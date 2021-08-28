Вражаючі краєвиди, унікальні пляжі та вино: як провести незабутню відпуску в Батумі

Найцікавіші локації, розваги та ціни на популярному грузинському курорті

Грузія в цьому році стала одним з найпопулярніших напрямків, куди вирушали на відпочинок українці. За пасажиропотоком авіакомпаній, кількість українських туристів цього літа зрівнялася із показниками допандемійного 2019 року.

Тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько побували у мальовничому курортному місті Грузії – Батумі. Своїми враженнями від поїздки вони поділилися з РБК-Україна.

"Влітку на вулицях Батумі більше українців, ніж грузинів, тому ми вирішили скласти класний маршрут цим регіоном – що подивитися в місті і околицях. Грузія – це "соковиті" гори з прохолодою і селами, які між ними сховалися, фантастична природа: річки, озера, водоспади, Чорне море з мальовничими пляжами, виноградники і вино, яке ллється без упину", - розповідає Макс.

Відео: Новий маршрут у Грузії - Батумі (YouTube/Узол і Манько)

Селфі-локація: пляж поряд зі злітною смугою

Туристичні місця в Батумі починаються відразу біля аеропорту – купа туристів біля злітної смуги чекають моменту, щоб зробити селфі з літаком, розповідають мандрівники.

"У світі є декілька пляжів, де можна "спіймати літак за хвіст" – зробити екстремальне фото. Найвідоміші – на острові Пхукет у Тайланді, на Ямайці, на грецькому Корфу. Також – у Батумі", - говорить Макс.

В Батумі літаки прилітають нечасто, тому подружжя мандрівників зайшли на онлайн-табло аеропорту, вибрали час, коли заплановано три літаки на годину, і облаштувалися на березі моря в очікуванні видовища.

Фото: Фотолокація поряд із аеропортом (Узол і Манько)

"Приліт літака чекають десятки туристів. Коли літак летить просто на тебе, враження, що він просто зараз зачепить і полетить далі – це дуже страшно", - ділиться враженнями Оля після прольоту літаків на низькій висоті.

Видовищні ріки, водоспади та гори

За півгодини їзди від Батумі знаходиться туристичне місце, де дві велетенські річки Чорох і Аджаріскалі зливаються в одну. Одна має чисту блакитну воду, інша – жовту. В місці злиття річок добре видно контраст після дощів.

"Звідти поїхали в одне з найпопулярніших місць Аджарії – водоспад Махунцеті, найбільший у цьому регіоні. Заїхати сюди хвилин на 15 точно варто – дуже видовищне і мальовниче місце", - відзначає Оля.

Фото: Блогери у національному вбранні Грузії (Узол і Манько)

Ще одне місце, яке блогери радять відвідати – перейти через дорогу і можна побачити кам'яний арочний міст цариці Тамари – його побудували в 12 столітті. Міст виглядає як кам'яна арка без перил заввишки 6-8 метрів над річечкою.

"Якщо поїхати в протилежний бік від Батумі - за 2 години часу (82 км) знаходиться місце, де "живуть хмари "– селище Гоміс Мта на висоті 2100 м над рівнем моря. По дорозі дуже колоритні краєвиди і села", - розповідають мандрівники. Потрапити в цю локацію їм завадив ремонт дороги.

Фото: Краєвиди в Грузії (Узол і Манько)

Також мандрівники радять подивитися на Фортецю Петра поблизу від Батумі – її збудували візантійці в 6 столітті до нашої ери. В радянські часи її підніжжя "оббудували" бетонними і скляними конструкціями, щоб влаштувати там теплиці для вирощування лимонів.

"В останні десятиліття лимонарій не діє, але залишки споруди дуже гарно обросли плющем", - описує пам'ятку Макс.

Затишна атмосфера виноградників

Серед зелені і вершин вище в горах знаходяться виноградники. Бути в Грузії і не спробувати вино, не побувати на виноградниках і винному погребі – неповноцінний відпочинок, наголошують блогери.

"В Аджарії багато винних домів. Багато де вино роблять за рецептами предків - як 8000 років тому. Закопують сік у спеціальних глиняних глеках – квеврі. У винному домі, де ми були, не було атмосфери туристичного місця – а відчуття, що приїхав до добрих родичів. Виноградник – фантастичне за енергетикою місце", - ділиться враженнями Макс.

Фото: Виноградники в Аджарії (Узол і Манько)

Над виноградниками є будиночки, в яких можна залишитися на ніч з триразовим домашнім харчуванням.

"А краєвид на гори і долину з оглядового майданчика над виноробнею – просто зачаровує. В цьому місці хочеться пожити з місяць – зробити "детокс" від міста", - кажуть мандрівники.

Що подивитись у Батумі?

Батумі для туристів ділять на старе і нове місто, розповідає подружжя. Старе місто зачаровує вузенькими вуличками і двориками, де постійно сушать білизну.

Фото: Яскраві локації в Батумі (Узол і Манько)

"Нове місто краще дивитися увечері, коли все світиться, горить, мерехтить, і всі туристи збираються на світло-музине шоу фонтанів", - пояснює Макс.

Must see у Батумі – площа Європи, Батумська набережна, яка тягнеться 7 кілометрів, знаменитий пам'ятник закоханим Алі і Ніно, Вежа грузинського алфавіту з рестораном на верхівці, який крутиться. Також – канатна дорога.





Фото: Канатна дорога в Батумі (Узол і Манько)

"Політ над містом захоплює – відкривається неймовірно гарний вид над будинки і на море. Панорама з оглядового майданчика на горі – шикарна", - каже Оля.

"Ідеальну панораму" на Батумі можна побачити з гори Самеба – там також находиться красивий храм Святої Трійці з видовими терасами. Тут висота 400 м – удвічі вище, ніж фунікулер. Сам храм збудований у 19 столітті. Зараз це місце популярне для весільних фотосесій.

Пляжі на курорті – з гальки або чорного піску

Також мандрівники радять побувати на пляжах курортного регіону. Мальовничі пляжі Гоніо і Кваріаті – за 50 км від Батумі.

"Пляжі у Грузії специфічні, з гальки, тому варто взяти з собою капці для купання. Ще один красивий пляж – "Зелений мис" – під Батумським ботсадом. Його видно з оглядових майданчиків", - розповідає Оля.

Фото: Пляжі у Батумі (Узол і Манько)

"Унікальний пляж Урекі з чорним піском – "дуже магнітний" і завдяки цьому лікувальний. Колись в цю місцевість присилали в'язнів на роботи, але навіть безнадійно хворі з них зцілювалися. Тому зараз тут навіть санаторій збудували. Але вода не така чиста, як на кам'яних пляжах, і є водорості", - попереджає вона.

Екстремальні та захопливі каньойни

Під час поїздки в Батумі варто побувати у найяскравіших природних локаціях – каньйонах. Два таких є біля Кутаїсі – 2,5 год з Батумі.

"Каньйон Мертвілі – це неймовірний пейзаж, скелі, тиша, співають птахи, прохолода – все мерехтить і блистить від води", - ділиться захватом Макс.

Прогулянка човном до водоспада триває 15 хв. Далі пішохідний маршрут – з містками, які нависають над каньйоном, трапляються ще кілька водоспадів.

Фото: Чарівливі пейзажі поблизу Батумі (Узол і Манько)

За 30 км знаходиться каньйон Окаце. Він тягнеться на 16 км, а підвісний міст – 1 км, частина його – це прозора решітка. Іноді прірва під мостом досягає глибини 140 м.

"Міст вібрує, не найкращий варіант для людей з фобією висоти. Оглядовий майданчик – точка, яка найбільше виступає над прірвою. Внизу тече річка – її практично не видно", - описує екстремальну локацію Оля.

Витрати під час мандрівки

Вартість перельоту із Києва прямим рейсом коливається від 4 до 6 тисяч гривень в обидва боки. Для поїздки за місто з Батумі подружжя взяло машину напрокат –за 30 доларів на добу, завдаток 100 доларів (зазвичай 500-600 доларів).

Ночівля на виноградниках – 150 ларі з триразовим харчуванням. Дегустація традиційних грузинських страв, приготованих за домашніми рецептами – 30 ларі. Дегустація вин, чачі і коньяка обійдеться в 10 ларі з людини.

Фото: Екстремальний місток над каньйоном (Узол і Манько)

Ресторани в Батумі удвічі дешевші, ніж у Києві, кажуть блогери: два бокали вина (27-37 гривень), лимонад, хачапурі на шампурі та хінкалі – 48 ларі (387 грн). Кава – 9 ларі, десерти – 3-5 ларі.

На рибному ринку в Батумі можна купити рибу і замовити її приготування у ресторані. Одна тушка риби дорадо коштувала 20 ларі, два восьминога – 10 ларі. Приготування в ресторані – 6 ларі за 1 кг.

Канатна дорога в Батумі – 30 ларі з людини. Шезлонг на пляжі в Батумі – 5 ларі, парасоля від сонця – 10 ларі.

Вхід у ботсад, де можна помилуватися тропічними пальмами і бамбуком, коштує 15 ларі – всю територію можна проїхати на електромобілі (5 ларі з людини). Вхід на каньйон – 17 ларі, екскурсія на човні – 15 ларі.

ПЛР-тест на 3 день перебування – 75 ларі. Штраф за відсутність цього тесту – 500 доларів.

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