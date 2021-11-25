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Авіабезвіз та інвестиції. Шмигаль розповів про плани на розвиток авіагалузі в Україні

Автор: Катерина Гончарова

Глава уряду розповів, що визначатиме сферу у найближчі роки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав ключові фактори розвитку авіаційної галузі України. Основні тези він перерахував під час інфраструктурного форуму, присвяченому майбутньому української авіації та туризму, що проходить 25 листопада у аеропорті "Бориспіль", передає РБК-Україна.

"За оцінками, в тому числі західних експертів, потенціал авіаційної галузі – це зростання в десятки разів. А туристична галузь – це ще одна значна частина нашого ВВП й величезна частина робочих місць для громадян", - сказав він.

Ключові фактори змін української авіагалузі:

  • Угода про "відкрите небо" як головна подія цього року в авіаперевезеннях України.

"Це свого роду "безвіз", що дозволяє лібералізувати мандрівки українців до Євросюзу, з’являється більша конкуренція авіакомпаній, з’являється більше маршрутів. Це також відкриває можливість для визнання наших авіакомпаній в Україні, підтримує нашу школу авіабудування в Україні, якій вже десятки років", - сказав Денис Шмигаль.

  • Державні інвестиції в розвиток авіаційної промисловості. Цього року вони склали 3,4 мільярда гривень.

"Сюди серед іншого входять кошти на ремонтні роботи в ключових аеропортах України. Зокрема, 700 млн – на аеропорт в Одесі. Також передбачене поповнення статутного капіталу аеропорту Бориспіль, в тому числі на спорудження нового терміналу", - додав прем’єр-міністр.

  • Розвиток власного авіабудування.

"Є стратегічний документ, який визначає дорожню карту з інвестиціями у галузь та стратегію розвитку з елементами світового досвіду. Він визначатиме розвиток авіагалузі на найближчі роки. До слова, 45 високотехнологічних підприємств вже отримали податкові пільги, а інвестиції у галузь будуть збільшуватися" – додав він.

Нагадаємо, ми писали, що авіаквитки на рейси в Україні можуть подешевшати.

Також ми розповідали, що у Держтуризмі розповіли, як змінився імідж України за кордоном.

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