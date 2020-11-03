Космические пейзажи, "Версаль" и монастырь в скалах: незабываемые локации Винничины для путешествия в межсезонье

Межсезонье – когда уже не жарко, но еще не холодно – самое лучшее время для путешествий по Украине. В такие дни комфортно открывать интересные места как в городах, так и безлюдных природных локациях.

Тревел-блогер и телеведущая Валерия Микульская исследует малоизвестные места в Украине, открывая подписчикам своего канала удивительные красивые и интересные места.

Специально для РБК-Украина она составила список самых интересных и захватывающих локаций украинского Подолья, куда можно отправиться в путешествие при любой погоде даже поздней осенью.

"Подолье – целая книга приключений. Возможно, когда-нибудь так и назову главу своей книги о путешествиях по Украине. После этого путешествия даже забавно вспоминать свои прежние представления о Винницкой области", - говорит она.

В школе этот регион казался телеведущей равниной, усеянной яблоневыми садами, но отнюдь не скалами, метеоритными кратерами и роскошными дворцами.

Видео: Винницкая область/ Винница/пещеры Нагорян/Лядова/Ильинецкий кратер/Тульчин/Черепашинцы (Youtube-канал Tour de Ukraine)

"Обязательно посмотрите новый фильм" Tour De Ukraine об этом регионе и идите по нашему маршруту в межсезонные приключения, - призывает тревел-блогер.

Далее – прямая речь Валерии.

Винница – город-коллекция

Многим туристам центральный город этого региона напоминает испанскую Барселону. А мне с самого утра на Бугском гранд-канале было тепло и колоритно, как в Итальянской Венеции. А еще здесь есть свой Иерусалим, Ливерпуль и маленькая Франция в самом центре.

Фото: Бугский гранд-канал в Виннице (Виталий Зубрицкий)

Винница - город идей. Самая большая коллекция техники, самый большой светомузыкальный фонтан, самый богатый исторический трамвайный парк и еще столько всего самого. И мы не зря начали свое путешествие с этого старого и одновременно очень современного города.

Фото: Архитектура Винницы (Виталий Зубрицкий)

Кратер от метеорита, которому 400 миллионов лет

Если вы все еще с замиранием сердца наблюдаете за кратерами луны в телескоп, спускайтесь на землю. Потому что космическая миссия ждет значительно ближе, в степях Подолья. Ни скафандра, ни спецподготовки не понадобится, лишь желание исследовать.

Всего в часе езды от Винницы находится старейший в Украине и всей Европе метеоритный кратер, которому 400 млн лет. Небольшое село Луговая в Ильинецком районе – ближайшая точка к знаменитому обрыву.

Фото: Кратер от метеорита (Виталий Зубрицкий)

"Звездная рана" - так драматично и вместе с тем красиво называют Ильинецкую астроблему. Примерно 40 млн тонн весил камень, который упал с неба на Винничине. И ученые определили, что ядро метеорита до сих пор находится там, на глубине примерно 700 метров.

Хоть и давно это было, еще до формирования современных материков, но место уникальное и однозначно притягивает своей загадочной атмосферой. Непременно отправьтесь в эту космическую экспедицию. Добраться легче всего на машине, и лучше заранее рассмотреть карту. Потому что связь там очень плохая - магнитная аномалия.

Тульчинский "Версаль"

Винницкий регион в топе по количеству сохранившихся дворцов и богатых усадеб, спроектированных именитыми архитекторами мира. Их здесь около 30-ти. Есть свой белый дом, еще один Мариинский дворец и местный Версаль в Тульчине. Собственно, о нем и речь.

Тульчин - один из маленьких районных городков Подолья, что стоит на огромной "стопке" интересной истории. Но современных туристов больше всего привлекает его величественный дворец, который красуется в самом центре с 18 века.

Фото: Дворец Потоцкого в Тульчине (Виталий Зубрицкий)

Открытая лоджия и с десятью широченными колоннами, лепниной и широкими флигелями, парадный двор размером с небольшой аэродром. А еще здесь был свой театр, большой манеж, типография, картинная галерея, библиотека на 17 тысяч томов, оранжерея и еще турецкие бани вместо СПА. А ко всему этот дворец – такой красивый автограф Станислава Потоцкого в Тульчине. Ведь сверху он напоминает большую букву "П" в центре города.

Владелец усадьбы Станислав Щенсный Потоцкий мог себе это позволить, ибо был одним из богатейших людей края. Имение в Тульчине вышло с неподдельным шармом. Ну а слава о здешних приемах распространилась на всю Европу. Даже польский король Станислав-Август гулял на балу в Тульчине и, говорят, был очарован великолепием дворца. Жаль, что внутри ничего не уцелело. В отличие от двора.

Теперь здесь свободно и бесплатно могут гулять все гости Тульчина. Ведь сейчас это уже двор училища культуры и, если вы еще не знали, - место проведения крутого ежегодного оперного фестиваля.

Подольский "Афон"

Далее по маршруту мы отправились на край географии буквально. Винничинна граничит с Молдовой и этот закуток региона - край скал и пространства.

Фото: Лядовский мужской монастырь - первая скальная христианская обитель в Украине (Виталий Зубрицкий)

Могилев-Подольский - это природная скульптурная галерея Поднестровья. И хотя географически это предел региона, но объективно - центр. Духовный центр. Ведь здесь на 100-метровой скале расположен тысячелетний Подольский Афон.

В качестве ориентира вам ближайшее село Лядова, которое расположено возле большого каньона Днестра. К монастырю ведет долгий крестный путь и, конечно, туда можно добраться только пешком. Но уже на монастырском дворе ни малейшего сомнения, что поход того стоит.

Лядовский мужской монастырь - первая скальная христианская обитель на наших землях. Монастырь древнее Киевской лавыу, но не многолюдный. Сейчас здесь живут четверо монахов. Впрочем, они не ведут нелюдимого образа жизни и, на наше счастье, радушно встречают прихожан и делятся с ними своей историей.

Фото: В старые скальные кельи пускают всех желающих (Виталий Зубрицкий)

Можно расспросить об истории, осмотреть старые скальные кельи и древние крипты, которые чудом сохранились в старых пещерах. Это место, где реально перехватывает дыхание и освобождает мысли.

Нагорянськие пещеры

Нагорянськие пещеры – локация на миллион. Но пока еще не оснащена указателями для туристов. Поэтому хорошенько расспросите местных, по какой тропинке к ним идти, иначе придется побродить, как мне. Постепенно приближаясь к пещерам, все больше чувствуется размах природной архитектуры. 200-метровая скала завораживает. Я уверена, с вами произойдет то же самое.

Пещеры Нагорян просторные с почти ровным полом, складывается впечатление, что рукотворные, хоть и не такие гигантские. Но ученые, которые здесь работали, говорят: галереи естественные, вымытые подземными водами еще где-то в мезозое. И все же первые туристы отдыхали в этом диком скальном отеле еще в каменном веке. Пещер в глыбе исследователи насчитали несколько десятков, и они расположены в четыре этажа.

Фото: Природные галереи Нагорянских пещер (Виталий Зубрицкий)

От осознания того, что прикасаешься к скале, которой несколько десятков миллионов лет, и от этих просторных пейзажей хочется летать. И это возможно. Нет, я не перегрелась, в Нагорянах люди действительно имеют "крылья". Еще с 90-х годов здесь действует один из первых в Украине клубов дельтапланерного спорта. А с недавних пор, и официальный "Этноисторический флай-парк". Словом, есть кому вам рассказать о пещерах и показать их с неба.

Черепашинецька лагуна стометровой глубины

Майорка, Мальдивы, Корсика - как только не называют эту Подольскую лагуну. И действительно, пейзажи такие уж голубые, что так и хочется сравнить. Но это красоты Черепашинецького озера, одного из самых популярных водоемов Украины.

Фото: Невероятно голубое озеро появилось на месте карьера (Виталий Зубрицкий)

Как только я ступила на его берег, поймала себя на мысли, что глаза отказываются в это верить. Голубизна такая, что руки так и тянутся за телефоном. Кажется, идеальная инста-локация. Широкое и невероятно голубое озеро появилось не так давно.

Чуть больше двадцати лет назад в Черепашинцях, как и во многих гранитных местах страны, грохотала техника. Потом карьер забросили и он заполнился водой. Вода из источников прибыла небесного цвета. И в Черепашинцях не мелководье, как на тропических островах. Глубина там достигает 100 метров. А видимость в воде в солнечный день до 2-5 метров. Одним словом, можно ловить рыбу голыми руками.

Фото: В межсезонье Черепашинское озеро - пустынное (Виталий Зубрицкий)

В сезон берег Черепашинської лагуны заполнен туристами. Поэтому, как навідаєтесь туда в межсезонье – не пожалеете. Потому что этот рай будет только вашим.

Как и все Подолье, которое оставляет ощутимое послевкусие пространства и свободы. Непременно повторите этот маршрут Tour De Ukraine.

Напомним, ранее мы писали о трех лучших маршрутах по Харьковской области для знакомства с регионом.

Также мы рассказывали про малоизвестные локации для насыщенного уикенда под Киевом.