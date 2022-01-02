Замки, печери та алеї. Найкращі локації Києва, де можна побувати на екскурсіях, не виходячи з дому

У столиці з'явилися онлайн-екскурсії найцікавішими місцями

Туризм "на дивані" став новим трендом під час пандемії, адже побачити найцікавіші місця можна й на екрані монітора, якщо немає можливості відвідати їх самим.

Нещодавно в Києві недавно з’явилася можливість переглянути популярні локації міста онлайн. Редакція РБК-Україна підібрала місця столиці, де можна побувати на екскурсіях, не виходячи з дому.

Пейзажна алея

Пейзажна алея, відома яскравими скульптурами, була заснована у 1980 році за проектом архітектора А. Мілецького як частина історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" і стала єдиним його реалізованим об’єктом. Сьогодні алею прикрашають 75 мозаїчно-керамічних скульптур створених у 2007 - 2009 роках, фонтани, незвичайні лавки та інші цікаві об’єкти.

З оглядових майданчиків, облаштованих вздовж неї, відкриваються мальовничі краєвиди на Поділ, Дніпро та природу урочищ, що знаходяться знизу.

Фото: Пейзажна алея в Києві (wikipedia.org)

Замок над Андріївським узвозом

Замок Річарда Левове серце (зовні) на схилі гори Уздихальниця названий в честь героя роману "Айвенго" Річарда Левове Серце. Він був збудований на початку 20 століття на замовлення Д. Орлова.

Від початку з будівлею було пов'язано багато містичних історій, майже по завершенні будівництва тут спалахнула пожежа, через кілька років власника вбили, а нові власники надовго не затримувались.

Подейкують, що причиною були привиди і дивні речі, що відбувалися з мешканцями. У 1920-х роках Замок Річарда націоналізували і до 1983 року він використовувався як комунальне житло. Після того будівля пустує, останнім часом з'явилися чутки, що тут хочуть відкрити готель.

Музей Михайла Булгакова

Музей Булгакова - один із найзнаменитіших будинків Києва, адже з 1906 до 1922-го року в ньому жила родина талановитого письменника Михайла Булгакова. Тут він провів дитинство, молодість, перші лікарські практики, написав перші твори.

Саме цей дім на Андріївському узвозі став центром сюжету знаменитої "Білої гвардії". Колекцію музею складають 47 особистих предметів Булгакова: рукописи, кілька сотень книг, журналів, листів, програм і театральних квитків його родини — усього приблизно 400 меморіальних предметів. А також приблизно 1000 особистих предметів найулюбленішої сестри письменника — Надії Земської.

У музеї можна відвідати не тільки екскурсію, а й численні заходи за традиціями сім’ї Булгакових — День народження Булгакова (15 травня), День його ангела (21 листопада), Дитяче Різдво, Великдень із реконструкцією великоднього столу, музично-поетичні вечори (13-го числа кожного місяця) або ж щодня почаювати на веранді.

Пішохідно-велосипедний міст

Вело-пішохідний скляний міст через Володимирський узвіз – наймолодший київський міст довжиною 216 метрів, який з’єднує Арку дружби народів та Володимирську гірку. Міст відкрили до Дня Києва у травні 2019 року.

Його часто називають "міст Кличка" на честь чинного мера. На мосту облаштовані оглядові майданчики з скляними вставками в підлозі. З мосту відкривається захоплива панорама на Дніпро і Лівий берег. Міст є одним з кращих місць для зустрічі світанків у столиці.

Фото: Скляний міст у Києві (wikipedia.org)

Підземелля Лаври

Печери Києво-Печерської лаври (Ближні печери) – лабіринт підземних печер на території Нижньої Києво-Печерській Лаври довжиною в 383 метри, де знаходяться мощі засновника Печерського монастиря преподобного Антонія. Створення печер почалося в середині 11 століття, коли Антоній покинув свою попередню келію і перебрався на більш віддалений схил.

Зараз тут зберігаються мощі понад 70 святих і є окремі ніші з кістками, які на думку дослідників, належать киянам, що загинули під час монголо-татарської навали. Також в Ближніх печерах облаштовано 3 підземні церкви: Введення Пресвятої Богородиці, Антонія Печерського, Варлаама, ігумена Печерського.

Музей Золоті Ворота

Музей "Золоті Ворота" – одна з найдавніших споруд Східної Європи. Їхнє будівництво згадується в 1037 році. Це була головна брама стародавнього Києва за часів Київської Русі.

Назву воротам дали за аналогією з Золотими воротами в Константинополі.

У літописі 11 століття цей оборонний об'єкт згадується так:

"Заложив Ярослав город — великий Київ, а в города сього ворота є Золоті. Заложив він потім церкву на Золотих воротах, кам'яну, Благовіщення святої Богородиці".

Нині музеєм проводять екскурсії, а подивитися на залишки величних стін можна онлайн.

Фото: Оновлений вхід в київський зоопарк (wikipedia.org)

Київський зоопарк

Київський зоопарк – одна з найулюбленіших дітьми локацій Києва. Він був заснований в 1909 році, за теперішньою адресою "оселився" в 1913 році. Нещодавно в зоопарку провели реконструкцію.

Під час відвідин зоопарку можна побачити екзотичних тварин – наприклад, слона, жирафів, тигрів, приматів. Також – рептилій та птахів. Окремо – копитних тварин з України та інших природних зон.

Нагадаємо, раніше ми писали про найколоритніші дворики Подолу для екскурсії на вихідних.

Також повідомлялося, що варто подивитися на Житомирщині взимку.