Космічні пейзажі, "Версаль" та монастир у скелях: незабутні локації Вінниччини для подорожі у міжсезоння

Міжсезоння – коли вже не спекотно, але ще не холодно – найкращий час для подорожей Україною. В такі дні комфортно відкривати цікаві місця як у містах, так і безлюдних природних локаціях.

Тревел-блогер і телеведуча Валерія Микульська досліджує маловідомі місця в Україні, відкриваючи підписникам свого каналу дивовижні красиві та цікаві місця.

Спеціально для РБК-Україна вона склала список цікавих і захоплюючих локацій українського Поділля, куди можна вирушити у подорож за будь-якої погоди навіть пізньої осені.

"Поділля – ціла книга пригод. Можливо, колись так і назву розділ своєї книги про мандри Україною. Після цієї мандрівки навіть кумедно згадувати свої колишні уявлення про Вінницьку область", - говорить вона.

У школі цей регіон здавався телеведучій рівниною, всіяною яблуневими садами, але аж ніяк не скелями, метеоритними кратерами і розкішними палацами.

Відео: Вінницька область/ Вінниця/печери Нагорян/Лядова/Іллінецький кратер/Тульчин/Черепашинці (Youtube-канал Tour de Ukraine)

"Неодмінно подивіться новий фільм Tour De Ukraine про цей регіон і рушайте нашим маршрутом у міжсезонні пригоди, - закликає тревел-блогер.

Далі – пряма мова Валерії.

Вінниця – місто-коллекція

Багатьом туристам центральне місто цього регіону нагадує іспанську Барселону. А мені з самого ранку на Бузькому гранд-каналі було тепло і колоритно, як у Італійській Венеції. А ще тут є свій Єрусалим, Ліверпуль і маленька Франція у самому центрі.

Фото: Бузький гранд-канал у Вінниці (Віталій Зубрицький)

Вінниця - місто ідей. Найбільша колекція техніки, найбільший світломузичний фонтан, найбагатший історичний трамвайний парк і ще стільки всього най-най. І ми не дарма почали свою мандрівку з цього старого і водночас дуже сучасного міста.

Фото: Архітектура Вінниці (Віталій Зубрицький)

Кратер від метеорита, якому 400 мільйонів років

Якщо ви все ще із завмиранням серця спостерігаєте за кратерами місяця у телескоп, спускайтеся на землю. Бо космічна місія чекає значно ближче, у степах Поділля. Ні скафандру , ні спецпідготовки не знадобиться, лише бажання досліджувати.

Всього в годині їзди від Вінниці знаходиться найстаріший в Україні та всій Європі метеоритний кратер, якому 400 млн років. Невеличке село Лугова в Іллінецькому районі – найближча точка до знаменитого урвища.

Фото: Кратер від метеориту (Віталій Зубрицький)

"Зіркова рана" - так драматично і водночас красиво називають Іллінецьку астроблему. Приблизно 40 млн тон важив камінець, що впав з неба на Вінничині. І вчені визначили, що ядро метеориту досі знаходиться там, на глибині приблизно 700 метрів.

Хоч і давно це було, ще до формування сучасних материків, але місце унікальне і однозначно притягує своєю загадковою атмосферою. Неодмінно рушайте у цю космічну експедицію. Дістатися найлегше автівкою, і краще заздалегідь роздивитися мапу. Бо зв’язок там дуже поганий - магнітна аномалія.

Тульчинский "Версаль"

Вінницький регіон у топі за кількістю збережених палаців і багатих садиб, спроектованих іменитими архітекторами світу. Їх тут близько 30-ти. Є свій білий дім, ще один Маріїнський палац і місцевий Версаль у Тульчині. Власне, про нього й мова.

Тульчин - одне із маленьких районних містечок Поділля, що стоїть на величезному стосі цікавої історії. Але сучасних туристів найбільше вабить його величний палац, що красується у самому центрі із 18 століття.

Фото: Палац Потоцького в Тульчині (Віталій Зубрицький)

Відкрита лоджія і з десятьма широченними колонами, ліпниною і розлогими флігелями, парадний двір розміром із невеличкий аеродром. А ще тут був свій театр, чималий манеж, друкарня, картинна галерея, бібліотека на 17 тисяч томів, оранжерея і ще турецькі лазні замість СПА. А до всього цей палац – такий красивий автограф Станіслава Потоцького у Тульчині. Адже згори він нагадує велику літеру "П" у середмісті.

Власник садиби Станіслав Щенсний Потоцький міг собі це дозволити, бо ж був одним з найбагатших людей краю. Маєток у Тульчині вийшов із непідробним шармом. Ну а слава про тутешні прийоми ширилася на всю Європу. Навіть польський король Станіслав-Август гуляв на балу у Тульчині і, кажуть, був зачарований пишністю палацу. Шкода, що всередині нічого не вціліло. На відміну від двору.

Тепер тут вільно та безкоштовно можуть гуляти усі гості Тульчина. Бо ж нині це вже подвір’я училища культури і, якщо ви ще не знали, - місце проведення крутого оперного щорічного фестивалю.

Подільський "Афон"

Далі за маршрутом ми рушили на край географії буквально. Вінничинна межує з Молдовою і цей закуток регіону - край скель і простору.

Фото: Лядівський чоловічий монастир - перша скельна християнська обитель в Україні (Віталій Зубрицький)

Могилів-Подільський - це природна скульптурна галерея Подністров’я. І хоч географічно це межа регіону, але об’єктивно - центр. Духовний центр. Бо ж тут на 100-метровій скелі розташований тисячолітній Подільський Афон.

За орієнтир вам найближче село Лядова, що розташоване біля великого каньйону Дністра. До монастиря веде довгий хресний шлях і, звичайно, туди можна дістатися тільки пішки. Але вже на монастирському подвір’ї ані найменшого сумніву, що хода того варта.

Лядівський чоловічий монастир - перша скельна християнська обитель на наших землях. Монастир давніший за Київську лавру, але не багатолюдний. Нині тут живе четверо монахів. Утім, вони не ведуть відлюдного способу життя і, на наше щастя, радо зустрічають прихожан і діляться із ними своєю історією.

Фото: У старі скельні келії пускають всіх охочих (Віталій Зубрицький)

Можна розпитати про історію, оглянути старі скельні келії і древні крипти, що дивом збереглися у старих печерах. Це місце, де реально перехоплює подих і вивільнює думки.

Нагорянські печери

Нагорянські печери – локація на мільйон. Але поки ще не оздоблена вказівниками для туристів. Тож гарненько розпитайте місцевих, якою стежкою до них іти, інакше доведеться поблукати, як мені. Поступово наближаючись до печер, все більше відчувається розмах природної архітектури. 200-метрова скеля заворожує. Я певна, із вами станеться те саме.

Печери Нагорян просторі із майже рівною підлогою, складається враження, що рукотворні, хоч і такі гігантські. Але науковці, що тут працювали, кажуть: галереї природні, вимиті підземними водами ще десь в мезозої. Та все ж перші туристи відпочивали у цьому дикому скельному готелі ще в кам'яній добі. Печер у глибі дослідники нарахували кілька десятків, і вони розташовані у чотири поверхи.

Фото: Природні галереї Нагорянських печер (Віталій Зубрицький)

Від усвідомлення того, що торкаєшся скелі, якій кілька десятків мільйонів років, і від цих просторих краєвидів хочеться літати. І це можливо. Ні , я не перегрілася, у Нагорянах люди і справді мають "крила". Ще з 90-х років тут діє один із перших в Україні клубів дельтапланерного спорту. А віднедавна, й офіційний "Етноісторичний флай-парк". Словом, є кому вам розповісти про печери і показати їх із неба.

Черепашинецька лагуна стометрової глибини

Майорка, Мальдіви, Корсика - як тільки не називають цю Подільську лагуну. І справді, пейзажі такі вже блакитні, що так і кортить порівняти. Але це красоти Черепашинецького озера, однієї з найпопулярніших водойм України.

Фото: Неймовірно блакитне озеро з’явилось на місці карьєру (Віталій Зубрицький)

Щойно я ступила на його берег, спіймала себе на думці, що очі відмовляються в це вірити. Блакить така, що руки руки так і тягнуться за телефоном. Здається, ідеальна інста-локація. Розлоге і неймовірно блакитне озеро з’явилось не так давно.

Трохи більше двадцяти років тому у Черепашинцях, як і в багатьох гранітних місцях країни, гуркотіла техніка. Згодом кар’єр закинули і він заповнився водою. Вода з джерел прибула небесного кольору. І в Черепашинцях не мілководдя, як на тропічних островах. Глибина там сягає 100 метрів. А видимість у воді в сонячний день до 2-5 метрів. Одним словом, можна ловити рибу голими руками.

Фото: У міжсезоння Черепашинське озеро - пустельне (Віталій Зубрицький)

В сезон берег Черепашинської лагуни заповнений туристами. Тож, як навідаєтесь туди у міжсезоння – не пошкодуєте. Бо цей рай буде тільки вашим.

Як і все Поділля, що залишає відчутний післясмак простору і свободи. Неодмінно повторіть цей маршрут Tour De Ukraine.

Нагадаємо, раніше ми писали про три кращих маршрути по Харківській області для знайомства з регіоном.

Також ми розповідали про маловідомі локації для насиченого вікенду під Києвом.