Майже немає інфраструктури: чи стане популярним серед туристів незвичний маршрут в Україні

Днями стало відомо, що на Вінничинні прокладуть маршут "каміно" – шлях, який мандрівники проходять пішки, щоб повторити знаменитий середньовічний паломницький похід до мощей апостола Якова в Іспанії. Маршрут прокладуть з Вінниці до Бара та Кам’янця-Подільського і з'єднають із європейською мережею шляху святого Якова.

"Каміно" або Шлях святого Якова (Camino de Santiago), внесли до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО у 1993 році. Шлях до однієї з найбільших християнських святинь в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела став особливо популярним після того, як його описав Пауло Коельйо у книзі "Щоденник мага". Тоді маршрутом зацікавилися ще більше мандрівників.

В Україні має незабаром з’явитися й свій "каміно". Втім, деякі експерти галузі туризму поставилися до такої ідеї доволі скептично: сумніваються у його популярності для "масового" туриста. Також кажуть, що для приваблення туристів у регіоні найперше треба створити інфраструктуру - прокласти дороги і побудувати готелі. Яким буде український "каміно" та чи здивує він мандрівників - у матеріалі.

Фото: Мандрівник, який долає шлях до Сантьяго-де-Компостела (pixabay.com)

Чому Шлях святого Якова популярний у Європі

Місто, де поховані мощі апостола Якова, стало третьою святинею католицької церкви у світі після Риму та Єрусалиму. За легендою, тіло замученого апостола у 44 році н. е. в Єрусалимі поклали у човен, який приплив до берегів Іспанії. На місці, де у 813 році були знайдені нетлінні мощі святого, постало місто Сантьяго-де-Компостела.

У 12 столітті папа Римський дарував індульгенцію паломникам, які проходили шлях до захоронення святого Якова. Відтоді маршрут став дуже популярним, його прокладали так, щоб захопити й інші християнські святині. А святого Якова стали вважати покровителем мандрівників.

Уздовж маршрутів будували монастирі та необхідну інфраструктуру. У 20 столітті з повторним відкриттям маршруту паломники і туристи можуть милуватися маловідомими зразками середньовічної архітектури.

Протягом століть існування паломницького Шляху святого Якова у Європі сформувалася федерація, що об’єднує муніципалітети міст і населених пунктів, через які пролягає цей шлях.

Фото: Символ маршруту - мушля (pixabay.com)

Символ "каміно" - морська мушля: пілігрими нашивали їх на одяг. Зараз мушлі можна побачити на будівлях і дорозі уздовж всього шляху. В останні десятиліття пройти іспанський "каміно" для багатьох мандрівників означає усамітнений піший похід, під час якого часто відбувається "перезавантаження", переоцінка життя і пошук нових смислів.

Яким планують "каміно" в Україні

Про новий туристичний проект розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook.

"Вінниця долучиться до міжнародного культурного маршруту з тисячолітньою історією - створюємо новий туристичний проект "Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова". Туристи зі всього світу прямують до іспанського міста Сантьяго-де-Компостела, де зберігаються мощі апостола Якова. Чимало країн уже інтегрувались у мережу Camino", - написав про майбутній шлях мер.

Очікується, що протяжність маршруту Camino Podolico складе 360 кілометрів. Той, хто пройде його пішки або на велосипеді, отримають традиційне свідоцтво – "компостелу".

"У нас багата історія, і є що показати мандрівникам. Важливо, щоб інтерес туристів до Вінниці і регіону зростав", - пояснив Сергій Моргунов.

Вінницькі чиновники сподіваються, що проект може стати кроком до створення екскурсійних шляхів по всій Україні та об'єднання їх з європейськими маршрутами. Також Camino Podolico планують згодом продовжити до кордону і з'єднати із мережею "каміно" у Європі.

Фото: Camino Podolico пройде через Кам'янець-Подільський (pixabay.com)

"З різних варіантів - на південь, на північ - вибрали дорогу через Бар до Кам’янця-Подільського. Ідею підтримала громада Бара. Також сподіваємось, що маршрут проляже на захід до словацького кордону, де з’єднається з європейською мережею Шляху святого Якова", - розповів виданню CREDO директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради Олександр Вешелені.

"Переважна більшість українців не здогадуються, що це за шлях"

За правильної промоції абсолютно все може користуватись популярністю, каже РБК-Україна мандрівник, краєзнавець і голова компанії "Україна Інкогніта" Роман Маленков. Але йому це здалося "трохи дивним".

"Поляки мають вже давно відрізки цього шляху, в прекрасних місцях і містах. Але цей шлях - далеко не найпопулярніший у Польщі, країні ортодоксальних католиків. Що вже казати про Україну? Переважна більшість наших громадян навіть не здогадуються, що це за шлях. Невже організатори знову орієнтуються на іноземців? Там же інфраструктура майже відсутня", - висловлює думку Роман Маленков.

Проте додає: якщо організаторам вдасться зробити гарну рекламу та інфраструктуру, то ідея може спрацювати.

"Але у Польщі не дуже працює, навіть за гарної інфраструктури", - зауважує мандрівник.

Фото: На Шляху святого Якова в Європі облаштована інфраструктура (pixabay.com)

Втім, Олександр Вешелені з Вінницької міськради запевняє, що для мандрівників у регіоні мають створити інфраструктуру: недорогі готелі чи приватні садиби для ночівлі, місця, де можна буде поїсти. Відстань між пунктами ночівель має скласти до 20 кілометрів. Такий відрізок під силу здолати за день мандрівникам і паломникам без особливої підготовки.

"Невідомо, чи зацікавить маршрут всіх туристів"

Поки невідомо, чи зацікавить цей маршрут звичайних туристів, а не паломників, каже РБК-Україна мандрівниця і автор сайту "Архітектурні та природні пам'ятки України" Анна Вольф.

"Релігійна назва маршруту здивувала. Хіба святий апостол Яків був в Україні? Є навіть не один шлях до могили апостола Якова у Сантьяго-де-Компостела. В мене склалося враження підтримки спекуляції на тему назв: "українська Венеція", "українська Швейцарія" і тому подібне. Хоча насправді ті місця в Україні мають мало спільного з оригіналами. Але сама назва "Camino Podolico" - влучна і повноцінна", - каже вона.

За словами Анни Вольф, в Україні про справжній шлях святого Якова знають в основному тільки віруючі люди.

"Вони вирушають не у туристичну мандрівку, а у паломництво. Їм цікаво побувати на службі, вклонитися святиням, відслужити літургії, пожити в монастирях, відчути себе пілігримами, прочанами. Тому не знаю, як назва "Подільський шлях святого Якова" сприятиме популяризації маршруту і наскільки це буде цікаво туристам", - висловлює вона думку.

Анна пояснює: слово паломництво походить від слова "пальма". Саме з її листками перші паломники поверталися зі Святої Землі - Палестини.

"Ідея стимулу і винагороди у вигляді паспорта з відмітками та сертифіката - цікава, та навряд чи хороша для віруючих. Адже вони здійснюють прощу. А от для звичайних туристів - дійсно крута задумка, такий собі азарт", - каже вона.

Фото: Мандрівники долають безлюдні відрізки шляху (pixabay.com)

"Сподіваюся, розробники маршруту вже самі пішки пройшли цей маршрут й поміркували, наскільки це безпечно, який стан доріг, яка ступінь розвитку інфраструктури, де піший турист може зупинитися на ніч, відпочити, де поїсти. Отже, якщо не враховувати релігійної частини назви, ідея чудова. Вінниччина - край безмірної кількості пам'яток, і будь-яка популяризація - це шлях до збереження їх, до розуміння їх цінності", - зауважує мандрівниця.

Між тим, мандрівники, які звикли до пішого туризму, кажуть, що маршрути "каміно" в Україні вже прокладені. Наприклад, досвідчена туристка Яна Корженко планувала пройти відрізок в Іспанії до карантину, й вивчала інформацію.

"В Україні є кілька проторених мандрівниками "каміно" – на Львівщині, Житомирщині. Мені казали, що шлях починається від дому, звідки рушаєш. Зараз похід не має відношення до релігії. Це про те, щоб іти і мовчати, думати про життя", - розповіла вона РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші локації Вінницької області для мандрівки на вихідних.

Також пропонуємо почитати про три кращих маршрути по Харківській області для знайомства з регіоном.