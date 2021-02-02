Почти нет инфраструктуры: станет ли популярным у туристов необычный маршрут в Украине

На днях стало известно, что на Виннитчине проложат маршут "камино" – путь, который путешественники проходят пешком, чтобы повторить знаменитый средневековый паломнический поход к мощам апостола Иакова в Испании. Маршрут проложат из Винницы до Бара и Каменца-Подольского и соединят с европейской сетью пути святого Иакова.

"Камино" или Путь святого Иакова (Camino de Santiago), внесли в перечень культурного наследия ЮНЕСКО в 1993 году. Путь к одной из величайших христианских святынь в испанском городе Сантьяго-де-Компостела стал особенно популярным после того, как его описал Пауло Коэльо в книге "Дневник мага". Тогда маршрутом заинтересовались еще больше путешественников.

В Украине должен вскоре появиться и свой "камино". Впрочем, некоторые эксперты отрасли туризма отнеслись к такой идее весьма скептически: сомневаются в его популярности для "массового" туриста. Также говорят, что для привлечения туристов в регионе прежде всего нужно создать инфраструктуру - проложить дороги и построить гостиницы. Каким будет украинский "камино" и удивит ли он путешественников - в материале.

Фото: Путешественник, который преодолевает путь до Сантьяго-де-Компостела (pixabay.com)

Почему Путь святого Иакова популярен в Европе

Город, где захоронены мощи апостола Иакова, стал третьей святыней католической церкви в мире после Рима и Иерусалима. По легенде, тело замученного апостола в 44 году н. э. в Иерусалиме положили в лодку, которая приплыла к берегам Испании. На месте, где в 813 году были обретены нетленные мощи святого, возник город Сантьяго-де-Компостела.

В 12 веке папа Римский даровал индульгенцию паломникам, которые проходили путь до захоронения святого Иакова. С тех пор маршрут стал очень популярным, его прокладывали так, чтобы захватить и другие христианские святыни. А святого Иакова стали считать покровителем путешественников.

Вдоль маршрутов строили монастыри и необходимую инфраструктуру. В 20 веке с повторным открытием маршрута паломники и туристы могут любоваться малоизвестными образцами средневековой архитектуры.

В течение веков существования паломнического Пути святого Иакова в Европе сформировалась федерация, которая объединяет муниципалитеты городов и населенных пунктов, через которые пролегает этот путь.

Фото: Символ маршрута - ракушка (pixabay.com)

Символ "камино" - морская раковина: пилигримы нашивали их на одежду. Сейчас ракушки можно увидеть на зданиях и дороге вдоль всего пути. В последние десятилетия пройти испанский "камино" для многих путешественников означает уединенный пеший поход, во время которого часто происходит "перезагрузка", переоценка жизни и поиск новых смыслов.

Каким планируют "камино" в Украине

Про новый туристический проект рассказал городской глава Винницы Сергей Моргунов на своей странице в Facebook.

"Винница присоединится к международному культурному маршруту с тысячелетней историей - создаем новый туристический проект "Camino Podolico: Подольский путь святого Иакова". Туристы со всего мира направляются к испанскому городу Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи апостола Иакова. Немало стран уже интегрировались в сеть Camino", - написал о будущем пути мэр.

Ожидается, что протяженность маршрута Camino Podolico составит 360 километров. Тот, кто пройдет его пешком или на велосипеде, получат традиционное свидетельство – "компостелу".

"У нас богатая история, и есть что показать путешественникам. Важно, чтобы интерес туристов к Виннице и региону рос", - пояснил Сергей Моргунов.

Винницкие чиновники надеются, что проект может стать шагом к созданию экскурсионных путей по всей Украине и объединению их с европейскими маршрутами. Также Camino Podolico планируют впоследствии продлить до границы и соединить с сетью "камино" в Европе.

Фото: Camino Podolico пройдет через Каменец-Подольский (pixabay.com)

"Из разных вариантов - на юг, на север - выбрали дорогу через Бар до Каменца-Подольского. Идею поддержала община Бара. Также надеемся, что маршрут проляжет на запад до словацкой границы, где соединится с европейской сетью Пути святого Иакова", - рассказал изданию CREDO директор департамента маркетинга города и туризма Винницкого горсовета Александр Вешелени.

"Подавляющее большинство украинцев не догадываются, что это за путь"

При правильной рекламе абсолютно все может пользоваться популярностью, говорит РБК-Украина путешественник, краевед и глава компании "Украина Инкогнита" Роман Маленков. Но ему это показалось "немного странным".

"Поляки имеют уже давно отрезки этого пути, в прекрасных местах и городах. Но этот путь - далеко не самый популярный в Польше, стране ортодоксальных католиков. Что уж говорить об Украине? Подавляющее большинство наших граждан даже не догадываются, что это за путь. Неужели организаторы вновь ориентируются на иностранцев? Там же инфраструктура почти отсутствует", - высказывает мнение Роман Маленков.

Однако добавляет: если организаторам удастся сделать хорошую рекламу и инфраструктуру, то идея может сработать.

"Но в Польше не очень работает, даже при хорошей инфраструктуре", - отмечает путешественник.

Фото: На Пути святого Иакова в Европе обустроена инфраструктура (pixabay.com)

Впрочем, Александр Вешелени из Винницкого горсовета уверяет, что для путешественников в регионе должны создать инфраструктуру: недорогие гостиницы или частные дома для ночлега, места, где можно будет поесть. Расстояние между пунктами ночевок должно составить до 20 километров. Такой отрезок под силу одолеть за день путешественникам и паломникам без особой подготовки.

"Неизвестно, заинтересует ли маршрут всех туристов"

Пока неизвестно, заинтересует ли этот маршрут обычных туристов, а не паломников, говорит РБК-Украина путешественница и автор сайта "Архитектурні и природні пам'ятки України" Анна Вольф.

"Религиозное название маршрута удивило. Разве святой апостол Иаков был в Украине? Есть даже не один путь к могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. У меня сложилось впечатление поддержки спекуляции на тему названий: "украинская Венеция", "украинская Швейцария" и тому подобное. Хотя на самом деле те места в Украине имеют мало общего с оригиналами. Но само название "Camino Podolico" - точное и полноценное", - говорит она.

По словам Анны Вольф, в Украине о подлинном пути святого Иакова знают в основном только верующие люди.

"Они отправляются не в туристическую поездку, а в паломничество. Им интересно побывать на службе, поклониться святыням, отслужить литургии, пожить в монастырях, почувствовать себя пилигримами, паломниками. Поэтому не знаю, как название "Подольский путь святого Иакова" будет способствовать популяризации маршрута и насколько это будет интересно туристам", - выражает она мнение.

Анна объясняет: слово паломничество происходит от слова "пальма". Именно с ее листьями первые паломники возвращались со Святой Земли - Палестины.

"Идея стимула и вознаграждения в виде паспорта с отметками и сертификата - интересная, но вряд ли хороша для верующих. Ведь они совершают паломничество. А вот для обычных туристов - действительно крутая задумка, такой себе азарт", - говорит она.

Фото: Путешественники преодолевают безлюдные отрезки пути (pixabay.com)

"Надеюсь, разработчики маршрута уже сами пешком прошли этот маршрут и подумали, насколько это безопасно, какое состояние дорог, степень развития инфраструктуры, где пеший турист может остановиться на ночь, отдохнуть, где поесть. Итак, если не учитывать религиозной части названия, идея замечательная. Виннитчина - край безмерного количества достопримечательностей, и любая популяризация - это путь к сохранению их, к пониманию их ценности", - отмечает путешественница.

Между тем, путешественники, которые привыкли к пешему туризму, говорят, что маршруты "камино" в Украине уже проложены. Например, опытная туристка Яна Корженко планировала пройти отрезок в Испании до карантина, и изучала информацию.

"В Украине есть несколько проторенных путешественниками "камино" – на Львовщине, Житомирщине. Мне говорили, что путь начинается от дома, откуда трогаешься. Сейчас поход не имеет отношения к религии. Это о том, чтобы идти и молчать, думать о жизни", - рассказала она РБК-Украина.

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