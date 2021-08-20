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Фестивалі, концерти та парад: найяскравіші події до Дня незалежності у Києві, які можна відвідати безкоштовно

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П'ятниця 20 серпня 2021 07:55
Фестивалі, концерти та парад: найяскравіші події до Дня незалежності у Києві, які можна відвідати безкоштовно Фото: Святкування Дня незалежності України (kmr.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці на вихідних заплановано 70 розважальних та культурних подій: путівник подіями, на які може потрапити кожен охочий

Святкування 30-річниці незалежності України у Києві відбуватиметься масштабно – крім державних заходів, пройдуть чимало унікальних концертів, фестивалів та змагань.

Чимало видовищних програм глядачам покажуть на воді, на небі та у парках просто неба. Всього у Києві заплановано близько 70 різноманітних заходів. Ми зібрали програму найцікавіших з них, на які можна потрапити на святкових вихідних безплатно.

Як почнеться святкування Дня незалежності у Києві

21 серпня о 14:00 на Контрактовій площі відбудеться фестиваль електронної музики "RadioDay". Виступлять українські діджеї, виконавці хіп-хоп, учасники українського TikTok-house.

Хедлайнером стане популярний світовий "Pegboard Nerds" з неповторним стилем – діджейський гурт привезе в Україну новий формат звучання.

Фестивалі, концерти та парад: найяскравіші події до Дня незалежності у Києві, які можна відвідати безкоштовноФото: Репетиція концерту "Ковчег Україна" (facebook.com/Kovcheh.Ukraina)

22 серпня 2021 на Михайлівській площі у Києві відбудеться живий концерт "Ковчег Україна: 10 століть української музики". В його програмі заявлені Джамала, Святослав Вакарчук, реперка Аліна Паш і Юлія Саніна (солістка гурту The Hardkiss), Wellboy, сопрано Оксана Нікітюк і тенор Назар Тацишин. Назва концерту пояснює його зміст: можна буде почути найкращі колядки, народні та ритуальні пісні, відомі твори минулих років і століть.

23 серпня у парку імені Тараса Шевченка можна буде насолодитися концертом "Хай квітне моя Україна".

Також в цей день заплановані й видовищні заходи. Наприклад , вітрильна регата "День незалежності", яка пройде від причалу № 6 Київського річкового вокзалу (біля церкви святого Миколая). На Оболонській набережній, 20, почнеться дводенний спортивно-масовий захід "Матч Побратимів 2021" з богатирського багатоборства.

Фестивалі, концерти та парад: найяскравіші події до Дня незалежності у Києві, які можна відвідати безкоштовно

Фото: Вітрильна регата у Києві (facebook.com/Ruslan Svirin)

Поряд, у парку "Наталка" можна буде спостерігати плавучу сцену-баржу з мультимедійним артпроєктом "Єднаймося", який організовує оперна співачка Ольга Чубарева за участі італійських співаків. За задумом, баржа рухатиметься з Миколаєва і зупинятиметься з концертами у містах України.

Що можна подивитися 24 серпня

Головна подія дня - урочистий концерт та парад військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності. Захід включає проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки та оборони та збройних сил країн-партнерів та артилерійський салют на Трухановому острові.

Парад військ, який почнеться о 9:30, включатиме три колони: пішої з представниками усіх сил безпеки, делегатів від 15 країн, кінологічних підрозділів, виступ оркестру. Механізована колона продемонструє військову техніку.

Фестивалі, концерти та парад: найяскравіші події до Дня незалежності у Києві, які можна відвідати безкоштовноФото: Репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Повітряна колона завершиться прольотом бойових літаків і запуском сигнальних ракет з димами з кольорами національного прапору України. А на Київському річковому вокзалі та Трухановому острові можна буде спостерігати також урочисте проходження катерів по Дніпру.

"Марш Захисників України" почнеться о 13:00 в Парку Тараса Шевченка до Майдану незалежності через Бесарабську площу. Ходою пройдуться ветерани, волонтери та всі охочі.

Спортивні змагання і демонстрація сили відбудуться біля Арки дружби народів. Щорічний чемпіонат світу зі "Street Workout – 2021" почнеться о 9:30 біля Арки Дружби народів. Участь приймуть понад 100 найсильніших атлетів із 15 країн світу.

На Хрещатику в цей день запланована спортивно-презентаційна акція "Україна єдина".

У межах всеукраїнського фестивалю "Живий словник Незалежності" в парку "Володимирська гірка" відбудеться інтелектуальний ток-шоу марафон, під час якого ведучі під час прямих включень спілкуватимуться з молоддю з різних регіонів. Подія триватиме з 12 до 21 години.

В програмі - патріотичні майстер-класи, розминка зі створенням гуканок, презентація нових символів незалежності, VR-батл на мелодії відомих українських гуртів, вечірній кінофестиваль — презентація патріотичного кіно від молодих українських режисерів. Також в межах фестивалю гостям покажуть 30 мотиваційних відеороликів.

Фестивалі, концерти та парад: найяскравіші події до Дня незалежності у Києві, які можна відвідати безкоштовноФото: Змагання біля Арки Дружби народів (wikipedia.org)

"Забіг у вишиванках" стартує зранку 24 серпня на території ВДНГ. О 7:30 починається патріотичне свято – професіональні бігуни і любителі різного віку пробіжать обрані дистанції від 100 м до 21,1 км. Участь в забігу платна, а от спостерігати за бігунами в національному вбранні зможуть всі охочі.

Увечері послухати музику можна буде біля Театру на Подолі. "Українські пісні від акторів театру на Подолі — пісні про кохання, про наше місто, про нашу країну, літній святковий настрій, драйв в цей святковий день нікого не залишать байдужим", - повідомили про плани організатори.

Нагадаємо, ми писали, якими подіями дивуватимуть туристів на День незалежності в туристичних містах – Львові, Одесі та Кам’янці-Подільському.

Також стало відомо, яка буде погода на головних українських курортах на довгі вихідні 21-24 серпня.

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