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ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнуть

Киев, Четверг 19 июня 2025 13:26
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ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнуть В Киеве открыли "город лета" (фото: VDNG)
Автор: Екатерина Скуридина

ВДНГ летом - это настоящий оазис в черте Киева, где каждый найдет что-то свое. Бассейны, гамаки, шумные фестивали, перформансы, выставки, научные музеи, детские парки, бабочки, BBQ и коктейли на террасах - все это объединяет самое большое пространство досуга в столице. Если вы еще не были здесь этим летом - самое время.

РБК-Украина подготовило большой гид, который поможет сориентироваться в десятках новых и обновленных локаций.

Развлечения для детей на ВДНГ

Шумиленд. Новый парк развлечений, который стал настоящим хитом соцсетей. Здесь есть все: гигантские динозавры, топиарные фигуры, зеркальный лабиринт, карусели и даже кафе. Идеальное место для яркого дня с ребенком.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьШумиленд (фото: VDNG)

Kid City Крейзи. Мега-батуты, лабиринты и аттракционы - здесь легко провести несколько часов без скуки. Одно из любимых мест для детей на ВДНГ.

Детская смарт-площадка ЛЕМУРАШНИК. Инновационное пространство с домиками на деревьях и аниматорами. Безопасно, весело и удобно для родителей.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьЛЕМУРАШНИК (фото: VDNG)

Animal Park. Контактный зоопарк с лисичками, козами, альпаками и кроликами. После визита малыши точно полюбят животных еще больше.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьAnimal Park (фото: VDNG)

Тропическая ферма "Планета бабочек". Живые бабочки в окружении экзотических растений. Красиво, познавательно и идеально для фото с ребенком.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнуть"Планета бабочек" (фото: VDNG)

Парк качелей. Многообразие качелей среди деревьев - простое удовольствие для детей и взрослых.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьПарк качелей (фото: VDNG)

Art Area. Место, где дети могут творить: рисовать, лепить, придумывать. Хороший вариант для тихого и вдохновенного досуга.

Развлечения для молодежи на ВДНГ 2025

DOT. Модная кофейня с шезлонгами, хорошим кофе и уютной атмосферой. Место для отдыха и фото в Instagram.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьDOT (фото: VDNG)

Цветочная мафия. Летняя терраса с коктейлями, легким меню и расслабленным вайбом. Идеальное место для встреч с друзьями.

KVITOVA.Оранжерея. Стильный цветочный бар в самой романтической части ВДНГ. Отличное место для свидания под открытым небом.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьKVITOVA.Оранжерея (фото: VDNG)

Кит. Новый перформанс-павильон ВДНГ, где всегда происходит что-то интересное: театр, музыка, выставки, лекции, спорт, социальные инициативы. А еще - именно здесь живет "Кураж".

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнуть"Кураж" (фото: VDNG)

V'YAVA Культурное пространство. Летняя художественная площадка под открытым небом. Если у вас есть любимый украинский исполнитель - этим летом, скорее всего, он тоже здесь будет играть. А еще в V'YAVA есть столы для тенниса, бары, фудкорт и удобные шезлонги.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьV'YAVA (фото: VDNG)

Биологист. Бар для настоящих гурманов. Здесь проводят винные дегустации и лекции от сомелье.

Урбан-парк. Скейт, ВМХ, паркур, воркаут - зона для уличной культуры, тренировок и драйва.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьУрбан-парк (фото: VDNG)

Развлечения для всей семьи на ВДНГ летом

Глэмпинг-отель Namety. Лес, палатки с комфортом, гамаки, самокаты и доставка еды - как кемпинг, но со всеми удобствами.

Пирс 39. Два бассейна, шезлонги, бар и детская зона с горкой. Это настоящий городской пляж прямо в Киеве.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьПирс 39 (фото: VDNG)

BBQ-зоны "Сад" и Sport family park. Все для вкусного отдыха: беседки, мангалы, пространство для большой компании.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьSport family park (фото: VDNG)

Сад гамаков. Спокойствие и тень деревьев - идеально, чтобы отдохнуть, почитать или посмотреть кино под открытым небом.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьСад Гамаков (фото: VDNG)

Eco Track. Уникальная трасса для управляемых гонок с препятствиями. Весело и для детей, и для взрослых.

Мини-гольф на ВДНГ. Легкая игра на свежем воздухе - классический досуг для всей семьи.

Прокат Velolife и Veliki.ua. Велосипеды, тандемы, ролики, электросамокаты - идеальны для прогулки по ВДНГ.

MIDGARD POOL и Конный клуб. Волейбол, теннис, конные прогулки, бассейн - все в одном месте. Хороший вариант для активного досуга.

REJO Tennis & Padel. Теннисные корты, которые можно бронировать на компанию или под персональные тренировки.

SkyPark. Веревочные трассы разной сложности, страховка и много эмоций. Есть уровни и для детей.

"Музеи науки" и Кубоид. Уникальные интерактивные экспозиции, которые будут одинаково интересны малышам и взрослым. Тот случай, когда наука становится игрой, и наоборот.

Оранжерея. Релакс среди зелени и цветов. Пространство вдохновения для всей семьи.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьОранжерея (фото: VDNG)

И еще: кафе КУЛДІМ, голубой домик для релакса в саду, фотолокация Kitchen&Garden, популярные фуд-заведения: БПШ, Bubble Waffle, Coffee Lover, Белый налив, HayLoft.

ВДНГ превратили в летний курорт в Киеве: что увидеть и где отдохнутьКарта ВДНГ

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