припарковані уздовж дороги авто рух по дорозі став можливим тільки в один бік. Для того, щоб виїхати, туристам довелося простояти в заторі близько пів години.

"Синевир зараз – топова локація на Закарпатті як для туристів, так і для місцевих жителів. Сюди їдуть за красою зимових Карпат та за снігом, бо в низинних містах Закарпаття снігу нема. Тому тут зараз великі потоки туристів, найбільші затори фіксували саме 2 січня, коли на озеро поїхали і гості краю, і місцеві жителі із Мукачева, Ужгорода та Хуста", – пояснює місцевий екскурсовод Сергій Прокоп.

За словами екскурсовода, туристи їдуть на Синевир за враженнями та відпочинком на природі.

"Причина скупчень та, що й завжди, – внизу у містах немає снігу. А в нацпарку його вдосталь, плюс є розваги на Кам'янському перевалі – можна кататися на лижах, сноубордах, тюбах, санчатах. Є також звіринці та Центр реабілітації бурих ведмедів, де можна провести час", – пояснює екскурсовод.

Навала туристів. На Закарпатті фіксують кілометрові затори до популярної локації

Фото: У черзі опинилися сотні легкових автомобілів, великі пасажирські автобуси із сотнями туристів (Mukachevo.net)

Деякі туристи змогли потрапити до озера лише з настанням темряви.

"Пік заторів на Синевирі завжди – це 14-15 година дня, тому, якщо не хочете потрапити в "корок", виїжджайте зранку. В першій половині дня в нацпарку зазвичай небагато людей", – додав екскурсовод.

Пилипець та Драгобрат. Туристам радять альтернативу Синевиру

Місцеві мешканці рекомендують заздалегідь планувати поїздку, виїжджати раніше та залишити власну автівку якомога далі, щоб не створювати тисняву.

Крім того, радять обирати й інші локації для відпочинку.

"Це може бути Пилипець на Міжгірщині або Подобовець, там вдосталь снігу. Також варто їхати на Драгобрат на Рахівщині та на Красію на Великоберезнянщині. Снігу вдосталь, працюють підйомники та туристична інфраструктура", – додав Прокоп.

Навала туристів. На Закарпатті фіксують кілометрові затори до популярної локації

Фото: Озеро Синевир (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Синевир (Синєвир, Морське Око) — найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря в Міжгірському районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани. Входить до складу Національного природного парку "Синевир". Має середню площу 4-5 гектарів, його середня глибина становить 8-10 м.

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