ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнуть

ВДНГ летом - это настоящий оазис в черте Киева, где каждый найдет что-то свое. Бассейны, гамаки, шумные фестивали, перформансы, выставки, научные музеи, детские парки, бабочки, BBQ и коктейли на террасах - все это объединяет самое большое пространство досуга в столице. Если вы еще не были здесь этим летом - самое время.
РБК-Украина подготовило большой гид, который поможет сориентироваться в десятках новых и обновленных локаций.
Шумиленд. Новый парк развлечений, который стал настоящим хитом соцсетей. Здесь есть все: гигантские динозавры, топиарные фигуры, зеркальный лабиринт, карусели и даже кафе. Идеальное место для яркого дня с ребенком.
Kid City Крейзи. Мега-батуты, лабиринты и аттракционы - здесь легко провести несколько часов без скуки. Одно из любимых мест для детей на ВДНГ.
Детская смарт-площадка ЛЕМУРАШНИК. Инновационное пространство с домиками на деревьях и аниматорами. Безопасно, весело и удобно для родителей.
Animal Park. Контактный зоопарк с лисичками, козами, альпаками и кроликами. После визита малыши точно полюбят животных еще больше.
Тропическая ферма "Планета бабочек". Живые бабочки в окружении экзотических растений. Красиво, познавательно и идеально для фото с ребенком.
Парк качелей. Многообразие качелей среди деревьев - простое удовольствие для детей и взрослых.
Art Area. Место, где дети могут творить: рисовать, лепить, придумывать. Хороший вариант для тихого и вдохновенного досуга.
DOT. Модная кофейня с шезлонгами, хорошим кофе и уютной атмосферой. Место для отдыха и фото в Instagram.
Цветочная мафия. Летняя терраса с коктейлями, легким меню и расслабленным вайбом. Идеальное место для встреч с друзьями.
KVITOVA.Оранжерея. Стильный цветочный бар в самой романтической части ВДНГ. Отличное место для свидания под открытым небом.
Кит. Новый перформанс-павильон ВДНГ, где всегда происходит что-то интересное: театр, музыка, выставки, лекции, спорт, социальные инициативы. А еще - именно здесь живет "Кураж".
V'YAVA Культурное пространство. Летняя художественная площадка под открытым небом. Если у вас есть любимый украинский исполнитель - этим летом, скорее всего, он тоже здесь будет играть. А еще в V'YAVA есть столы для тенниса, бары, фудкорт и удобные шезлонги.
Биологист. Бар для настоящих гурманов. Здесь проводят винные дегустации и лекции от сомелье.
Урбан-парк. Скейт, ВМХ, паркур, воркаут - зона для уличной культуры, тренировок и драйва.
Глэмпинг-отель Namety. Лес, палатки с комфортом, гамаки, самокаты и доставка еды - как кемпинг, но со всеми удобствами.
Пирс 39. Два бассейна, шезлонги, бар и детская зона с горкой. Это настоящий городской пляж прямо в Киеве.
BBQ-зоны "Сад" и Sport family park. Все для вкусного отдыха: беседки, мангалы, пространство для большой компании.
Сад гамаков. Спокойствие и тень деревьев - идеально, чтобы отдохнуть, почитать или посмотреть кино под открытым небом.
Eco Track. Уникальная трасса для управляемых гонок с препятствиями. Весело и для детей, и для взрослых.
Мини-гольф на ВДНГ. Легкая игра на свежем воздухе - классический досуг для всей семьи.
Прокат Velolife и Veliki.ua. Велосипеды, тандемы, ролики, электросамокаты - идеальны для прогулки по ВДНГ.
MIDGARD POOL и Конный клуб. Волейбол, теннис, конные прогулки, бассейн - все в одном месте. Хороший вариант для активного досуга.
REJO Tennis & Padel. Теннисные корты, которые можно бронировать на компанию или под персональные тренировки.
SkyPark. Веревочные трассы разной сложности, страховка и много эмоций. Есть уровни и для детей.
"Музеи науки" и Кубоид. Уникальные интерактивные экспозиции, которые будут одинаково интересны малышам и взрослым. Тот случай, когда наука становится игрой, и наоборот.
Оранжерея. Релакс среди зелени и цветов. Пространство вдохновения для всей семьи.
И еще: кафе КУЛДІМ, голубой домик для релакса в саду, фотолокация Kitchen&Garden, популярные фуд-заведения: БПШ, Bubble Waffle, Coffee Lover, Белый налив, HayLoft.
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