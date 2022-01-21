Путешествие в зимнюю сказку. Появились яркие кадры заснеженного парка Синевир в Карпатах

Что посмотреть на Закарпатье во время зимней поездки в регион

В одном из самых популярных национальных парков Украины – "Синевир" на Закарпатье продолжается сказочная погода. Фото заснеженных лесов и знаменитого озера опубликовали на странице организации в Facebook.

Синевир ежегодно привлекает тысячи туристов живописными зимними пейзажами, ведь часто в городах зимой не хватает снега. Кадры на странице парка подписали словами "Любимые места, куда хочется приезжать" и "Дорога в зимнюю сказку".

Чем интересен Синевир зимой и что стоит посмотреть неподалеку от этой локации – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Морской глаз Карпат". Обязательный пункт в путешествии по Закарпатью

Известный на весь мир национальный парк "Синевир", который обязан своим названием уникальному высокогорному ледниковому озеру, ежегодно испытывает "паломничество" туристов. Из-за этого в пиковые даты даже образуются многочасовые пробки.

Фото: Зимние виды в нацпарке "Синевир" (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Озеро Синевир признано одним из семи чудес Украины. Его другое название - "Морской глаз Карпат". Синевирское озеро - самое большое озеро природного происхождения в Украинских Карпатах (11 км), на высоте 989 м над уровнем моря. Зимой эко-тропу вокруг озера ежедневно чистят работники парка, чтобы туристам было удобно ходить. Вокруг водят экскурсии и рассказывают легенды, связанные с водоемом.

Национальный парк Синевир вошел в пятерку лучших локаций Украины для зимнего отдыха. Местная община осенью открыла 4 новых туристических маршрута от Синевирского перевала, которые включают в общей сложности 40 локаций. Ранее туристам предлагали 13 пешеходных маршрутов.

Фото: Туристам рассказывают легенды об озере (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Даже тем туристам, которые приезжают на несколько часов, советуют остаться дольше, ведь в этой локации можно подышать чистейшим воздухом в Украине.

Какие "туристические магниты" можно найти вблизи нацпарка

Во время посещения Синевира туристам обязательно советуют заглянуть в самое длинное горное село Колочава – "село 10 музеев". Один из них "Старое село" – музей архитектуры и быта. Также интересна посетителям Колочавская узкоколейка с раритетным паровозом.

Фото: Музей архитектуры в Колочаве (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Среди уникальных локаций стоит не пропустить разрушенный "Музей леса и сплава", единственный такого рода в Европе, где посетителям рассказывают о ремесле бокорашей, которые сплавляли лес по воде.

Для любителей военной истории в маршрут стоит включили линию Арпада. Это часть оборонительных укреплений, которые возводили венгерские войска в 1939-44 годах, чтобы противостоять наступлению советской армии.

Приюты для диких животных: где посмотреть на медведей и волков

Самый крупный хищник украинских лесов - бурый медведь. В Карпатах медведи живут в горных лесах с густыми кустарниками, ветровальными участками и оврагами, где они могут прятаться. Многие туристы видели этих животных во время походов в горы. Впрочем, в нацпарке есть реабилитационный центр бурого медведя.

Фото: Бурые медведи в реабилитационном центре (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Животных там лечат после жестокого обращения в частных зоопарках или цирках. В центре живут 32 животных, которые впадают в спячку лишь в длительные сильные морозы.

В 2 километрах от этого центра в селе Синевирская Поляна пару лет назад начал действовать эко-парк "Долина волков". Кроме четырех пород волков там можно увидеть и других диких животных – львов, тигров, рысь, оленей, пони, осликов.

В Колочаве туристы могут также побывать в центре реабилитации хищных птиц "Сапсан".

Напомним, мы писали, как в Украине возрождают интерес к узкоколейным железным дорогам.

Также советуем почитать, что такое национальные парки и почему их редко посещают туристы.