Впечатляющие виды, уникальные пляжи и вино: как провести незабываемый отпуск в Батуми

Самые интересные локации, развлечения и цены на популярном грузинском курорте

Грузия в этом году стала одним из самых популярных направлений, куда отправлялись на отдых украинцы. По пассажиропотоку авиакомпаний, количество украинских туристов этим летом сравнялась с показателями допандемійного 2019 года.

Тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько побывали в живописном курортном городе Грузии – Батуми. Своими впечатлениями от поездки они поделились с РБК-Украина.

"Летом на улицах Батуми больше украинцев, чем грузин, поэтому мы решили составить классный маршрут по этому региону – что посмотреть в городе и окрестностях. Грузия – это "сочные" горы с прохладой и селами, которые между ними укрылись, фантастическая природа: реки, озера, водопады, Черное море с живописными пляжами, виноградники и вино, которое льется без остановки", - рассказывает Макс.

Видео: Новый маршрут в Грузии - Батуми (YouTube/Узол и Манько)

Селфи-локация: пляж рядом со взлетной полосой

Туристические места в Батуми начинаются сразу возле аэропорта - куча туристов у взлетной полосы ждут момента, чтобы сделать селфи с самолетом, рассказывают путешественники.

"В мире есть несколько пляжей, где можно "поймать самолет за хвост" – сделать экстремальное фото. Самые известные - на острове Пхукет в Таиланде, на Ямайке, на греческом Корфу. Также - в Батуми", - говорит Макс.

В Батуми самолеты прилетают нечасто, поэтому пара путешественников зашли на онлайн-табло в аэропорту, выбрали время, когда запланировано три самолета в час, и расаоложились на берегу моря в ожидании зрелища.

Фото: Фотолокация рядом с аэропортом (Узол и Манько)

"Прилет самолета ждут десятки туристов. Когда самолет летит прямо на тебя, впечатление, что он просто сейчас захватит и полетит дальше – это очень страшно", - делится впечатлениями Оля после пролета самолетов на низкой высоте.

Зрелищные реки, водопады и горы

В получасе езды от Батуми находится туристическое место, где две гигантские реки Чорох и Аджарискали сливаются в одну. Одна имеет чистую голубую воду, другая – желтую. В месте слияния рек хорошо виден контраст после дождей.

"Оттуда поехали в одно из самых популярных мест Аджарии – водопад Махунцети, самый большой в этом регионе. Заехать сюда минут на 15 точно стоит – очень зрелищное и живописное место", - отмечает Оля.

Фото: Блогеры в национальном наряде Грузии (Узол и Манько)

Еще одно место, которое блогеры советуют посетить - перейти через дорогу и можно увидеть каменный арочный мост царицы Тамары – его построили в 12 веке. Мост выглядит как каменная арка без перил высотой 6-8 метров над речушкой.

"Если поехать в противоположную сторону от Батуми - в 2 часах (82 км) находится место, где "живут облака" – поселок Гомис Мта на высоте 2100 м над уровнем моря. По дороге очень колоритные пейзажи и села", - рассказывают путешественники. Попасть в эту локацию им помешал ремонт дороги.

Фото: Пейзажи в Грузии (Узол и Манько)

Также путешественники советуют посмотреть на крепость Петра вблизи от Батуми - ее построили византийцы в 6 веке до нашей эры. В советские времена ее подножие "забстроили" бетонными и стеклянными конструкциями, чтобы устроить там теплицы для выращивания лимонов.

"В последние десятилетия лимонарий не действует, но остатки сооружения очень красиво обросли плющом", - описывает достопримечательность Макс.

Уютная атмосфера виноградников

Среди зелени и вершин выше в горах находятся виноградники. Быть в Грузии и не попробовать вино, не побывать на виноградниках и винном погребе – неполноценный отдых, отмечают блогеры.

"В Аджарии много винных домов. Много где вино делают по рецептам предков - как 8000 лет назад. Закапывают сок в специальных глиняных кувшинах – квеври. В винном доме, где мы были, не было атмосферы туристического места – а ощущение, что приехал к добрым родственникам. Виноградник – фантастическое по энергетике место", - делится впечатлениями Макс.

Фото: Виноградники в Аджарии (Узол и Манько)

Над виноградниками есть домики, в которых можно остаться на ночь с трехразовым домашним питанием.

"А пейзаж на горы и долину со смотровой площадки над винодельней – просто завораживает. В этом месте хочется пожить с месяц – сделать "детокс" от города", - говорят путешественники.

Что посмотреть в Батуми?

Батуми для туристов делят на старый и новый город, рассказывают супруги. Старый город очаровывает узенькими улочками и двориками, где постоянно сушат белье.

Фото: Яркие локации в Батуми (Узол и Манько)

"Новый город лучше смотреть вечером, когда все светится, горит, мерцает, и все туристы собираются на свето-музыкальное шоу фонтанов", - объясняет Макс.

Must see в Батуми – площадь Европы, Батумская набережная, которая тянется 7 километров, знаменитый памятник влюбленным Али и Нино, Башня грузинского алфавита с рестораном на верхушке, который крутится. Также - канатная дорога.





Фото: Канатная дорога в Батуми (Узол и Манько)

"Полет над городом захватывает – открывается невероятно красивый вид над дома и на море. Панорама со смотровой площадки на горе - шикарная", - говорит Оля.

"Идеальную панораму" на Батуми можно увидеть с горы Самеба – там также находится красивый храм Святой Троицы с видовыми террасами. Здесь высота 400 м – вдвое выше, чем фуникулер. Сам храм построен в 19 веке. Сейчас это место популярно для свадебных фотосессий.

Пляжи на курорте - из гальки или черного песка

Также путешественники советуют побывать на пляжах курортного региона. Живописные пляжи Гонио и Квариати - в 50 км от Батуми.

"Пляжи в Грузии специфические, из гальки, поэтому стоит взять с собой тапочки для купания. Еще один красивый пляж "Зеленый мыс" – под Батумский ботсадом. Его видно со смотровых площадок", - рассказывает Оля.

Фото: пляжи в Батуми (Узол и Манько)

"Уникальный пляж Уреки с черным песком – "очень магнитный" и благодаря этому лечебный. Когда-то в эту местность присылали узников на работы, но даже безнадежно больные из них исцелялись. Поэтому сейчас здесь даже санаторий построили. Но вода не такая чистая, как на каменных пляжах, и есть водоросли", - предупреждает она.

Экстремальные и захватывающие каньойны

Во время поездки в Батуми стоит побывать в самых ярких природных локациях – каньонах. Два таких есть возле Кутаиси - в 2,5 ч от Батуми.

"Каньон Мертвили - это невероятный пейзаж, скалы, тишина, поют птицы, прохлада – все мерцает и блестит от воды", - делится восторгом Макс.

Прогулка на лодке до водопада длится 15 мин. Далее пешеходный маршрут - с мостиками, которые нависают над каньоном, попадаются еще несколько водопадов.

Фото: Завораживающие пейзажи вблизи Батуми (Узол и Манько)

За 30 км находится каньон Окаце. Он тянется на 16 км, а подвесной мост – 1 км, часть которого – это прозрачная решетка. Иногда пропасть под мостом достигает глубины 140 м.

"Мост вибрирует, не лучший вариант для людей с фобией высоты. Смотровая площадка - точка, которая больше всего выступает над пропастью. Внизу течет река -ее практически не видно", - описывает экстремальную локацию Оля.

Расходы во время путешествия

Стоимость перелета из Киева прямым рейсом колеблется от 4 до 6 тысяч гривен в обе стороны. Для поездки за город из Батуми супруги взяли машину напрокат, заплатив 30 долларов в сутки, и задаток 100 долларов (обычно 500-600 долларов).

Ночевка на виноградниках - 150 лари с трехразовым питанием. Дегустация традиционных грузинских блюд, приготовленных по домашним рецептам – 30 лари. Дегустация вин, чачи и коньяка обойдется в 10 лари с человека.

Фото: Экстремальный мостик над каньоном (Узол и Манько)

Рестораны в Батуми два раза дешевле, чем в Киеве, говорят блогеры: два бокала вина (27-37 гривен), лимонад, хачапури на шампуре и хинкали – 48 лари (387 грн). Кофе – 9 лари, десерты – 3-5 лари.

На рыбном рынке в Батуми можно купить рыбу и заказать ее приготовление в ресторане. Одна тушка рыбы дорадо стоила 20 лари, два осьминога – 10 лари. Приготовление в ресторане – 6 лари за 1 кг.

Канатная дорога в Батуми - 30 лари с человека. Шезлонг на пляже в Батуми – 5 лари, зонт от солнца – 10 лари.

Вход в ботсад, где можно полюбоваться тропическими пальмами и бамбуком, стоит 15 лари – всю территорию можно проехать на электромобиле (5 лари с человека). Вход на каньон – 17 лари, экскурсия на лодке – 15 лари.

ПЦР-тест на 3 день пребывания - 75 лари. Штраф за отсутствие этого теста - 500 долларов.

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