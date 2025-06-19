ВДНГ перетворили на літній курорт у Києві: що побачити й де відпочити

ВДНГ влітку - це справжній оазис у межах Києва, де кожен знайде щось своє. Басейни, гамаки, гучні фестивалі, перформанси, виставки, наукові музеї, дитячі парки, метелики, BBQ і коктейлі на терасах - все це об'єднує найбільший простір дозвілля у столиці. Якщо ви ще не були тут цього літа - саме час.

РБК-Україна підготувало великий гід, який допоможе зорієнтуватися в десятках нових і оновлених локацій.

Розваги для дітей на ВДНГ

Шуміленд. Новий парк розваг, який став справжнім хітом соцмереж. Тут є все: гігантські динозаври, топіарні фігури, дзеркальний лабіринт, каруселі та навіть кафе. Ідеальне місце для яскравого дня з дитиною.

Шуміленд (фото: VDNG)

Kid City Крейзі. Мега-батути, лабіринти та атракціони - тут легко провести кілька годин без нудьги. Одне з улюблених місць для дітей на ВДНГ.

Дитячий смартмайданчик ЛЄМУРАШНИК. Інноваційний простір із будиночками на деревах та аніматорами. Безпечно, весело й зручно для батьків.

ЛЄМУРАШНИК (фото: VDNG)

Animal Park. Контактний зоопарк із лисичками, козами, альпаками та кроликами. Після візиту малеча точно полюбить тварин ще більше.

Animal Park (фото: VDNG)

Тропічна ферма "Планета метеликів". Живі метелики в оточенні екзотичних рослин. Красиво, пізнавально та ідеально для фото з дитиною.

"Планета метеликів" (фото: VDNG)

Парк гойдалок. Різноманіття гойдалок серед дерев - просте задоволення для дітей і дорослих.

Парк гойдалок (фото: VDNG)

Art Area. Місце, де діти можуть творити: малювати, ліпити, вигадувати. Гарний варіант для тихого і натхненного дозвілля.

Розваги для молоді на ВДНГ 2025

DOT. Модна кавʼярня з шезлонгами, гарною кавою та затишною атмосферою. Місце для відпочинку та фото в Instagram.

DOT (фото: VDNG)

Квіткова мафія. Літня тераса з коктейлями, легким меню та розслабленим вайбом. Ідеально для зустрічей із друзями.

KVITOVA.Оранжерея. Стильний квітковий бар у найромантичнішій частині ВДНГ. Чудове місце для побачення під відкритим небом.

KVITOVA.Оранжерея (фото: VDNG)

Кит. Новий перформанс-павільйон ВДНГ, де завжди відбувається щось цікаве: театр, музика, виставки, лекції, спорт, соціальні ініціативи. А ще - саме тут живе "Кураж".

"Кураж" (фото: VDNG)

V’YAVA Культурний простір. Літній мистецький майданчик просто неба. Якщо у вас є улюблений український виконавець - цього літа, скоріш за все, він теж тут гратиме. А ще у V’YAVA є столи для тенісу, бари, фудкорт і зручні шезлонги.

V’YAVA (фото: VDNG)

Біологіст. Бар для справжніх гурманів. Тут проводять винні дегустації й лекції від сомельє.

Урбан-парк. Скейт, ВМХ, паркур, воркаут - зона для вуличної культури, тренувань і драйву.

Урбан-парк (фото: VDNG)

Розваги для всієї родини на ВДНГ влітку

Глемпінг-готель Namety. Ліс, намети з комфортом, гамаки, самокати й доставка їжі - як кемпінг, але з усіма зручностями.

Пірс 39. Два басейни, шезлонги, бар і дитяча зона з гіркою. Це справжній міський пляж прямо в Києві.

Пірс 39 (фото: VDNG)

BBQ-зони "Сад" і Sport family park. Все для смачного відпочинку: альтанки, мангали, простір для великої компанії.

Sport family park (фото: VDNG)

Сад гамаків. Спокій і тінь дерев - ідеально, щоб відпочити, почитати або подивитися кіно просто неба.

Сад Гамаків (фото: VDNG)

Eco Track. Унікальна траса для керованих перегонів із перешкодами. Весело й для дітей, і для дорослих.

Мінігольф на ВДНГ. Легка гра на свіжому повітрі - класичне дозвілля для всієї родини.

Прокат Velolife і Veliki.ua. Велосипеди, тандеми, ролики, електросамокати - ідеальні для прогулянки ВДНГ.

MIDGARD POOL та Кінний клуб. Волейбол, теніс, кінні прогулянки, басейн - усе в одному місці. Гарний варіант для активного дозвілля.

REJO Tennis & Padel. Тенісні корти, які можна бронювати на компанію, або під персональні тренування.

SkyPark. Мотузкові траси різної складності, страхування та багато емоцій. Є рівні і для дітей.

"Музеї науки" та Кубоїд. Унікальні інтерактивні експозиції, які будуть однаково цікаві малечі й дорослим. Той самий випадок, коли наука стає грою, і навпаки.

Оранжерея. Релакс серед зелені й квітів. Простір натхнення для всієї родини.

Оранжерея (фото: VDNG)

І ще: кафе КУЛДІМ, блакитний будиночок для релаксу в саду, фотолокація Kitchen&Garden, популярні фуд-заклади: БПШ, Bubble Waffle, Coffee Lover, Білий налив, HayLoft.

Мапа ВДНГ