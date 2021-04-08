Удвічі більше рейсів: як можна відпочити на пляжах Балкан цього літа

Пляжний відпочинок на курортах Європи влітку 2021 року для українських туристів залишається під питанням. Досі невідомо, чи дозволять вїзд до країн ЄС відпочивальникам, які не пройшли вакцинацію проти COVID.

Втім, для українців залишаються доступними курорти у балканських країнах, які й торік на тлі пандемії залишалися популярними серед туристів.

Експерти вважають: відпочинок в Чорногорії, Хорватії, Болгарії та Албанії буде затребуваним серед українських відпочивальників. Про це свідчать також заплановані чартерні рейси авіакомпаній на літній сезон, розповіла в коментарі РБК-Україна Наталія Власенко, керівник авіавідділу компанії "Авіачартер".

Торік попит перевищував кількість рейсів

В минулі роки до пандемії чартерних рейсів на курорти Балкан з України було менше, оскільки вибір локацій для відпочинку був ширший: туристи могли обирати й інші напрямки, зауважує експерт. Втім, із початком пандемії та введенням обмежень на в’їзд до багатьох курортних країн, все більше туристів почали планувати подорож до напрямків саме на Балканах, які одними з небагатьох залишалися відкритими.

"Оскільки Європа закрита, туристам залишається невеликий вибір. Наприклад, у сезоні липень - жовтень 2020 року був великий попит на поїздки до балканських країн, і рейсів не вистачало", - каже Наталія Власенко.

Фото: Котор у Чорногорії (pixabay.com)

Вона припускає, що туристичний сезон влітку 2021 року на Балканах також буде вдалим, адже заплановано більше рейсів, ніж зазвичай.

"Найбільше польотів додали в Чорногорію – мінімум у два рази більше рейсів", - додає вона.

Як туристи будуть літати на балканські курорти

На прохання РБК-Україна Наталія Власенко наводить розклад рейсів, якими туристи зможуть полетіти на відпочинок до Чорногорії, Албанії, Хорватії та Болгарії під час пляжного сезону 2021 року.

Чорногорія

Перші чартерні рейси почнуть виконувати з 28 квітня. У травні – по вівторках і суботах. З червня – всі дні, окрім п’ятниці, будуть виконуватися рейси з Києва в Тіват. З 5 червня додадуться рейси зі Львова , Харкова , Одеси , Запоріжжя – 2-4 рази на тиждень. Навіть з Кривого Рогу планують додати чартерні рейси з 27 червня.

Також на постійній основі літають і зараз регулярні рейси в Подгорицю по вівторкам та суботам. Літатимуть з чартерними рейсами авіакомпанії: Wind Rose, SkyUp, МАУ.

Фото: Саранда в Албанії (pixabay.com)

Албанія

Чартерні рейси почнуть виконувати з 25 квітня. Їх виконуватиме авіакомпанія SkyUp двічі на тиждень у травні – по четвергам та неділям. З червня рейси стануть щоденними з Києва в Тирану. Із Запоріжжя, Львова та Харкова чартерні літаки з туристами літатимуть 2-3 рази на тиждень.

Авіакомпанії, які виконуватимуть рейси в Албанію: SkyUp, МАУ.

Хорватія

Чартерні рейси в цю країну авіакомпанії починають виконувати з 2 червня. Полетіти можна буде з Києва у два міста – в Пулу та Спліт. Частота рейсів – від 2-5 на тиждень.

Авіакомпанії, з якими туристи зможуть потрапити на відпочинок в Хорватію: Wind Rose, SkyUp, МАУ.

Фото: Курортний комплекс в Болгарії (booking.com)

Болгарія

Полетіти чартерним рейсом на курорти із золотим піском можна буде вже з 28 травня. Туристи зможуть потрапити у два аеропорти в курортних регіонах Болгарії. Із Києва можна буде долетіти в Бургас та Варну тричі на тиждень – по четвергам, п'ятницям і неділям. Із Дніпра, Запоріжжя, Львова, Харкова в Бургас будуть літати чартери з періодичністю 1-3 рази на тиждень.

Авіакомпанії, з якими туристи зможуть полетіти: Wind Rose, МАУ, SkyUp, Bees Airline.

До слова, для в'їзду в ці країни зараз паспорти вакцинації не вимагають: досі туристам було достатньо негативного результату ПЦР-тесту.

Нагадаємо, ми писали про найдоступніші за ціною країни для відпочинку влітку.

Також повідомлялося, скільки коштує відпочинок в Албанії навесні.